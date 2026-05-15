Πολιτική Γραμματεία 15 Μαΐου 2026, 12:00
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project | ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής

Πρώτος σταθμός το Συνέδριο της ΝΔ. Στο βάθος η βραδιά των πρώτων εκλογών, που ανάλογά με το αποτέλεσμα, θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας. Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα;

Γιάννης Μπασκάκης
Αρχισυνταξία: Ελένη Στεργίου
Eικονοληψία: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ: Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Το συνέδριο της ΝΔ ανοίγει σήμερα τις πύλες του, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέλει να του προσδώσει έναν πανηγυρικό χαρακτήρα, εντάσσοντάς το στην προεκλογική του εκστρατεία στον δρόμο προς τις εκλογές.

Αλλά, με το Μαξίμου να κλυδωνίζεται από τις υποθέσεις σκανδάλων και την κυβέρνηση να βυθίζεται δημοσκοπικά, βλέποντας μόνο με κιάλια την αυτοδυναμία, η σκιώδης κούρσα διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία έχει ουσιαστικά ήδη ξεκινήσει.

Πρώτος σταθμός είναι το συνέδριο της ΝΔ, όπου μένει να δούμε αν θα καταγραφεί το διακριτό στίγμα των επίδοξων εσωκομματικών παικτών για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Και στο βάθος, ως επόμενος σταθμός, βρίσκεται η βραδιά των πρώτων εθνικών εκλογών, που, ανάλογα με το αποτέλεσμα, είναι πιθανό, όπως λένε έμπειρες φωνές στο κυβερνών κόμμα, να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας.

Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν, λοιπόν, τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα; Θα φανούν τα διακριτά πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά τους στο συνέδριο;

Ο επικρατέστερος πόλος

Ο Νίκος Δένδιας, έχει χαρακτηρίσει τη διαδικασία του συνεδρίου τον «καλύτερο χώρο και τον καλύτερο τρόπο για να συζητήσουμε πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η ΝΔ, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης. […] Πού πρέπει να επανέλθουμε στις αξίες μας και τις αρχές μας, σ αυτό που είμαστε, στο DNA μας, στο γενετικό μας υλικό».

Ο υπουργός Άμυνας εκφράζει την καραμανλογενή λογική εντός της Νέας Δημοκρατίας και θεωρείται από πολλούς ο επικρατέστερος πόλος στη μετά – Μητσοτάκη εποχή, ως πρόσωπο που θα μπορούσε να διαδραματίσει και ρόλο εγγυητή της ενότητας.

Και –όπως πληροφορείται το in– στην ομιλία του στο συνέδριο δεν αναμένεται να περιοριστεί στα θέματα του υπουργικού του χαρτοφυλακίου (όπως στο θεματικό προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης), αλλά να αγγίξει και την ατζέντα των ζητημάτων που αφορούν τη «γαλάζια» παράταξη.

Ακροδεξιά πτέρυγα

Την ίδια ώρα, ο προερχόμενος από το ακροδεξιό ΛΑΟΣ, σημερινός αντιπρόεδρος του κόμματος, Άδωνις Γεωργιάδης αναζητά διακαώς μία θέση στον βατήρα των δελφίνων και φροντίζει να το δείχνει με κάθε τρόπο.

Από τα αλλεπάλληλα εσωκομματικά μαχαιρώματα σε βάρος του Νίκου Δένδια, μέχρι το γεγονός ότι προσπαθεί να πλασαριστεί στην κούρσα διαδοχής, μέσα από την πιο ακραία ρητορική. Όπως η ρητορική της ευθείας στοχοποίησης επί προσωπικού των Ευρωπαίων εισαγγελέων.

Πολιτική ταύτιση

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εμφανίζεται να επιθυμεί να συγκαταλέγεται στους επίδοξους δελφίνους, ήδη από πολύ πριν επιλέξει ο Κυρ. Μητσοτάκης να τον αβαντάρει για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, προωθώντας τον για τη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Όπως μαρτυρά και το παλιότερο σύνθημα στο παρασκήνιο: «από τον Κυριάκο στον Κυριάκο», ως επίδοξος δελφίνος, ο κ. Πιερρακάκης θα εμφανιστεί ως συνέχεια και σε ιδεολογική και πολιτική ταύτιση με τον σημερινό πρωθυπουργό. Κάποιοι λένε: μοιραία και με τη φθορά που ο τελευταίος υφίσταται.

Προς τους βουλευτές

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ως παίκτης για την επόμενη μέρα, επιλέγει να κινείται πάντα εντός γραμμής, δείχνοντας ωστόσο να αφουγκράζεται από πιο κοντά τους προβληματισμούς των «γαλάζιων» βουλευτών, από ό,τι το ίδιο το Μαξίμου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο προσυνέδριο του κόμματος στο Ναύπλιο -και μετά το επικριτικό για το «επιτελικό κράτος» κοινό κείμενο των 5 «γαλάζιων» βουλευτών στα «ΝΕΑ»- είχε θελήσει να αναφέρει ότι «πρέπει να βγάλω το καπέλο και στους βουλευτές μας. Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος που από το 2019 και μετά, έχει στηρίξει μια σειρά από κρίσιμες μεταρρυθμίσεις για την πατρίδα μας. Θέλω ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να τους ευχαριστήσω για την συνεχή στήριξη και βεβαίως τις προτάσεις και τις αντιρρήσεις τους».

Το DNA της παράταξης

Από τη δική του πλευρά, ο Βασίλης Κικίλιας, τοποθετείται στην εσωκομματική σκακιέρα της επόμενης μέρας, έχοντας περάσει από διαφορετικά και δύσκολα υπουργεία, ενώ στις δημόσιες τοποθετήσεις του εστιάζει στις αρχές, τις αξίες και το DNA της παράταξης της ΝΔ.

Χαρακτηριστικές είναι οι παλιότερες δηλώσεις του κ. Κικίλια, ο οποίος σημείωνε πως «αν υπάρχουν κάποιοι λίγοι, οι οποίοι κρύβονται πίσω από την οποιαδήποτε κομματική σημαία και της ΝΔ και λειτουργούν με τέτοιο τρόπο και αποδειχτεί αυτό από τη Δικαιοσύνη, που αμαυρώνουν την ιστορία της, τον αξιακό της κώδικα, τις αρχές και τις αξίες της, και που κάνουν ζημιά στην παράταξη, ναι αυτοί δεν χωρούν στη ΝΔ και δεν χωρούν στην παράταξή μας».

Τώρα, οι εσωκομματικοί προβολείς στρέφονται στο συνέδριο.

Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη
Νέα απάντηση 15.05.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στην υπόθεση με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο, με το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά άμεσα με νέα, αιχμηρή ανακοίνωση

Στα «άκρα» η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Το ΠΑΣΟΚ βλέπει στη στρατηγική του Μαξίμου «χτύπημα κάτω από τη ζώνη» με συκοφαντίες και ψέματα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους στις κατηγορίες Γεωργιάδη

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Πολιτική 15.05.26

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε - επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους - να ρυθμιστούν αναλόγως

«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
Πολιτική 15.05.26

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26 Upd: 23:06

«Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας όλα τα στοιχεία για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο. Ο Γεωργιάδης είναι συκοφάντης, ο διαγωνισμός έγινε επί κυβέρνησης Καραμανλή, τόνισε. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Για το λάθος στο πόθεν έσχες «εγώ έστειλα επιστολή στην αρμόδια επιτροπή».

Συνέδριο ΝΔ: Ποιος φοβάται τον Νίκο Δένδια;
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Αναβρασμός στη ΝΔ εν όψει συνεδρίου. Καταγγέλλεται μία... επιλεκτικότητα στη σκηνοθεσία, με βάση την ανακοίνωση του προγράμματος. Η ομιλία του Νίκου Δένδια εξοβελίζεται εκτός ''prime time'', οι ομιλητές καλύπτονται κάτω από τις θεματικές ενότητες, ενώ η (μη) αναφορά ονομάτων στο πρόγραμμα προκαλεί έντονη ενόχληση και ερωτηματικά.

Γιάννης Μπασκάκης
Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη: «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση»
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής διατύπωσε νέες αιχμές για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αφορμή τις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας, καθώς και την πολυδιάστατη πολιτική που άσκησε συνολικά η χώρα επί πρωθυπουργίας του, με ορόσημο την υπογραφή με την Cosco

ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει «Δημήτρης Κατακουζηνός» στο Mononews ή είναι ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού τύπου «Ομάδα Αλήθειας»;
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Το ΠΑΣΟΚ θέτει μία σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
Πολιτική 14.05.26

«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

Μετωπική Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη στη Βουλή με κατηγορίες για παρακρατικούς μηχανισμούς
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή και την αφορούν. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως της κοινοποιήθηκαν οι υποθέσεις μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης κατόπιν εντολής Φλωρίδη στη Βουλή και ότι, πριν τις παραλάβει, της κινητοποιήθηκε η κλήση να εμφανιστεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μετωπική σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική του «όλοι ίδιοι είναι», τα focus group και το ακίνητο Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Για δολοφονία χαρακτήρα κατηγορούν από τη Χαριλάου Τρικούπη την κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα στείλει τους συκοφάντες του στη Δικαιοσύνη. Το Μαξίμου επιχειρεί να πλήξει το ηθικό του πλεονέκτημα, που αναγνωρίζεται από τους πολίτες βάσει των focus group.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν
Την ίδια ημέρα 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση

Τα ερωτήματα Σπίρτζη για την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

«Αν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα ΑΠ την αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που κατέθεσα με τα νέα στοιχεία, γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα στοιχεία που του διαβιβάστηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο αλλά αντιθέτως επιλήφθηκε ο ίδιος και εσπευσμένα έβγαλε απόφαση περί μη ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο;», ρωτά ο Χρήστος Σπίρτζης

Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Διπλωματία 14.05.26

Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν Γεραπετρίτης και Δένδιας αναφορικά με τις διαρροές για το τουρκικό νομοσχέδιο περί της Γαλάζιας Πατρίδας. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»
Τι λέει το Πεκίνο 15.05.26

Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»

Οι ανακοινώσεις του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών για τις συναντήσεις Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ - Ποια είναι η θέση της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν - Η συνάντηση στον κήπο του Ζονγκνανχάι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΣτΕ: Κατέθεσε τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση
Ελλάδα 15.05.26

Οι προτάσεις του ΣτΕ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Η επιστολή του Μ. Πικραμένου

Την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου τα πρακτικά της Διοικητικής Ολομέλειας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά στην ύψιστη αυτή θεσμική διαδικασία 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Planet Travel 15.05.26

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις

Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

