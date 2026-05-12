Συναγερμός στη Ρεάλ Μαδρίτης: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ

Σε κατάσταση έντονης αναταραχής βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, με τον πρόεδρο του συλλόγου Φλορεντίνο Πέρεθ να συγκαλεί εσπευσμένα συνέντευξη Τύπου στις 18:00 στις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Βαλδεμπέμπας, λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων ετών για τη «βασίλισσα», η οποία βάδισε προς δεύτερη συνεχόμενη σεζόν χωρίς κατάκτηση των τριών μεγάλων τίτλων – πρωταθλήματος, Champions League και Κυπέλλου Ισπανίας.

Η ήττα από την Μπαρτσελόνα στο Clasico του Καμπ Νόου αποτέλεσε ουσιαστικά το μαθηματικό τέλος των ελπίδων για τη La Liga και πυροδότησε νέο κύμα εσωστρέφειας στο εσωτερικό του συλλόγου. Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τις πληροφορίες για σοβαρό επεισόδιο στα αποδυτήρια ανάμεσα στους Τσουαμενί και Βαλβέρδε, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 500.000 ευρώ – το μεγαλύτερο οικονομικό πρόστιμο στην ιστορία της Ρεάλ.

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στη διοίκηση όχι μόνο λόγω της έντασης μεταξύ δύο βασικών παικτών, αλλά και επειδή οι λεπτομέρειες διέρρευσαν στα ισπανικά ΜΜΕ, αποκαλύπτοντας βαθιά προβλήματα συνοχής στο εσωτερικό της ομάδας.

Παράλληλα, το θέμα του προπονητή παραμένει ανοιχτό. Ο Άλβαρο Αρμπελόα, που αντικατέστησε τον Τσάμπι Αλόνσο τον Ιανουάριο, δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας και όλα δείχνουν πως η Ρεάλ θα αναζητήσει νέο τεχνικό για τη νέα σεζόν.

Τις τελευταίες ώρες ενισχύονται έντονα τα σενάρια επιστροφής του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ, σε μία πιθανή δεύτερη θητεία του Πορτογάλου μετά την επεισοδιακή περίοδο 2010-2013. Ο Μουρίνιο, που βρίσκεται σήμερα στην Μπενφίκα, απέφυγε να διαψεύσει τις φήμες, δηλώνοντας πως δεν θα συζητήσει τίποτα πριν ολοκληρωθεί το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Όλα πλέον στρέφονται στη συνέντευξη Τύπου του Πέρεθ, η οποία αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να σηματοδοτήσει εξελίξεις-σοκ στη διοικητική, αγωνιστική και τεχνική δομή της Ρεάλ Μαδρίτης.

