sports betsson
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σοκάρει πρώην παίκτης της Ρεάλ: «Έπινα 70 μπύρες σε μία μέρα, πήγαινα μεθυσμένος στην προπόνηση»
Ποδόσφαιρο 17 Μαΐου 2026, 13:25

Σοκάρει πρώην παίκτης της Ρεάλ: «Έπινα 70 μπύρες σε μία μέρα, πήγαινα μεθυσμένος στην προπόνηση»

Σοκαριστικές είναι οι περιγραφές του Βραζιλιάνου, πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, Σισίνιο, για την εξωγηπεδική του ζωή και τον εθισμό στο αλκοόλ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;

Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε μια βαθιά εξομολόγηση για τους «δαίμονες» που τον ταλαιπώρησαν εκτός γηπέδου, προχώρησε ο Βραζιλιάνος πρώην διεθνής αμυντικός, Σισίνιο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιταλική Gazzetta dello Sport, ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόμα και φυσικά της Εθνικής Βραζιλίας, περιέγραψε τη μάχη του με τους εθισμούς, το αλκοόλ και τα τσιγάρα, οι οποίοι τον «συνόδευσαν» καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής καριέρας του.

Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι ξεκίνησε το αλκοόλ στα 13, τα τσιγάρα στα 17 και ότι έφτασε να κάνει δύο πακέτα τσιγάρα και να πίνει δεκάδες μπύρες και κοκτέιλ ημερησίως. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το… ρεκόρ του ήταν 70 μπύρες και 15 κοκτέιλ «καϊπιρίνια» σε μία μέρα, ενώ ήταν παίκτης της Ρόμα, αλλά και ότι όσο αγωνιζόταν στη Ρεάλ, γυρνούσε από το ξενύχτι λίγες μόλις ώρες πριν ξεκινήσει η προπόνηση στη Μαδρίτη, όπου πήγαινε μεθυσμένος.

Όσα αποκάλυψε ο Σισίνιο

«Πιστεύω βαθιά στον Θεό: Σε βοηθά να καθαριστείς από το κακό. Κατέστρεψα τον εαυτό μου με το αλκοόλ. Όλα ξεκίνησαν στα 13 μου, σε ένα πάρτι με φίλους. Δοκίμασα μπύρα και την ερωτεύτηκα σαν να ήταν γυναίκα. Όσο μεγάλωνα, τόσο περισσότερο έπινα. Όταν έφτασα στην Μποταφόγκο το 2001, έπινα είκοσι μπύρες και δέκα καϊπιρίνια την ημέρα. Στα 17 μου, άρχισα ακόμη και να καπνίζω τσιγάρα. Αλλά έτσι έζησα το ποδόσφαιρο: Ήθελα να φτάσω στην κορυφή, να βγάλω πολλά χρήματα και να διασκεδάσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σισίνιο.

Για τη μεταγραφή στη Ρεάλ και τη ζωή στη Μαδρίτη: «Ακόμα χειρότερα. Με υπέγραψαν για να γίνω ο νέος Μισέλ Σαλγκάδο και σκέφτηκα: “Τέλεια, τώρα μπορώ να κάνω πάρτι για πάντα”. Αγόραζα αυτοκίνητα, ρούχα και οργάνωνα πάρτι στο σπίτι. Σχεδόν ποτέ δεν έβγαινα έξω επειδή υπήρχαν παπαράτσι παντού στη Μαδρίτη. Έτσι έπινα στη βίλα μου με τους φίλους μου. Ήμουν πάντα στο σπίτι. Πήγαινα για ύπνο στις τέσσερις το πρωί και ήμουν ήδη μεθυσμένος στην προπόνηση στις οκτώ. Πριν βγω έξω, έπινα τρεις ή τέσσερις καφέδες και κάπνιζα ένα πακέτο τσιγάρα για να κρύψω τη μυρωδιά του αλκοόλ. Και μέσα στο γήπεδο, ήμουν επίσης πολύ καλός. Ούτε ο Καπέλο υποψιαζόταν τίποτα».

Για τη Ρόμα και το… αρνητικό ρεκόρ του: «Στη Ρώμη, σημείωσα ρεκόρ: 70 μπύρες και 15 καϊπιρίνια σε μια μόνο μέρα. Συν δύο πακέτα τσιγάρα. Μισούσα τον ύπνο. Ήθελα μόνο να διασκεδάζω στο σπίτι με τους φίλους μου».

Για την κατάθλιψη και τον τραυματισμό του: «Το 2009, τραυμάτισα ξανά το γόνατό μου και έζησα ξανά υπερβολικές καταστάσεις. Τότε συνειδητοποίησα ότι υπέφερα από κατάθλιψη, αν και δεν ήθελα να το παραδεχτώ εκείνη την εποχή».

Τώρα και για τα τελευταία 15 χρόνια, ο Σισίνιο δηλώνει «καθαρός» και πλέον εργάζεται ως σχολιαστής στην τηλεόραση. Σημαντικό ρόλο για να ξεκόψει από τις καταχρήσεις έπαιξε η σύζυγός του: «Όταν επέστρεψα στη Βραζιλία το 2012, πήγα για θεραπεία με τη βοήθειά της. Ανακάλυψα ξανά το νόημα της ζωής και τώρα είμαι ευτυχισμένος».

Headlines:
Business
Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;

Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;

Economy
Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 37η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 37η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Ρόμα – Λάτσιο

LIVE: Ρόμα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Λάτσιο για την 37η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ
Άλλα Αθλήματα 17.05.26

Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ

Μετά τη νίκη της με 29-27 στη Χαλκίδα, η Εθνική Ελλάδας φιλοξενείται από την Ολλανδία στη ρεβάνς των πλέι οφ για την πρόκριση στο επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χάντμπολ των ανδρών.

Σύνταξη
Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)

Πάει να σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ... αποτυχίας η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία το βράδυ του Σαββάτου έχασε στον τελικό του ασιατικού Champions League 2 - Κλάμα στον πάγκο από τον Πορτογάλο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο
Άλλα Αθλήματα 17.05.26

Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο

Ο Ράφα Ναδάλ άνοιξε στη Μαγιόρκα έναν νέο βιωματικό χώρο αφιερωμένο στην καριέρα και τη φιλοσοφία ζωής του, επιχειρώντας να μετατρέψει την προσωπική του διαδρομή σε πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)
Ποδόσφαιρο 16.05.26

«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)

Σπουδαία κίνηση από την Τσέλσι που έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο για τον πάγκο της. Για τέσσερα χρόνια θα υπογράψει ο Ισπανός και θα είναι το απόλυτο αφεντικό στο κλαμπ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επανέρχεται ο Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ – Να πάρει θέση η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 17.05.26

Επανέρχεται ο Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ – Να πάρει θέση η επιτροπή δεοντολογίας

Λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με ανάρτηση την οποία υπογράφει με την ιδιότητα του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη να μην αποχωρούν από το κόμμα.

Σύνταξη
Καιρός: Με βροχές μπαίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου – Τι δείχνουν τα μοντέλα για πρώιμο καύσωνα
Καιρός 17.05.26

Με βροχές μπαίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου - Τι δείχνουν τα μοντέλα για πρώιμο καύσωνα

«Οι προγνωστικοί χάρτες εβδομαδιαίας τάσης δεν δείχνουν προς το παρόν εγκατάσταση καλοκαιρινού τύπου καιρού στη χώρα μας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 37η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Κάναμε τα πάντα για αυτήν την οικογένεια – Αφαντες οι κοινωνικές υπηρεσίες – Τι λέει στο in η μητέρα συμμαθητή των παιδιών που ζούσαν στη «τρώγλη»
Ελλάδα 17.05.26

«Κάναμε τα πάντα για αυτήν την οικογένεια – Αφαντες οι κοινωνικές υπηρεσίες – Τι λέει στο in η μητέρα συμμαθητή των παιδιών που ζούσαν στη «τρώγλη»

Η μητέρα περιγράφει πως η οικογένεια εμφανίστηκε ξαφνικά στο Περιστέρι, χωρίς κανείς να γνωρίζει το παραμικρό για το παρελθόν ή τις συνθήκες διαβίωσής της.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Αθήνα: Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα – Γιατί θεωρείται «όαση» για τους οδηγούς
Άλλοτε καρόδρομος 17.05.26

Ποια είναι η μεγαλύτερη ασφαλτοστρωμένη ευθεία στην Αθήνα - Γιατί θεωρείται «όαση» για τους οδηγούς

Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1898 στην Αθήνα και βρίσκεται σχεδόν ακριβώς στην ίδια ευθεία όπου υπήρχε στην αρχαιότητα δρόμος με μεγάλο πλάτος και κατά τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία καρόδρομος

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Ρόμα – Λάτσιο

LIVE: Ρόμα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Λάτσιο για την 37η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Παρακμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Γεωργιάδη – Η απάντηση στα διλήμματα που θέτουν θα τους ρίξει σε κατάθλιψη
Πολιτική 17.05.26

ΠΑΣΟΚ: Παρακμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Γεωργιάδη – Η απάντηση στα διλήμματα που θέτουν θα τους ρίξει σε κατάθλιψη

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη - «Χυδαιολογεί με εκφράσεις περί ΠΑΣΟΚικής κατοχής ο άνθρωπος που υποστήριζε ότι δεν έγινε ποτέ Ολοκαύτωμα και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΛΑ.Ο.Σ. υπέβαλαν ερωτήσεις στη Βουλή "αν μας ψεκάζουν"».

Σύνταξη
«Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος» – «Εθνική ανάγκη» βαφτίζει ο Μητσοτάκης την εκλογική νίκη της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26 Upd: 14:22

«Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος» – «Εθνική ανάγκη» βαφτίζει ο Μητσοτάκης την εκλογική νίκη της ΝΔ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη - Κάλεσμα σε δράση στα στελέχη του κόμματος με στόχο την τρίτη κυβερνητική θητεία

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης δεν πείθει πλέον κανέναν – Οι Έλληνες φτωχοποιούνται από τις πολιτικές σας
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης δεν πείθει πλέον κανέναν – Οι Έλληνες φτωχοποιούνται από τις πολιτικές σας

«Ο Πρωθυπουργός που ‘θυμώνει και λυπάται' για τη ακρίβεια, ‘δεν μπορεί να κλείσει μάτι' με την υπονόμευση των θεσμών, ‘τα έχει βάψει μαύρα' με την αδιαφάνεια, ‘τον έχει πιάσει το παράπονο' με την έλλειψη στέγης και ‘θέλει να φαρμακωθεί' με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, δεν πείθει πλέον κανέναν», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στο άκουσμα ποιου ονόματος τρέμουν από φόβο μέχρι σήμερα οι επιζήσασες του κυκλώματος Έπσταϊν;
«Πολλές οι αυτοκτονίες» 17.05.26

Στο άκουσμα ποιου ονόματος τρέμουν από φόβο μέχρι σήμερα οι επιζήσασες του κυκλώματος Έπσταϊν;

Παρά τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, πολλές επιζήσασες δηλώνουν πως συνεχίζουν να φοβούνται ένα άτομο του κυκλώματος μαστροπείας του χρηματιστή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιερά Οδός: Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο
Στην Ιερά Οδό 17.05.26

Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο

Ο νεαρός οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι επί της Ιεράς Οδού όταν έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο - Το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη από τους αστυνομικούς βγήκε θετικό, πολύ πάνω του ορίου

Σύνταξη
«Μαϊμού» γιατροί, αστυνομικοί και λογιστές – Νέες απάτες αδειάζουν λογαριασμούς και σπίτια
Συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ 17.05.26

«Μαϊμού» γιατροί, αστυνομικοί και λογιστές – Νέες απάτες αδειάζουν λογαριασμούς και σπίτια

Σε έξαρση βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, με επιτήδειους να παριστάνουν γιατρούς, αστυνομικούς, λογιστές ή υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών - Οι συμβουλές της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύνταξη
Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής
Οικονομικές Ειδήσεις 17.05.26

Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής

Νέες έρευνες συνδέουν την κατάρρευση των γεννήσεων όχι μόνο με την οικονομική ανασφάλεια και τη στεγαστική κρίση, αλλά και με την εκρηκτική εξάπλωση των smartphones και των social media, που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γνωρίζονται, συνδέονται και ζουν.

Γεωργία Κανδρή
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Cookies