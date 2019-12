Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν στο νησί της Σουμάτρας στην Ινδονησία, όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα και κατέληξε σε ρέμα 150 μέτρα πιο κάτω.

Το λεωφορείο, που εκτελούσε δρομολόγιο στην επαρχία της Νότιας Σουμάτρας, διαπέρασε το διαχωριστικό από μπετόν και έπεσε σε φαράγγι.

At least 25 have been killed after a bus plunged into a ravine in Indonesia's South Sumatra province, police say #BusSriwijaya pic.twitter.com/PInQr9qg12

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 24, 2019