Μπαρτσελόνα: Με Φλικ μέχρι το 2028 οι Καταλανοί (pic)

Οι φίλοι της Μπαρτσελόνα γιορτάζουν από το βράδυ της Κυριακής την κατάκτηση του δεύτερου διαδοχικού τίτλου στην La Liga και 29ου συνολικά στην ιστορία της ομάδας και από την Δευτέρα (11/5) έχουν έναν επιπλέον λόγο για να συνεχίσουν να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Αυτός αφορά τον Χάνσι Φλικ, τον άνθρωπο που μετράει δύο πρωταθλήματα σε ισάριθμες σεζόν του στον πάγκο των μπλαουγκράνα, με τα ισπανικά ΜΜΕ να αποκαλύπτουν πως ο μάνατζερ του 61χρονου Γερμανού και ο Ντέκο ήρθαν σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του.

𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐌𝐃 🟦🟥 ¡Acuerdo Barça-Flick para la renovación! ➡️ El agente del técnico y Deco sellaron un pacto de ampliación hasta 2028 que incluye también un año opcional hasta 2029 en función de objetivos ✍️ @RogerTorello @ffpolo https://t.co/XHYCYK2HQ5 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 11, 2026

Η μέχρι πρότινος συνεργασία προέβλεπε την παρουσία του στο Καμπ Νόου μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με τις δύο πλευρές να δίνουν τώρα τα χέρια για επέκταση του συμβολαίου του Φλικ μέχρι το 2028, που περιλαμβάνει μάλιστα και οψιόν επέκτασης μέχρι το 2029, σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων.

🚨🎖| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Hansi Flick and Barcelona have reached an agreement on a renewal until 2028 + optional futher year. The deal was sealed today following a meeting between his agent and Deco. Barça initially wanted to extend the contract directly until 2029. [@RogerTorello]… pic.twitter.com/uimwawYSMl — BarçaTimes (@BarcaTimes) May 11, 2026

Φλικ: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή»

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη μέρα. Ήταν μια δύσκολη μέρα για μένα από την αρχή… όταν πέθανε ο πατέρας μου. Αλλά εδώ, η ομάδα μου είναι φανταστική. Τους αγαπώ πραγματικά. Είναι σαν οικογένεια και έδωσαν τα πάντα σήμερα. Και είμαι πραγματικά περήφανος και για τους οπαδούς – είναι φανταστικοί. Είναι καταπληκτικό να κερδίζεις το πρωτάθλημα σε αυτό το γήπεδο και επίσης στο El Clásico εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης», ανέφερε ο Γερμανός τεχνικός, μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης και την κατάκτηση του τίτλου.