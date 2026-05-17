Stoiximan GBL: Συνέχεια στα play offs με Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός και Άρης Betsson – ΑΕΚ
Ο Παναθηναϊκός πάει για το 2-0 κόντρα στη Μύκονο Betsson ενώ ο Άρης Betsson υποδέχεται την ΑΕΚ που έχει το προβάδισμα στη σειρά.
Συνεχίζονται τα πλέι οφ της GBL σήμερα με δύο παιχνίδια στα οποία υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί και μία μεγάλη μάχη.
Στις 15:15, η Μύκονος Betsson υποδέχεται τον Παναθηναϊκό που θέλει να κάνει το 2-0 στη σειρά και να προκριθεί στα ημιτελικά. Οι γηπεδούχοι θα παλέψουν για το καλύτερο δυνατό, αλλά η διαφορά δυναμικότητας είναι τεράστια.
Στις 17:30, ο Άρης Betsson θα υποδεχτεί στο «Αλεξάνδρειο» την ΑΕΚ που έχει το προβάδισμα στη σειρά μετά τη νίκη της στη «Sunel Arena». Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι αποφασισμένη να μην πάει διακοπές από τώρα ενώ εκείνη του Ντράγκαν Σάκοτα θέλει να επιβεβαιώσει πως ξεπέρασε το σοκ του BCL παίρνοντας τη νίκη-πρόκριση.
Το πρόγραμμα της ημέρας:
15:15 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός
17:30 Άρης Betsson – ΑΕΚ
