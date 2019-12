Δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στη Βρετανία, η αξιωματική αντιπολίτευση επικεντρώνει τις επιθέσεις κατά του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον στις ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), καταγγέλλοντας το καθεστώς λιτότητας που έχει επιβληθεί επί σειρά ετών διακυβέρνησης των Συντηρητικών.

Επικεφαλής στις δημοσκοπήσεις, ο ηγέτης των Τόρις φαίνεται ότι κερδίζει το στοίχημά του για την επικράτηση στις πρόωρες εκλογές.

Αλλά, στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, για πρώτη φορά χθες εμφανίσθηκε αποσταθεροποιημένος από την φωτογραφία του 4χρονου άρρωστου αγοριού ξαπλωμένου στο πάτωμα του διαδρόμου στα Επείγοντα νοσοκομείου.

Ενας δημοσιογράφος προσπάθησε να του δείξει την φωτογραφία στο κινητό του μπροστά στη τηλεοπτική κάμερα και ο Μπόρις Τζόνσον αρνήθηκε να την κοιτάξει.

Αντίθετα, έβαλε το κινητό του δημοσιογράφου στην τσέπη του και συνέχισε να επαναλαμβάνει τις υποσχέσεις για καλύτερη χρηματοδότηση του δωρεάν συστήματος υγείας χωρίς να δείξει την παραμικρή συμπόνια.

Αργότερα παραδέχθηκε ότι η φωτογραφία είναι «τρομακτική» και ζήτησε συγγνώμη.

Για τον επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν, που στήριξε την προεκλογική του καμπάνια στην υπεράσπιση των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά επικρίνεται για την «αναποφασιστικότητά» του ως προς το Brexit, η φωτογραφία «αποτελεί παράδειγμα για αυτό που συμβαίνει στο NHS».

«Οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός νοσοκομείων όπου οι ασθενείς κινδυνεύουν λόγω της έλλειψης προσωπικού, έλλειψης εξοπλισμού, έλλειψης συντήρησης των κτιρίων», δήλωσε ο ίδιος σήμερα το πρωί στο BBC, καταγγέλλοντας την «υποχρηματοδότηση του NHS κατά την διάρκεια του καθεστώτος λιτότητας των τελευταίων εννέα ετών».

It's time to save our NHS.

It's time to put money in your pocket by making the very richest and big business pay their fair share.

It's time to vote for Labour to create a country that works for the many, not the few.#Bolton pic.twitter.com/er5FaCF6Ih

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) December 10, 2019