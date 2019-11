Το Εργατικό Κόμμα έχει εξασφαλίσει επίσημα έγραφα που δείχνουν ότι οι ΗΠΑ ζητούν το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (Νational Health System – NHS) να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μία διμερή εμπορική συμφωνία μετά το Brexit, δήλωσε σήμερα ο Τζέρεμι Κόρμπιν.

O ηγέτης των Δημοκρατικών κατηγόρησε την κυβέρνηση στο Λονδίνο για «μυστικές διαπραγματεύσεις» με την Ουάσινγκτον για την «πώληση» του NHS σε αμερικανικές εταιρείες.

Δύο εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν κούνησε μπροστά στους δημοσιογράφους έγγραφα 450 σελίδων.

REVEALED: the truth about the Conservatives, Donald Trump and our NHS. https://t.co/AvCxXdVnGM

Στα έγγραφα αυτά φέρεται να περιέχονται έξι γύροι διαπραγματεύσεων από το 2017, στην Ουάσινγκτον και το Λονδίνο, ανάμεσα σε εκπροσώπους των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου με θέμα τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών μετά το Brexit.

«Αυτά τα έγγραφα επιβεβαιώνουν ότι οι ΗΠΑ απαιτούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τώρα έχουμε στην διάθεσή μας στοιχεία ότι, με τον Μπόρις Τζόνσον, το NHS θα βρίσκεται στο τραπέζι και προς πώλησιν».

Εντύπωση πάντως προκαλεί ότι τα έγγραφα αυτά είχαν διαρρεύσει στο Reddit πριν από ένα μήνα, ενώ οι περισσότερες σελίδες είναι σβησμένες με μαύρο.

Υπολειπόμενο κατά πολύ στις δημοσκοπήσεις, στόχος σφοδρών επικρίσεων για την επαμφοτερίζουσα και αναποφασιστική του στάση για το Brexit, το Εργατικό Κόμμα διεξάγει προεκλογική εκστρατεία με βάση ένα μανιφέστο τοποθετημένο πολύ αριστερά, που προβλέπει εθνικοποιήσεις και μαζικές δαπάνες, κυρίως στο NHS, το τόσο προσφιλές στους Βρετανούς.

Latest Westminster voting intention (25-26 Nov)

Con – 43% (+1 from 21-22 Nov)

Lab – 32% (+2)

Lib Dem – 13% (-3)

Brexit Party – 4% (+1)

Green – 2% (-2)

Other – 6% (+1)

Please note these are NOT the MRP results, which will be released later tonighthttps://t.co/b6y9kpMlPM pic.twitter.com/ZhmDiQnBXb

— YouGov (@YouGov) November 27, 2019