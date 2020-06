View this post on Instagram

“Sensi of Casa dolce casa” è la nuova collezione in gres di @florim_ceramiche disegnata da @matteothun: grandi lastre che raccontano una storia fatta di terre che si mischiano e leggere essenze minerali che si forgiano nel tempo.⁣ ⁣ -⁣ ⁣ “Sensi of Casa dolce casa” is the new @florim_ceramiche porcelain collection designed by @matteothun: large slabs inspired by earth blended together and light mineral elements forged over time.