Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου

Στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή ετοιμάζονται για κοινοβουλευτικό «πόλεμο» με την κυβέρνηση. Πλέον, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, με την πρόταση δυσπιστίας να αποτελεί μία δύσκολη εξίσωση. Προς το παρόν, φαίνεται πως οι παροικούντες την πράσινη Ιερουσαλήμ κλίνουν προς το όχι για μία σειρά λόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη πρόκειται να επανεξετάσουν τη στάση τους με βάση τις εξελίξεις και τα δεδομένα που θα προκύψουν στη συζήτηση της Παρασκευής στη Βουλή. Πάντως, κομματικές πηγές διαψεύδουν τα σενάρια περί οριστικών αποφάσεων, τα οποία, όπως σχολιάζουν, είναι προϊόν μεθοδευμένων διαρροών από το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου.

Τα πολιτικά δεδομένα

Όπως όλα δείχνουν, το κυβερνών κόμμα θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας και θα απορρίψει τεχνηέντως το αίτημα του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, θα απαιτούνται 151 ψήφοι προκειμένου να εγκριθεί το σχετικό αίτημα σύστασης εξεταστικής επιτροπής.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο το Μέγαρο Μαξίμου θα επιχειρήσει να «κουκουλώσει» για μία ακόμη φορά το θέμα.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας ότι η εξεταστική επιτροπή του 2022 είχε συγκροτηθεί με 120 βουλευτές, είχε στείλει μήνυμα προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη ότι θα συνιστούσε εκτροπή να συναινέσει στην πρόταση των 151.

Οι βολές από τη Χαριλάου Τρικούπη μετά τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για τον καθορισμό της συζήτησης στην ολομέλεια αναφορικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ήταν προειδοποιητικές.

Κατήγγειλαν πως όταν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν «να δεσμευτεί ο Πρόεδρος της Βουλής ως θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ότι δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία – όπως διαρρέεται στον Τύπο ότι είναι πρόθεση της κυβέρνησης -, ο κ. Κακλαμάνης παρέπεμψε στην Ολομέλεια».

Η αξιωματική αντιπολίτευσης έκανε λόγο για «τρέιλερ μίας προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής», καθιστώντας ουσιαστικά σαφές ότι η σύγκρουση που επίκειται στην Ολομέλεια θα είναι σκληρή.

«Ζυγίσουν» τα γεγονότα και τις εξελίξεις

Αν και προς το παρόν στο ΠΑΣΟΚ απορρίπτουν το ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας, οι πολιτικές συγκρούσεις των επόμενων ημερών δεν αποκλείεται να διαμορφώσουν ένα νέο κοινοβουλευτικό τοπίο. Κι αυτό, δεδομένης της επικείμενης άρνησης της κυβέρνησης να συγκροτηθεί νέα εξεταστική επιτροπή. Μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει, όπως σχολιάζουν από την παράταξη, μία ακόμη μαύρη σελίδα στο χρονικό της γαλάζιας συγκάλυψης γύρω από την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών.

Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορεί κάποιος να μιλά για εκτροπή και ταυτόχρονα να μην εξαντλεί κάθε θεσμική δυνατότητα που προβλέπεται για να την αντιμετωπίσει. Άρα, από τη στιγμή που η κυβέρνηση επιλέξει τον δρόμο των 151 ψήφων, de facto ανοίγει ο δρόμος για πρόταση δυσπιστίας. Το δεύτερο ερώτημα είναι το πότε;

Σε αυτό το σενάριο τα δεδομένα περιπλέκονται. Πρώτον, γιατί μία τριήμερη συζήτηση στη Βουλή στην παρούσα χρονική στιγμή δεν θα έχει την απαιτούμενη προσοχή από τους πολίτες ελέω μπασκετικού ευρωπαϊκού final four.

Δεύτερον, «ζυγίζουν» το γεγονός ότι μία τέτοια κίνηση θα δώσει στο γαλάζιο στρατόπεδο τη δυνατότητα επανασυσπείρωσης. Πολλώ δε μάλλον όταν η Κ.Ο. της ΝΔ βρίσκεται στη δίνη της εσωστρέφειας με φόντο τις εξελίξεις στο συνέδριο.

Από την άλλη, σε μία στιγμή πολιτικής πίεσης από τα νεοιδρυθέντα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού, θα δοθεί η δυνατότητα στο ΠΑΣΟΚ να «μονοπωλήσει» την ατζέντα, δείχνοντας ότι αποτελεί τον πιο συγκροτημένο ανταγωνιστικό πόλο απέναντι στη ΝΔ.

Το πιο σημαντικό ζήτημα όμως είναι η έκβαση της θεσμικής συζήτησης. Εφόσον, στη Χαριλάου Τρικούπη μιλούν για θεσμική εκτροπή, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην εξάντληση κάθε θεσμικού «όπλου».

Το ζητούμενο, πάντως, όπως λένε στελέχη του Κινήματος, είναι η διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη πολιτικών και θεσμικών παρεμβάσεων που δεν θα επιτρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου και στη γαλάζια παράταξη να «γλιστρήσουν» από τις ευθύνες που έχουν για το δυσώδες σκάνδαλο.