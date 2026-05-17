Δημήτρης Κοντόπουλος: Ο έλληνας συνθέτης πίσω από την έκπληξη στη φετινή Eurovision – Τι σημαίνει το Bangaranga;
Music Stage 17 Μαΐου 2026, 08:00

Η νίκη της Βουλγαρίας με την Dara και το κομματι Bangaranga στον τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου είχε ελληνικό άρωμα

Το βράδυ του Σαββάτου έγινε η μεγάλη έκπληξη στη Eurovision. Η Βουλγαρία πήγε κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και πήρε την πρώτη θέση στη μεγάλη γιορτή της ευρωπαϊκής μουσικής.

Μπορεί ο Akylas με το Ferto να βγήκε 10ο;, αλλά η νίκη πίσω από το Bangaranga της Dara είχε ελληνική υπογραφή. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος ήταν ένας από τους συνθέτες του κομματιού.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Από το 2000 ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική στην Ελλάδα και έχει συνεργαστεί ως συνθέτης και παραγωγός με καλλιτέχνες όπως οι Αντώνης Ρέμος, Σάκης Ρουβάς, Άννα Βίσση, Καίτη Γαρμπή, Δέσποινα Βανδή, Έλενα Παπαρίζου, Πέγκυ Ζήνα, Έλλη Κοκκίνου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Demy, Άσπα Τσίνα και Αλέκα Καννελίδου.

Το 2003 κέρδισε το βραβείο Αρίων για το καλύτερο pop άλμπουμ της χρονιάς με τον δίσκο της Ηρούς «Απογείωση».

Έχει γράψει μουσική για τις ταινίες του σκηνοθέτη Νίκου Περάκη «Η Λίζα και όλοι οι άλλοι» με το τραγούδι του «Μείνε Μαζί Μου Απόψε» ερμηνευμένο από την Ειρήνη Μερκούρη.Έγραψε το soundtrack της ταινίας «Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο», που κέρδισε το σχετικό βραβείο Αρίων το 2006.

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η Eurovision

Το Μάιο του 2006 το τραγούδι του «Welcome to the Party» άνοιξε τον ημιτελικό του διαγωνισμού της Eurovision στην Αθήνα.

Δύο χρόνια αργότερα έκανε την παραγωγή του τραγουδιού «Shady Lady» της Ani Lorak, ενώ έγραψε τρία τραγούδια για την ελληνική συμμετοχή του 2009 στη Eurovision, από τα οποία επιλέχθηκε το «This Is Our Night», το οποίο εν τέλει τερμάτισε στην 7η θέση στον τελικό της Μόσχας.

To 2013 έγραψε το τραγούδι της αζέρικης συμμετοχής «Hold me», ενώ το 2017 έπειτα από πρόταση της ΕΡΤ αναλαμβάνει να γράψει το κομμάτι της Ελλάδας με τη Demy.

Το 2026, μαζί με την Anne Judith Stokke Wik, συνέθεσαν το τραγούδι που εκπροσώπησε την Βουλγαρία, το Bangaranga της Dara.

Τι σημαίνει το Bangaranga;

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος είχε μιλήσει πριν από λίγο καιρό και για το τι σημαίνει το Bangaranga, το κομμάτι που κέρδισε τον φετινό διαγωνισμό της Εurovision.

«Bangaranga… Να ρωτήσουμε την Dara τι σημαίνει. Διώχνεις τους δαίμονες από μέσα σου» είχε πει μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό.

Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

ΔΕΗ: Έσβησε ο λιγνίτης, φωτίζει το data center

Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Για την ιστορία 16.05.26

Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

O Akylas πάει Eurovision – Η ανάρτηση λίγο πριν τον τελικό
«Aν θες σουβλάκι ψήφισε Ελλάδα» - Η ανάρτηση του Akyla λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision

Με φόντο το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στη Βιέννη, ο Akylas φορώντας τον χαρακτηριστικό πορτοκαλί σκούφο του, απηύθυνε ένα κάλεσμα στους χρήστες του διαδικτύου: «ψηφίστε FERTO».

Κάπες, πτυχώσεις, ελάχιστο γυμνό – Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν (μέχρι στιγμής) στο κόκκινο χαλί των Καννών
Κάπες, πτυχώσεις, ελάχιστο γυμνό – Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν (μέχρι στιγμής) στο κόκκινο χαλί των Καννών

Από τη Ντέμι Μουρ στην Ιζαμπέλ Ιπέρ και οι νέοι κανόνες ένδυσης -η πρώτη, δε, άρχισε να επιδεικνύει μια σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις με το που αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο και πάτησε στο έδαφος των Καννών.

Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Κροατία: Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα – Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου
Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα - Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου (βίντεο)

Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)
Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)

Πάει να σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ... αποτυχίας η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία το βράδυ του Σαββάτου έχασε στον τελικό του ασιατικού Champions League 2 - Κλάμα στον πάγκο από τον Πορτογάλο.

Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό
Αναστάτωση σε πτήση της Qantas - Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό (βίντεο)

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

Μόσχα: Ουκρανική επίθεση με πάνω από 120 drones – Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες
Μπαράζ επιθέσεων με drones δέχτηκε η Ρωσία - Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες στη Μόσχα

Στόχος ουκρανικής επίθεσης έγινε η Μόσχα και περιοχές γύρω από αυτή το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή - Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν πάνω από 500 drones σε όλη την επικράτεια

Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»

Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Εξετάσεις: Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και οι απολυτήριες στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια
Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2026 έως τις 12 Ιουνίου 2026 - Στις 29 και 30 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις

Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο
Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο

Ο Ράφα Ναδάλ άνοιξε στη Μαγιόρκα έναν νέο βιωματικό χώρο αφιερωμένο στην καριέρα και τη φιλοσοφία ζωής του, επιχειρώντας να μετατρέψει την προσωπική του διαδρομή σε πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ

Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

