Δημήτρης Κοντόπουλος: Ο έλληνας συνθέτης πίσω από την έκπληξη στη φετινή Eurovision – Τι σημαίνει το Bangaranga;

Το βράδυ του Σαββάτου έγινε η μεγάλη έκπληξη στη Eurovision. Η Βουλγαρία πήγε κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και πήρε την πρώτη θέση στη μεγάλη γιορτή της ευρωπαϊκής μουσικής.

Μπορεί ο Akylas με το Ferto να βγήκε 10ο;, αλλά η νίκη πίσω από το Bangaranga της Dara είχε ελληνική υπογραφή. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος ήταν ένας από τους συνθέτες του κομματιού.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Από το 2000 ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική στην Ελλάδα και έχει συνεργαστεί ως συνθέτης και παραγωγός με καλλιτέχνες όπως οι Αντώνης Ρέμος, Σάκης Ρουβάς, Άννα Βίσση, Καίτη Γαρμπή, Δέσποινα Βανδή, Έλενα Παπαρίζου, Πέγκυ Ζήνα, Έλλη Κοκκίνου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Demy, Άσπα Τσίνα και Αλέκα Καννελίδου.

Το 2003 κέρδισε το βραβείο Αρίων για το καλύτερο pop άλμπουμ της χρονιάς με τον δίσκο της Ηρούς «Απογείωση».

Έχει γράψει μουσική για τις ταινίες του σκηνοθέτη Νίκου Περάκη «Η Λίζα και όλοι οι άλλοι» με το τραγούδι του «Μείνε Μαζί Μου Απόψε» ερμηνευμένο από την Ειρήνη Μερκούρη.Έγραψε το soundtrack της ταινίας «Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο», που κέρδισε το σχετικό βραβείο Αρίων το 2006.

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η Eurovision

Το Μάιο του 2006 το τραγούδι του «Welcome to the Party» άνοιξε τον ημιτελικό του διαγωνισμού της Eurovision στην Αθήνα.

Δύο χρόνια αργότερα έκανε την παραγωγή του τραγουδιού «Shady Lady» της Ani Lorak, ενώ έγραψε τρία τραγούδια για την ελληνική συμμετοχή του 2009 στη Eurovision, από τα οποία επιλέχθηκε το «This Is Our Night», το οποίο εν τέλει τερμάτισε στην 7η θέση στον τελικό της Μόσχας.

To 2013 έγραψε το τραγούδι της αζέρικης συμμετοχής «Hold me», ενώ το 2017 έπειτα από πρόταση της ΕΡΤ αναλαμβάνει να γράψει το κομμάτι της Ελλάδας με τη Demy.

Το 2026, μαζί με την Anne Judith Stokke Wik, συνέθεσαν το τραγούδι που εκπροσώπησε την Βουλγαρία, το Bangaranga της Dara.

Τι σημαίνει το Bangaranga;

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος είχε μιλήσει πριν από λίγο καιρό και για το τι σημαίνει το Bangaranga, το κομμάτι που κέρδισε τον φετινό διαγωνισμό της Εurovision.

«Bangaranga… Να ρωτήσουμε την Dara τι σημαίνει. Διώχνεις τους δαίμονες από μέσα σου» είχε πει μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό.