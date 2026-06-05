Μάικλ Τζόρνταν: Κάνει… ζωάρα στη Μύκονο ο G.O.A.T. του μπάσκετ (vids)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Για ακόμη μια χρονιά, η Μύκονος γίνεται ένας από τους καλοκαιρινούς προορισμούς του θρυλικού Μάικλ Τζόρνταν. Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών και πλέον δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, έφτασε την Τετάρτη στο νησί των ανέμων με το ιδιωτικό του τζετ και θα περάσει λίγες μέρες ξεκούρασης και… χλιδής, μαζί με τη σύζυγο και μεγάλη παρέα φίλων, διαμένοντας στη θαλαμηγό «M’Brace», αξίας 100 εκατ. ευρώ.

Οι βόλτες του «Air» στο νησί φυσικά και τράβηξαν όλα τα βλέμματα, ενώ «συνελήφθη» και σε στιγμές χαλάρωσης στο γνωστό «NAMMOS», μαζί με το… κλασικό πούρο του. Όπως αναφέρουν τα τοπικά ρεπορτάζ, ο Τζόρνταν και η παρέα του πέρασαν αρκετές ώρες εκεί, πρώτα για φαγητό και έπειτα με τη συνοδεία ποτού και δυνατής μουσικής.

«Παράδεισος» 75 μέτρων

Το μήκους 75 μέτρων σκάφος «M’Brace» που φιλοξενεί τον Μάικλ Τζόρνταν, κατασκευάστηκε το 2018 από το διάσημο ολλανδικό ναυπηγείο Amels και διαθέτει οκτώ καμπίνες και πλήρωμα 24 ατόμων. Στις παροχές του, περιλαμβάνονται πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφος, μέχρι και… γήπεδο μπάσκετ, ενώ εντυπωσιακό είναι και το καθιστικό που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού, με γυάλινα, πανοραμικά παράθυρα για παρατήρηση του βυθού.

Η αξία του εκτιμάται σήμερα στα 100 εκατ. ευρώ, η ενοικίασή του κοστίζει 1 εκατ. ευρώ ανά εβδομάδα σε high season και το ετήσιο κόστος συντήρησης ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ…