O Μουρίνιο έτοιμος για την μεγάλη επιστροφή στην Ρεάλ! (pic)

Πολλοί τον θεωρούσαν ξεπερασμένο, παλιάς κοπής, παλιάς γενιάς. Και η αλήθεια είναι πως η πορεία του τα τελευταία χρόνια έδειχνε πως βαδίζει προς την… σύνταξη, σιγά αλλά σταθερά. Και όμως. Ο Ζοσέ Μουρίνιο, ένας από τους καλύτερους προπονητές που γνώρισε το ποδόσφαιρο, δείχνει έτοιμος για την μεγάλη επιστροφή. Και όταν αυτή ετοιμάζεται να συμβεί στον πάγκο του κορυφαίου συλλόγου του πλανήτη; Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως δεν είναι και τόσο… τελειωμένος.

Στην Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν ξανά ο Special One, όχι 100%, αλλά 99,9% σύμφωνα με το σημερινό πρωτοσέλιδο της Marca. Όπου Marca βεβαίως τα… νέα της Ρεάλ με ακρίβεια, άρα μένει αυτό το απειροελάχιστο ποσοστό που άφησαν οι ισπανοί για το… καλό, να καλυφθεί για να δούμε και επίσημα τον Ζοσέ Μουρίνιο να επιστρέφει στην Ρεάλ.

Και εδώ που τα λέμε; Σε αυτή την Ρεάλ όπου ο ένας… πλακώνεται με τον άλλο (sic), όπου έχει χαθεί η μπάλα σε όλα τα επίπεδα, όπου κάποιοι σπουδαίοι κατά τα άλλα ποδοσφαιριστές νομίζουν ότι έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από τον σύλλογο, μόνο ένας Ζοσέ Μουρίνιο θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Και κάπως έτσι στην Ρεάλ λογικά το σκέφτηκαν με τον Πορτογάλο που από το 2010 έως το 2013 ήταν ξανά στην Μαδρίτη, να ετοιμάζεται για την 2η θητεία του.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ πρόσφατα είχε δηλώσει τον θαυμασμό του για τον Μουρίνιο. «Μου αρέσουν όλοι οι προπονητές. Ήταν μαζί μας και αύξησε την ανταγωνιστικότητά μας και από τότε και στο εξής, κερδίσαμε έξι Champions League σε 10 χρόνια», είχε πει χαρακτηριστικά έχοντας ουσιαστικά δώσει τα χέρια μαζί του ελπίζοντας πως ο Special one θα βγάλει την Ρεάλ από το τέλμα και βάλει τέλος στην διετή… νηστεία (σ.σ. μηδέν τίτλοι).

Ακόμη και οι Καταλανοί στην εφημερίδα «Sport» μιλούν για «απόλυτη συμφωνία μεταξύ Φλορεντίνο και Μουρίνιο». «Ο Πορτογάλος θα είναι ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, μόλις ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία και ο Φλορεντίνο επανεκλεγεί πρόεδρος χωρίς αντίπαλο», σημειώνεται χαρακτηριστικά.