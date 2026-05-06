Η Μπενφίκα σχεδιάζει χωρίς Μουρίνιο, που πλησιάζει ξανά τη Ρεάλ

Το ενδεχόμενο επιστροφής του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει πλέον πιο ρεαλιστικό από ποτέ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Ισπανία και την Πορτογαλία, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει εξελιχθεί στον βασικό υποψήφιο για να αναλάβει την επόμενη μέρα των «μερένγκες», σε μια περίοδο όπου στο εσωτερικό του συλλόγου θεωρούν πως απαιτείται βαθιά αλλαγή στο αγωνιστικό και ψυχολογικό προφίλ της ομάδας.

Στην Μπενφίκα επικρατεί πλέον έντονη ανησυχία ότι ο Μουρίνιο δύσκολα θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και τη νέα σεζόν. Παρά τις προσπάθειες του προέδρου Ρουί Κόστα να επεκτείνει τη συνεργασία τους, οι διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά «παγώσει», με τη διοίκηση των «αετών» να αντιλαμβάνεται ότι το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης είναι κάτι περισσότερο από φημολογία.

Το ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης είναι πως η επαναπροσέγγιση φαίνεται να ξεκίνησε από την πλευρά του ίδιου του Μουρίνιο. Το περιβάλλον του Πορτογάλου τεχνικού φέρεται να άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στη Μαδρίτη, κάτι που αντιμετωπίστηκε αρχικά με επιφυλακτικότητα στο Βαλδεμπέμπας, αλλά σταδιακά άρχισε να κερδίζει υποστηρικτές μέσα στον σύλλογο.

Στη Ρεάλ θεωρούν ότι ο Μουρίνιο διαθέτει την προσωπικότητα και την εμπειρία για να επιβάλει πειθαρχία και να επαναφέρει τη νοοτροπία έντασης και απαιτήσεων στα αποδυτήρια. Οι τελευταίες εσωτερικές εντάσεις, αλλά και η αίσθηση ότι ο κύκλος ορισμένων παικτών έχει κλείσει, ενισχύουν τη λογική μιας πιο «σκληρής» προπονητικής προσωπικότητας στον πάγκο.

Παράλληλα, οι σχέσεις του Φλορεντίνο Πέρεθ με τον Μουρίνιο όχι μόνο αποκαταστάθηκαν πλήρως μετά το τέλος της πρώτης του θητείας στη Μαδρίτη, αλλά εξελίχθηκαν σε στενή προσωπική σχέση αμοιβαίας εκτίμησης. Αυτό θεωρείται καθοριστικό στοιχείο στις εξελίξεις, καθώς υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το συμβόλαιο του Μουρίνιο με την Μπενφίκα προβλέπει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που δεν θεωρείται απαγορευτικό για τη Ρεάλ. Στη Λισαβόνα ήδη προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο αποχώρησής του, κάτι που πριν από λίγες εβδομάδες έμοιαζε σχεδόν αδιανόητο.

Η πιθανή επιστροφή του Πορτογάλου τεχνικού στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» θα αποτελέσει αναμφίβολα μία από τις πιο ηχηρές ποδοσφαιρικές ιστορίες του καλοκαιριού, καθώς ο Μουρίνιο παραμένει μία από τις πιο ισχυρές και πολωτικές προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.