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ΕΛΑΣ: Στον καιρό της ακρίβειας ένα πράγμα είναι φτηνό – Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 05 Ιουνίου 2026, 09:02

ΕΛΑΣ: Στον καιρό της ακρίβειας ένα πράγμα είναι φτηνό – Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης

Για «ακρίβεια Μητσοτάκη» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ και παρουσιάζει τα «άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν» για να στηριχθούν τα νοικοκυριά για μια «ζωή με αξιοπρέπεια»

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Την εκτόξευση του πληθωρισμού στην Ελλάδα και την αύξηση των τιμών των τροφίμων υπογραμμίζει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί δικαιολογίες για να κρύψει τις ευθύνες της για την ακρίβεια που μαστίζει τη χώρα.

«Στον καιρό της ακρίβειας ένα πράγμα είναι φτηνό: Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ και προσθέτει:
«Φταίει όμως αλήθεια ο πόλεμος, το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και η διεθνής κατάσταση για το ράλλυ των τιμών, που κάνει το βίο αβίωτο σε εκατομμύρια οικογένειες;
Τα καρτέλ, τα κυκλώματα κερδοσκοπίας και οι εναρμονισμένες πρακτικές μεγάλων ομίλων που υποθάλπει και στηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους, ενώ η κοινωνία ασφυκτιά;
Πώς ο πόλεμος είναι για άλλους τραγωδία και για λίγους ευνοημένους ευκαιρία;
Έχουν άδικο όσοι μιλούν για ακρίβεια με ευθύνη της κυβέρνησης;
Όχι. Είναι ακρίβεια Μητσοτάκη».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΛΑΣ παρουσιάζει την εκτόξευση των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης σε σύγκριση με το 2019 και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «λέει μισές αλήθειες», επομένως «ολόκληρα ψέματα» για τις αιτίες που έχουν οδηγήσει την Ελλάδα να είναι μία από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο.

Μεταξύ άλλων επισημαίνει την έλλειψη ελέγχων καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την αδράνεια της κυβέρνησης απέναντι στα καρτέλ ενώ σημειώνει ότι «τα κέρδη των μεγάλων ομίλων αυξάνονται και οι αυξήσεις πέρασαν αυτούσιες στους πολίτες».

Ταυτόχρονα παρουσιάζει τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για τα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη στήριξη των νοικοκυριών όπως και μέτρα σε βάθος διετίας και πενταετίας για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Η παρέμβαση της ΕΛΑΣ για την ακρίβεια

«To καλάθι δεν βγαίνει», με αυτόν τον τίτλο παρουσιάζει η ΕΛΑΣ μέσα από τα social media της την έρευνά της για την ακρίβεια μέσα από επίσημα στοιχεία και αριθμούς, από την Τράπεζα της Ελλάδας της Eurostat κ.α.

Πρώτο και κύριο ανησυχητικό στοιχείο, ο πληθωρισμός ο οποίος έφτασε στο 5% τον Μάιο, έναντι 3,2% που ήταν μ.ο. της Ευρωζώνης, μία αρνητική επίδοση που κατατάσσει τον ελληνικό πληθωρισμό στην 3η υψηλότερη θέση της Ευρωζώνης.

Για να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό αυτό και το τι συμβαίνει στα πορτοφόλια των ελληνικών νοικοκυριών σε βάθος χρόνου, οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 32% από το 2020 μέχρι το 2024.

Η σύγκριση των τιμών σε επιμέρους είδη τροφίμων είναι αποκαλυπτική. Μόνο κατά το τελευταίο έτος, το μοσχάρι είχε αύξηση στην τιμή του κατά 19,2%, το αρνί 13,3%, τα μαγειρικά λίπη κατά 11,6% και η λίστα της ακρίβειας συνεχίζεται.

Αν πάμε σε σύγκριση τιμών του σήμερα με το 2019, από όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η ΝΔ, η διαφορά είναι ακόμα πιο δυσβάσταχτη.

Είδη πρώτης ανάγκης, όπως το γάλα και το ψωμί είδαν αύξηση που φτάνει το 60%, το ελαιόλαδο με 111% έχει φτάσει σε κάτι παραπάνω από διπλάσια τιμή σε σχέση με το 2019, ενώ καφές και μοσχάρι έχουν δει αύξηση που ξεπερνά το 70%.

Το αφήγημα της Κυβέρνησης λέει πώς ναι, έχουν γίνει αυξήσεις στα τρόφιμα, αλλά αντίστοιχα έχει αυξηθεί και ο βασικός μισθός τον οποίο διαφημίζει συνεχώς ότι έφτασε τα 950€. Όμως αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο, από μισή αλήθεια, δηλαδή ολόκληρα ψέματα. Μια σύγκριση του καλαθιού του νοικοκυριού με τον βασικό μισθό του 2019 είναι ενδεικτική. Με τα 650€ του βασικού μισθού το 2019 αγόραζε κάποιος μεγαλύτερες ποσότητες σε όλα τα βασικά αγαθά διατροφής, από το γάλα και το ψωμί, μέχρι τα αυγά και το κρέας.

Το κυβερνητικό αφήγημα καταρρέει στη σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη

Και η σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη; Εδώ το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει πλήρως. Ο μέσος Ευρωπαίος έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει 2,5 φορές περισσότερα τρόφιμα σε σχέση με το 2019, ενώ ο Έλληνας αναγκάζεται να βγάλει πράγματα από το καλάθι του.

Ο συνδυασμός των χαμηλών μισθών της Ελλάδας σε σχέση με την Ευρώπη και των υψηλών τιμών στα τρόφιμα αυξάνει το χάσμα με την Ευρώπη. Για παράδειγμα, ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα είναι στα 17.954€, ενώ στην Ευρώπη φτάνει τα 39.808€. Με το γάλα να κοστίζει 1,35€ στην Ελλάδα και 0,85€-1,04€ στην Ευρώπη, και το ίδιο να συμβαίνει σε κάθε ένα από τα βασικά είδη διατροφής, είναι εύκολα αντιληπτό ότι η σύγκλιση με την Ευρώπη υπάρχει μόνο στη φαντασία της Κυβέρνησης.

Ο γενικός πληθωρισμός, όπως αναφέρθηκε είναι στο 5%, ωστόσο σε επιμέρους κατηγορίες η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Χαρακτηριστικά τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 13,8% στην Ελλάδα, σε σχέση με 4,5% στην Ευρώπη. Συνυπολογίζοντας το ποσοστό του μισθού που δαπανάται για το ενοίκιο, τότε διαπιστώνουμε ακόμα μεγαλύτερη πίεση στα οικονομικά των Ελλήνων.

Η Κυβέρνηση έχει έτοιμο το αφήγημα της αιτιολόγησης, το οποίο δεν καταφέρνει να ξεπεράσει την δικαιολόγηση. Η Κυβέρνηση είναι ουσιαστικά αδρανής απέναντι στα καρτέλ, οι έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι, τα κέρδη των μεγάλων ομίλων αυξάνονται και οι αυξήσεις πέρασαν αυτούσιες στους πολίτες.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να φορολογεί περισσότερο τους εργαζόμενους από τους μερισματούχους, ένα στοιχείο που μειώνει ακόμα περισσότερο την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών με αποτέλεσμα 1 στους 10 εργαζόμενους να βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας.

Τα ελληνικά νοικοκυριά χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξης

Σε πρώτη φάση τα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι:

  • Ορισμός Βασικού Καλαθιού Επισιτιστικής Ασφάλειας
  • Διαφανής και Ελεγχόμενη Τιμολόγηση από τον παραγωγό μέχρι το ράφι
  • Παρατηρητήριο Τιμών σε Τρόφιμα – Ενέργεια Καύσιμα
  • Στοχευμένη μείωση ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα
  • Ενίσχυση Επιτροπής Ανταγωνισμού

Βραχυπρόθεσμα και σε πλάνο διετίας πρέπει να ληφθούν μέτρα στήριξης της εγχώριας παραγωγής με στόχο να υποκατασταθούν οι εισαγωγές όπως:

  • Εθνικό σχέδιο υποκατάστασης εισαγωγών
  • Συμβολαιακή παραγωγή βασικών τροφίμων
  • Συνεταιριστικά σχήματα παραγωγών
  • Στρατηγικά αποθέματα βασικών τροφίμων

Τέλος σε ορίζοντα 5ετίας, η χώρα χρειάζεται τη θέσπιση μιας ολοκληρωμένης Αλλαγής Παραγωγικού Προτύπου.

Αυτό σημαίνει μέτρα που να προωθούν τα εξής:

  • Αναβάθμιση πρωτογενούς παραγωγής
  • Σύνδεση αγροδιατροφής με τον τουρισμό
  • Μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες
  • Προγράμματα διαχείρισης υδάτινων πόρων
  • Εξαγώγιμα προϊόντα με ειδικά κίνητρα

Το συμπέρασμα είναι ένα και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την πραγματικότητα, το καλάθι δεν βγαίνει.

Η ΕΛ.Α.Σ έχει την πρόταση για ουσιαστική Προστασία απέναντι στην ακρίβεια, για μια Ζωή με Αξιοπρέπεια».

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