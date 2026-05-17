Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/5): Δράση με το φινάλε της Super League, το Μύκονος-Παναθηναϊκός και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Γεμάτο είναι το πρόγραμμα της Κυριακής (17/5) με τις αθλητικές μεταδόσεις, με αναμετρήσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Φυσικά, ξεχωρίζουν τα ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής των play offs της Super League, τα Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Ολυμπιακός, με κοινή ώρα έναρξης στις 19:30, που θα κρίνουν και την 2η θέση.

Επίσης, στις 15:15 είναι προγραμματισμένο και το 2ο ματς των προημιτελικών των playoffs της Stoiximan GBL, Μύκονος – Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/5)

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Warm Up)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)

13:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κόμο – Πάρμα Serie A

13:30 COSMOTE SPORT 8 HD Πίζα – Νάπολι Serie A

13:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Μίλαν Serie A

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ρόμα – Λάτσιο Serie A

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Φιορεντίνα Serie A

14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουν. – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)

15:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Παναθηναϊκός Greek Basketball League

15:30 Novasports 5HD Χέρενφεν – Άγιαξ Eredivisie

15:30 Novasports 4HD PSV Αϊντχόφεν – Τβέντε Eredivisie

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:30 Novasports Extra 1 Ντάρμσταντ – Πάντερμπορν Bundesliga 2

16:30 Novasports 3HD Σάλκε – Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ Bundesliga 2

17:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

17:00 Novasports Prime Άρης – Λεβαδειακός Super League

17:00 Novasports Start Έβερτον – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 6HD Γουλβς – Φούλαμ Premier League

17:00 Novasports 2HD Λιντς – Μπράιτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ Super League

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – ΑΕΚ Basket League

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD CEV Champions League 2026 Τελικός 3ης Θέσης

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αταλάντα – Μπολόνια Serie A

19:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Γουέστ Χαμ Premier League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Super League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Ολυμπιακός Super League

20:00 Novasports Extra 2 Μπιλμπάο – Θέλτα La Liga

20:00 Novasports Extra 1 Οβιέδο – Αλαβές La Liga

20:00 Novasports Start Ατλέτικο Μαδρίτης – Τζιρόνα La Liga

20:00 Novasports 6HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Βιγιαρεάλ La Liga

20:00 Novasports 5HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Βαλένθια La Liga

20:00 Novasports 4HD Οσασούνα – Εσπανιόλ La Liga

20:00 Novasports 3HD Λεβάντε – Μαγιόρκα La Liga

20:00 Novasports 2HD Έλτσε – Χετάφε La Liga

20:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A

20:00 Novasports Extra 3 Έλτσε – Χετάφε La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τενερίφη – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD CEV Champions League 2026 Τελικός ανδρών

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ουντινέζε – Κρεμονέζε Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 6 HD Σασουόλο – Λέτσε Serie A

22:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Μπέτις La Liga