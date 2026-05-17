Χωρίς Ναν, Φαρίντ και Καλαϊτζάκη ο Παναθηναϊκός στη Μύκονο

Με απουσίες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο Game 2 των προημιτελικών της GBL απέναντι στη Μύκονο Betsson όπου θα επιδιώξει να κάνει το 2-0 στη σειρά και να πάρει την πρόκριση.

Ο Κέντρικ Ναν συνεχίζει να ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον αυχένα, ενώ ο Κένεθ Φαρίντ υποφέρει από οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού από το Game 5 με τη Βαλένθια.

Σε αυτά προστέθηκε και το πρόβλημα του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που υπέστη διάστρεμμα πρώτου βαθμού στο πρώτο ματς της σειράς με τη Μύκονο Betsson. Εκτός είναι και ο Κώστας Σλούκας που αναρρώνει από την επέμβαση που υποβλήθηκε στον μηνίσκο.