Ολυμπιακός: Οδεύει προς ένα ακόμη sold out -Πόσα εισιτήρια έμειναν για τον ΠΑΟΚ

Κατάμεστο θα είναι το «Γ. Καραϊσκάκης» το βράδυ της Κυριακής στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (10/5, 19:30), για την 4η αγωνιστική των playoffs της Super League, καθώς έχουν απομείνει μόλις 2.000 εισιτήρια, τα οποία αναμένεται σύντομα να… εξαφανιστούν.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στους ποδοσφαιριστές του Βάσκου τεχνικού και αναμένεται ένα ακόμα sold out στη φετινή σεζόν για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

Τα εισιτήρια που έχουν απομείνει για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είναι ελάχιστα και σύντομα θα εξαντληθούν, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να δημιουργούν για μια ακόμα φορά «καυτή» ατμόσφαιρα στο φαληρικό γήπεδο, όπως σε όλα τα παιχνίδια της φετινής σεζόν.

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα η ΚΕΔ έκανε γνωστό τον διαιτητή που θα «σφυρίξει» το ματς με τον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος θα είναι ο 42χρονο2 Ισπανός, κατηγορίας Elite, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ και Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ. 4ος θα είναι ο Τσακαλίδης και στο VAR οι Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, Γιουντίτ Ρομάνο Γκαρθία (AVAR).