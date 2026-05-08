Με την νέα ΚΥΑ για τα ακαθάριστα οικόπεδα, επιχειρείται η διαμόρφωση συνεκτικών και εφαρμόσιμων ρυθμίσεων για τον νέο θεσμό του ετήσιου καθαρισμού των αστικών οικοπέδων και για τη δήλωση του καθαρισμού τους από τους υπόχρεους ιδιοκτήτες και χρήστες τους.

Ο καθαρισμός συνδέεται πλέον υποχρεωτικά με δήλωση στην πλατφόρμα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ τα πρόστιμα διαφοροποιούνται, με μεγαλύτερη έμφαση στην πραγματική κατάσταση του χώρου και όχι μόνο στη γραφειοκρατική συμμόρφωση.

Η ευθύνη για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες. Στους υπόχρεους περιλαμβάνονται οι νομείς, οι επικαρπωτές, οι μισθωτές και οι υπομισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων.

Το μέτρο αφορά χώρους που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο αλλά και σε εκτάσεις εντός ακτίνας 100 μέτρων από αυτά τα όρια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με ενημέρωση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

Επίσης αφορά και εκτός σχεδίου γεωτεμάχια με κτίσμα, εφόσον δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα «παραθυράκι» στα ακαθάριστα οικόπεδα. Πιο συγκεκριμένα, δεν προβλέπεται υποχρεωτικός καθαρισμός, όταν πρόκειται για διαμορφωμένους, συντηρημένους κήπους ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.ά.

Η προθεσμία

Ο καθαρισμός πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου και να συνοδευτεί από δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα akatharista.gov.gr . Η υποβολή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς και απαιτεί βασικά στοιχεία του ακινήτου, όπως διεύθυνση ή ΚΑΕΚ όπου υπάρχει. Αρκεί μία δήλωση ανά ακίνητο, ακόμη κι αν υπάρχουν περισσότεροι υπόχρεοι.

Η υποχρέωση διαρκεί μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου, στις 31 Οκτωβρίου. Αν η βλάστηση επανεμφανιστεί μέσα στο καλοκαίρι, απαιτείται νέα παρέμβαση. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χώρος θεωρείται εκ νέου ακαθάριστος.

Ο καθαρισμός

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται :

α) πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ εάν δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού,

β) πρόστιμο εκατό (100) ευρώ εάν έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής δήλωσης, όπως λόγω αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλικίας, αναπηρίας ή λόγου ανωτέρας βίας, που καθορίζεται με την κοινή απόφαση, η δήλωση υποβάλλεται με φυσικό τρόπο στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην κατά τόπον αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και αποστέλλονται με επιμέλειά τους στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Π.Σ.

Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον Δήμο:

α) πρόστιμο ύψους 1,00 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ κα και μέγιστο ποσό τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και

β) η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών, εφόσον ο Δήμος προβεί σε καθαρισμό του χώρου.