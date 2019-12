Τρεις ακτιβιστές υπέρ της προστασίας του πλανήτη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, κόλλησαν τα χέρια τους με κόλλα πάνω στο λεωφορείο της προεκλογικής εκστρατείας του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, έπειτα από μια προεκλογική συγκέντρωση παρουσία του επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης, σε ένα εργοστάσιο στην κεντρική Αγγλία, δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

Η οργάνωση Extinction Rebellion UK ανακοίνωσε ότι οκτώ διαδηλωτές της, οι πέντε ντυμένοι μέλισσες, εμπόδισαν τη διέλευση του λεωφορείου των Τόρις, αξιώνοντας να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος στη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

«Βρισκόμαστε εδώ, διότι κάθε μορφή προειδοποίησης έχει σημασία, κάθε λεπτό έχει σημασία, όμως με το να μην αναλαμβάνουμε δράση σήμερα, επιταχύνουμε την πλέον επείγουσα κρίση της εποχής μας» είπε μία διαδηλώτρια, η Μπέκι ΜακΓκι.

Οι συντηρητικοί πολιτικοί «είναι πιθανότερο να ψηφίσουν κατά της ανάληψης δράσης για το κλίμα» συμπλήρωσε.

🐝🐝BREAKING: Extinction Rebellion UK glue themselves to Tory battle bus and ask the ⁦@Conservatives⁩ “Where have you been?” this #ClimateElection #WhereIsBoris ?

This is a #ClimateEmergency and an #EcologicalEmergency#TellTheTruth and #ActNow‼️🐝🐝 pic.twitter.com/fXez9sMzxF

— Extinction Rebellion UK 🗳️🌍 (@XRebellionUK) December 10, 2019