Μουντιάλ 2026: Αλλαγή στο τελετουργικό έναρξης των αγώνων – Με 52 ποδοσφαιριστές η ανάκρουση των εθνικών ύμνων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η FIFA παρουσίασε τη νέα ιδέα της για το τελετουργικό εισόδου των ομάδων πριν τους αγώνες του Μουντιάλ 2026, με τη βασική αλλαγή να αφορά στη συμμετοχή όλων των παικτών, δηλαδή βασικών και αναπληρωματικών.

Συγκεκριμένα, πριν τη σέντρα των παιχνιδιών, όλοι οι παίκτες και των δύο ομάδων θα συγκεντρώνονται στο κέντρο του γηπέδου για την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, κάτι που σημαίνει ότι στον αγωνιστικό χώρο θα βρίσκονται ταυτόχρονα όχι 22 αλλά 52 ποδοσφαιριστές.

«Και οι δύο ομάδες θα συγκεντρωθούν γύρω από το πανό που τοποθετείται στο κέντρο του γηπέδου για τους εθνικούς ύμνους, έτσι ώστε ο καθένας από αυτούς – και όχι μόνο οι βασικοί – να μπορεί να βιώσει το πλήρες συναίσθημα και την υπερηφάνεια της εκπροσώπησης της χώρας του στην μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της FIFA, όπου προστίθεται η παρουσία «γιγαντιαίων» πανό στα χρώματα των εθνικών σημαιών των ομάδων, έτσι ώστε «ανεξάρτητα από το πού κάθονται οι οπαδοί στο στάδιο, να έχουν μια μοναδική θέα των γεγονότων.

«Στρεφόμενοι ο ένας προς τον άλλον στο κέντρο του γηπέδου κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, οι παίκτες και οι διαιτητές θα δημιουργήσουν μια στιγμή ενότητας, υπερηφάνειας και συγκίνησης που θα ανήκει στις ομάδες και σε όλους τους θεατές», επεσήμανε σχετικά ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Τζάνι Ινφαντίνο.