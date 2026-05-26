Παναθηναϊκός: Μπήκε στις προπονήσεις ο Κώστας Σλούκας
Μετά αρθροσκόπηση στο γόνατο ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε την Τρίτη (26/5) στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, έχοντας αναρρώσει πλήρως.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για την ημιτελική φάση της Stoiximan GBL την ερχόμενη Πέμπτη (28/5, 18.00) με στόχο το 1-0 στη σειρά και την πρόκριση στους τελικούς.
Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, έχοντας αφήσει πίσω του το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο γόνατο, στο οποίο είχε υποβληθεί και σε αρθροσκόπηση.
Ατομικά γυμνάστηκαν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος (ενοχλήσεις στο πέλμα του αριστερού του ποδιού), Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (είχε υποστεί διάστρεμμα στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού) και Κένεθ Φαρίντ (είχε υποστεί οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού).
