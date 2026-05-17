Σοκάρει πρώην παίκτης της Ρεάλ: «Έπινα 70 μπύρες σε μία μέρα, πήγαινα μεθυσμένος στην προπόνηση»

Σε μια βαθιά εξομολόγηση για τους «δαίμονες» που τον ταλαιπώρησαν εκτός γηπέδου, προχώρησε ο Βραζιλιάνος πρώην διεθνής αμυντικός, Σισίνιο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιταλική Gazzetta dello Sport, ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόμα και φυσικά της Εθνικής Βραζιλίας, περιέγραψε τη μάχη του με τους εθισμούς, το αλκοόλ και τα τσιγάρα, οι οποίοι τον «συνόδευσαν» καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής καριέρας του.

Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι ξεκίνησε το αλκοόλ στα 13, τα τσιγάρα στα 17 και ότι έφτασε να κάνει δύο πακέτα τσιγάρα και να πίνει δεκάδες μπύρες και κοκτέιλ ημερησίως. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το… ρεκόρ του ήταν 70 μπύρες και 15 κοκτέιλ «καϊπιρίνια» σε μία μέρα, ενώ ήταν παίκτης της Ρόμα, αλλά και ότι όσο αγωνιζόταν στη Ρεάλ, γυρνούσε από το ξενύχτι λίγες μόλις ώρες πριν ξεκινήσει η προπόνηση στη Μαδρίτη, όπου πήγαινε μεθυσμένος.

Όσα αποκάλυψε ο Σισίνιο

«Πιστεύω βαθιά στον Θεό: Σε βοηθά να καθαριστείς από το κακό. Κατέστρεψα τον εαυτό μου με το αλκοόλ. Όλα ξεκίνησαν στα 13 μου, σε ένα πάρτι με φίλους. Δοκίμασα μπύρα και την ερωτεύτηκα σαν να ήταν γυναίκα. Όσο μεγάλωνα, τόσο περισσότερο έπινα. Όταν έφτασα στην Μποταφόγκο το 2001, έπινα είκοσι μπύρες και δέκα καϊπιρίνια την ημέρα. Στα 17 μου, άρχισα ακόμη και να καπνίζω τσιγάρα. Αλλά έτσι έζησα το ποδόσφαιρο: Ήθελα να φτάσω στην κορυφή, να βγάλω πολλά χρήματα και να διασκεδάσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σισίνιο.

Για τη μεταγραφή στη Ρεάλ και τη ζωή στη Μαδρίτη: «Ακόμα χειρότερα. Με υπέγραψαν για να γίνω ο νέος Μισέλ Σαλγκάδο και σκέφτηκα: “Τέλεια, τώρα μπορώ να κάνω πάρτι για πάντα”. Αγόραζα αυτοκίνητα, ρούχα και οργάνωνα πάρτι στο σπίτι. Σχεδόν ποτέ δεν έβγαινα έξω επειδή υπήρχαν παπαράτσι παντού στη Μαδρίτη. Έτσι έπινα στη βίλα μου με τους φίλους μου. Ήμουν πάντα στο σπίτι. Πήγαινα για ύπνο στις τέσσερις το πρωί και ήμουν ήδη μεθυσμένος στην προπόνηση στις οκτώ. Πριν βγω έξω, έπινα τρεις ή τέσσερις καφέδες και κάπνιζα ένα πακέτο τσιγάρα για να κρύψω τη μυρωδιά του αλκοόλ. Και μέσα στο γήπεδο, ήμουν επίσης πολύ καλός. Ούτε ο Καπέλο υποψιαζόταν τίποτα».

Για τη Ρόμα και το… αρνητικό ρεκόρ του: «Στη Ρώμη, σημείωσα ρεκόρ: 70 μπύρες και 15 καϊπιρίνια σε μια μόνο μέρα. Συν δύο πακέτα τσιγάρα. Μισούσα τον ύπνο. Ήθελα μόνο να διασκεδάζω στο σπίτι με τους φίλους μου».

Για την κατάθλιψη και τον τραυματισμό του: «Το 2009, τραυμάτισα ξανά το γόνατό μου και έζησα ξανά υπερβολικές καταστάσεις. Τότε συνειδητοποίησα ότι υπέφερα από κατάθλιψη, αν και δεν ήθελα να το παραδεχτώ εκείνη την εποχή».

Τώρα και για τα τελευταία 15 χρόνια, ο Σισίνιο δηλώνει «καθαρός» και πλέον εργάζεται ως σχολιαστής στην τηλεόραση. Σημαντικό ρόλο για να ξεκόψει από τις καταχρήσεις έπαιξε η σύζυγός του: «Όταν επέστρεψα στη Βραζιλία το 2012, πήγα για θεραπεία με τη βοήθειά της. Ανακάλυψα ξανά το νόημα της ζωής και τώρα είμαι ευτυχισμένος».