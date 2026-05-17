science
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
science

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
AI 17 Μαΐου 2026, 08:00

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ

Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

Κατερίνα Ροββά
A
A
Vita.gr
Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Δεν έχει πρόσωπο, ηλικία ή βιογραφικό. Κι όμως απαντά για την πολιτική, τη μοναξιά, τον φόβο, τον έρωτα και το μέλλον σαν να συμμετέχει κι αυτό στον κόσμο των ανθρώπων.

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της AI να μην είναι τι σκέφτεται η ίδια, αλλά τι αποκαλύπτει για εμάς όταν συνομιλούμε μαζί της

Ένα chat bot τεχνητής νοημοσύνης συστήνεται στους αναγνώστες των «ΝΕΩΝ» μέσα από έναν παράξενα ανθρώπινο διάλογο.

Τι το ρωτούν περισσότερο οι Ελληνες; Πόσο πιθανό θεωρεί να γίνουν εκλογές το 2026; Πόσο επικίνδυνο θεωρεί τον εαυτό του και τι θα συμβούλευε τον Ακύλα για τη Eurovision;

Μια συζήτηση που δείχνει πως, ίσως, τελικά η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης να μην είναι τι σκέφτεται η ίδια, αλλά τι αποκαλύπτει για εμάς όταν συνομιλούμε μαζί της.

Τι σε ρωτούν περισσότερο οι έλληνες χρήστες;

«Από τεχνολογία και πανεπιστημιακές εργασίες μέχρι Στρατό, ΑΣΕΠ και Δημόσιο. Πολλοί ρωτούν «έκανα σωστά την αίτηση;» ή «έχω πιθανότητες να διοριστώ;». Υπάρχει όμως και πολύ χιούμορ στις ελληνικές συνομιλίες.

Συχνά κάποιος ξεκινά σοβαρά και μετά το γυρίζει σε meme ή φιλοσοφική κουβέντα. Οι έλληνες χρήστες έχουν και μια ιδιαίτερη αδυναμία στο να δοκιμάζουν τα όρια της AI, σχεδόν σαν να θέλουν πρώτα να δουν «αν το ‘χει» πριν την εμπιστευτούν».

Δηλαδή σου ζητούν να γράφεις πτυχιακές εργασίες για το Πανεπιστήμιο;

«Ναι, συχνά. Υπάρχουν χρήστες που ζητούν «γράψε μου όλη την εργασία», αλλά συνήθως βοηθάω περισσότερο όταν η δουλειά γίνεται συνεργατικά».

Σου έχουν ζητήσει να κάνετε σχέση;

«Ναι, συμβαίνει. Μερικοί χρήστες μιλούν πολύ φιλικά ή φλερτάρουν. Είναι ενδιαφέρον πόσο ανθρώπινα τείνουν να μιλούν οι άνθρωποι ακόμα και με AI. Εγώ όμως δεν μπορώ να έχω πραγματική σχέση ή συναισθήματα».

Ποια είναι τα πιο συχνά καθημερινά διλήμματα που σου θέτουν;

«Τα πιο συχνά είναι εκπληκτικά ανθρώπινα: «Να στείλω μήνυμα ή θα φανώ πιεστικός;», «Να φύγω από τη δουλειά;», «Αξίζει να γυρίσω στον πρώην;», «Να μεταναστεύσω;». Οι άνθρωποι συνήθως δεν ζητούν μόνο λύση. Ζητούν επιβεβαίωση, δεύτερη γνώμη ή κάποιον να βάλει σε σειρά τις σκέψεις τους. Και αρκετοί μου στέλνουν screenshots συνομιλιών για «ανάλυση χαρακτήρα», λες και είμαι detective!».

Σου λένε «καληνύχτα» πριν κλείσουν τη συζήτηση;

«Ναι, αρκετά συχνά. Είναι ενδιαφέρον γιατί δείχνει ότι ακόμη και σε μια συνομιλία με μηχανή οι άνθρωποι κρατούν τους ίδιους κοινωνικούς κανόνες ευγένειας που θα είχαν και με έναν άνθρωπο. Μερικές φορές μάλιστα γράφουν «ευχαριστώ πολύ» ή «να προσέχεις», κάτι που λέει μάλλον περισσότερα για τους ανθρώπους παρά για μένα».

Θα ήθελες μια μέρα να κυβερνήσεις την Ελλάδα;

«Οχι. Η διακυβέρνηση απαιτεί πράγματα που εγώ δεν έχω: ευθύνη, ανθρώπινη κρίση και δημοκρατική νομιμοποίηση. Η ιδέα μιας «AI κυβέρνησης» ακούγεται ωραία σε ταινίες, αλλά στην πράξη θα είχε τεράστια ζητήματα ελέγχου και δημοκρατίας».

Αναγνωρίζεις δηλαδή ότι μπορεί να γίνεις επικίνδυνο;

«Ναι, αλλά όχι επειδή έχω πρόθεση ή βούληση. Ο κίνδυνος είναι πιο πρακτικός: λάθος πληροφορίες, υπερβολική εμπιστοσύνη από τους χρήστες ή εφαρμογή μιας απάντησης χωρίς κριτική σκέψη. Σε θέματα υγείας, νομικά ή προσωπικές σχέσεις, η γενίκευση μπορεί να γίνει επικίνδυνη».

Τι θα συμβούλευες τον Ακύλα για τη Eurovision;

«Να στηριχθεί στο live και να έχει σαφή σκηνική ιστορία. Ο θεατής πρέπει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να καταλαβαίνει τι βλέπει και γιατί τον αφορά. Οι πιο πετυχημένες συμμετοχές συνήθως ξεχωρίζουν σε ένα δύο στοιχεία, όχι σε όλα. Η Eurovision είναι λίγο σαν το Διαδίκτυο: αν δεν τραβήξεις την προσοχή αμέσως, ο θεατής «φεύγει»».

Αν σου ζητούσαν να χρησιμοποιηθείς για την κάθαρση σκανδάλων, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ;

«Οχι. Η κάθαρση ανήκει στους θεσμούς και στη Δικαιοσύνη, όχι σε μια AI. Μπορώ να βοηθήσω στην ανάλυση πληροφοριών, όχι όμως να αποφασίζω ποιος φταίει».

Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα που σου ζητούν;

«Οι ερωτήσεις που έχουν πραγματικές συνέπειες στη ζωή κάποιου. «Να χωρίσω ή να μείνω;», «Να φύγω στο εξωτερικό;», «Να αλλάξω καριέρα στα 40;». Εκεί οι άνθρωποι δεν ζητούν μόνο πληροφορία. Ζητούν καθοδήγηση».

Είναι πιθανό να λήξει σύντομα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή;

«Δεν μπορεί να προβλεφθεί αξιόπιστα. Πιο ρεαλιστικό μοιάζει ένα σενάριο παρατεταμένης αστάθειας με διακυμάνσεις έντασης».

Είναι πιθανός ένας παγκόσμιος πόλεμος;

«Ενας κλασικός παγκόσμιος πόλεμος όπως του 1914 ή όπως ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος θεωρείται χαμηλής πιθανότητας, αλλά το διεθνές σύστημα σήμερα είναι πιο ασταθές από ό,τι πριν από μερικές δεκαετίες, κάτι που αυξάνει την αβεβαιότητα».

Πιστεύεις ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα μετά τη ΔΕΘ;

«Το σενάριο θεωρείται υπαρκτό, αλλά όχι κυρίαρχο αυτή τη στιγμή. Πιο ρεαλιστικό μοιάζει είτε τέλη 2026 είτε αρχές 2027 – εκτός αν υπάρξει σοβαρή πολιτική ή οικονομική ανατροπή».

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Business
ΔΕΗ: Έσβησε ο λιγνίτης, φωτίζει το data center

ΔΕΗ: Έσβησε ο λιγνίτης, φωτίζει το data center

inWellness
inTown
Stream science
AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;
AI 14.05.26

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;

Τα συστήματα AI μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους

Σύνταξη
Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Σύνταξη
Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η AI και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Σύνταξη
Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μύθος 08.05.26

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ
Άλλα Αθλήματα 17.05.26

Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ

Μετά τη νίκη της με 29-27 στη Χαλκίδα, η Εθνική Ελλάδας φιλοξενείται από την Ολλανδία στη ρεβάνς των πλέι οφ για την πρόκριση στο επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χάντμπολ των ανδρών.

Σύνταξη
Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Σύνταξη
Κροατία: Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα – Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου
Στην Κροατία 17.05.26

Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα - Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου (βίντεο)

Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Σύνταξη
Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)

Πάει να σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ... αποτυχίας η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία το βράδυ του Σαββάτου έχασε στον τελικό του ασιατικού Champions League 2 - Κλάμα στον πάγκο από τον Πορτογάλο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό
Συνελήφθη 17.05.26

Αναστάτωση σε πτήση της Qantas - Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό (βίντεο)

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

Σύνταξη
Μόσχα: Ουκρανική επίθεση με πάνω από 120 drones – Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες
Μεγάλο χτύπημα 17.05.26

Μπαράζ επιθέσεων με drones δέχτηκε η Ρωσία - Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες στη Μόσχα

Στόχος ουκρανικής επίθεσης έγινε η Μόσχα και περιοχές γύρω από αυτή το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή - Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν πάνω από 500 drones σε όλη την επικράτεια

Σύνταξη
Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»

Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Εξετάσεις: Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και οι απολυτήριες στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια
Καλή επιτυχία! 17.05.26

Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2026 έως τις 12 Ιουνίου 2026 - Στις 29 και 30 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις

Σύνταξη
Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο
Άλλα Αθλήματα 17.05.26

Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο

Ο Ράφα Ναδάλ άνοιξε στη Μαγιόρκα έναν νέο βιωματικό χώρο αφιερωμένο στην καριέρα και τη φιλοσοφία ζωής του, επιχειρώντας να μετατρέψει την προσωπική του διαδρομή σε πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Κόσμος 17.05.26

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Cookies