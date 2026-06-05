Αυτή η κρυμμένη κατοικία σε ένα ελληνικό νησί αφήνει μακριά τον υπόλοιπο κόσμο

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«Στο απομακρυσμένο ελληνικό νησί Μεγανήσι του Ιονίου, ακριβώς απέναντι από τη Λευκάδα, η Euthea, μια νέα κατοικία σηματοδοτεί διακριτικά την άφιξη της σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο» γράφει η Tianna Williams στο Wallpaper* παρουσιάζοντας το μοναδικό αυτό αρχιτεκτόνημα μέσα από τις εικόνες του Έλληνα φωτογράφου Τριαντάφυλλου Ξανθόπουλου.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Ateno Architecture Studio σχεδίασε την κατοικία, με την ονομασία Euthea, έτσι ώστε να ενσωματώνεται τόσο αρμονικά στο περιβάλλον της, που από ψηλά είναι πραγματικά δύσκολο να την εντοπίσει κανείς.

Η ελάχιστη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον και στο γύρω τοπίο ήταν καθοριστικής σημασίας, θέτοντας ένα πρότυπο για μελλοντικά οικιστικά έργα στην περιοχή.

Περιήγηση στο σπίτι Euthea στο μικρό ελληνικό νησί του Μεγανήσι

Το Euthea, που στα ελληνικά σημαίνει τόσο «ωραία θέα» όσο και «ευθεία γραμμή», βρίσκεται σε ένα ελαφρύ ύψωμα, χρησιμοποιώντας το τοπίο ως «κάλυμμα» για τη στέγη του. Η κατοικία είναι τόσο εναρμονισμένη με το έδαφος που η δομή της είναι ορατή μόνο από τα περαστικά σκάφη.

«Το Euthea δεν έχει σχεδιαστεί τόσο ως ένα αντικείμενο τοποθετημένο πάνω στο έδαφος, αλλά περισσότερο ως μια διακριτική τροποποίησή του, μερικώς κρυμμένο κάτω από ένα στρώμα χώματος»

«Οι πρώτοι κάτοικοι»

«Η κύρια έμπνευσή μας προήλθε από τον ακατέργαστο, αυθεντικό χαρακτήρα του χώρου. Αναγνωρίζοντας την ευθύνη του να γίνουμε αυτό που ονομάζουμε “οι πρώτοι κάτοικοι”, προσεγγίσαμε την παρέμβαση ως μια θεμελιώδη κίνηση, με σκοπό να δημιουργήσουμε μια αίσθηση αυτοσυγκράτησης και όχι κυριαρχίας» εξηγούν ο Γιώργος Φιορεντίνος και ο Ηλίας Θεοδωράκης, επικεφαλής αρχιτέκτονες και συνιδρυτές του Ateno Architecture Studio.

«Η επιθυμία να παραμείνει το τοπίο σχεδόν ανέπαφο αποτέλεσε την κατευθυντήρια αρχή» – Οι αρχιτέκτονες Γιώργος Φιορεντίνος και Ηλίας Θεοδωράκης

Μερικώς κρυμμένο

«Αντί να επιβάλλουμε τη μορφή, αποφασίσαμε να εργαστούμε με την αφαίρεση, ώστε να απαλύνουμε την παρουσία του κτιρίου. Το Euthea δεν έχει σχεδιαστεί τόσο ως ένα αντικείμενο τοποθετημένο πάνω στο έδαφος, αλλά περισσότερο ως μια διακριτική τροποποίησή του, μερικώς κρυμμένο κάτω από ένα στρώμα χώματος» εξηγούν τη φιλοσοφία του κτιρίου οι αρχιτέκτονες.

«Η επιθυμία να αφήσουμε το τοπίο σχεδόν ανέπαφο αποτέλεσε την κατευθυντήρια αρχή για τις χωρικές αποφάσεις και την υλικότητα σε όλα τα μεταγενέστερα στάδια του σχεδιασμού».

Δείτε το βίντεο με το εξωτερικό και το εσωτερικό του σπιτιού

Απέραντη θέα στη θάλασσα

Η οπτική επίδραση της κατοικίας μετριάζεται περαιτέρω από τη χρήση τοπικής πέτρας και μιας γήινης χρωματικής παλέτας, που συμβάλλουν στην περαιτέρω ενσωμάτωσή της στο περιβάλλον. Στο εσωτερικό, οι χώροι διαρρυθμίζονται διαδοχικά, επιτρέποντας στους επισκέπτες να απολαμβάνουν την απέραντη θέα στη θάλασσα.

Η κατασκευή σε ένα τόσο απομακρυσμένο νησί ήταν φυσικά μια πρόκληση, όπως δήλωσαν οι αρχιτέκτονες στο Wallpaper*: «Αν και ο χώρος αποτέλεσε πηγή βαθιάς έμπνευσης, ταυτόχρονα παρουσίαζε και τη μεγαλύτερη πρόκληση.

»Το Μεγανήσι, παρά την εγγύτητά του με τη Λευκάδα και την ηπειρωτική χώρα, είναι ένα μικρό νησί με μόλις μερικές εκατοντάδες κατοίκους, οι περισσότεροι από τους οποίους ασχολούνται με τη γεωργία και τον τουρισμό, όπου η κατασκευή είναι εγγενώς περίπλοκη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ATENO (@ateno.studio)

Μια κατασκευαστική εμπειρία

Η απομακρυσμένη, ακατοίκητη τοποθεσία του έργου ενέτεινε αυτές τις απαιτήσεις, καθιστώντας τη βιωσιμότητα και τη προσεκτική διαχείριση των ενεργειακών πόρων, των υλικών και των αποβλήτων όχι απλώς μια κατευθυντήρια γραμμή, αλλά μια απαραίτητη προϋπόθεση.

«Ωστόσο, εν μέσω αυτών των περιορισμών, το Μεγανήσι μας πρόσφερε μερικές από τις πιο ικανοποιητικές -και κατά καιρούς απροσδόκητα διασκεδαστικές- κατασκευαστικές εμπειρίες της μέχρι σήμερα καριέρας μας» λένε οι αρχιτέκτονες.

Βυθισμένος στην παρουσία της φύσης

Καθώς πλησιάζει κανείς την κατοικία από τον ελικοειδή χωματόδρομο, η θέα αλλάζει σιγά-σιγά και διακριτικά. Αρχικά βλέπει μόνο μια απέραντη ακτογραμμή, και στη συνέχεια μια πλούσια και πυκνή βλάστηση αντί για ένα σπίτι. Όταν μπαίνει στην κατοικία και περπατά γύρω από το οικόπεδο, η θέα προς τον ορίζοντα πέρα από τη θάλασσα ξεδιπλώνεται ξανά.

Η ομάδα του Ateno Architecture Studio δηλώνει: «Στο Euthea, θέλαμε οι επισκέπτες να επικεντρωθούν αποκλειστικά στη θάλασσα, στον ήχο των κυμάτων και στην σχεδόν απόκοσμη αίσθηση του να βρίσκεσαι μόνος σε μια ακατέργαστη, στοιχειώδη έκταση γης, πλήρως βυθισμένος στην παρουσία της φύσης, ενώ απολαμβάνεις τις ανέσεις που προσφέρει μια σύγχρονη κατοικία».

*Με στοιχεία από wallpaper.com | Αρχική Φωτό: Image credit: Triadafyllos Xanthopoulos (Όλες οι φωτογραφίες είναι δημοσιευμένες στο άρθρο κατόπιν άδειας του φωτογράφου)