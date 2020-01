Σε πυρετό διπλωματικών διεργασιών βρίσκονται οι ηγέτες και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των χωρών που θα συμμετάσχουν στη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το μεσημέρι της Κυριακής (15:10 ώρα Ελλάδας).

Εκμεταλλευόμενοι την παρουσία τους στο ίδιο κτίριο, στο παρασκήνιο της Διάσκεψης, οι διαπραγματεύσεις είναι πυρετώδεις αφού κάθε «στρατόπεδο» επιχειρεί να φέρει στο προσκήνιο τα δικά του συμφέροντα.

Όπως έγινε γνωστό στις 16:00 (ώρα Ελλάδος) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ενώ ήδη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου συναντήθηκε με τον ομόλογό του της Ιταλίας Λουίτζι ντι Μάιο, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

