Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Η Μπενφίκα σχεδιάζει χωρίς Μουρίνιο, που πλησιάζει ξανά τη Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 06 Μαΐου 2026, 22:00

Στη Λισαβόνα θεωρούν πλέον πιθανή την αποχώρησή του από την Μπενφίκα, καθώς το όνομά του κερδίζει συνεχώς έδαφος για τον πάγκο της Real Madrid.

Γιώργος Μαζιάς
Το ενδεχόμενο επιστροφής του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει πλέον πιο ρεαλιστικό από ποτέ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Ισπανία και την Πορτογαλία, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει εξελιχθεί στον βασικό υποψήφιο για να αναλάβει την επόμενη μέρα των «μερένγκες», σε μια περίοδο όπου στο εσωτερικό του συλλόγου θεωρούν πως απαιτείται βαθιά αλλαγή στο αγωνιστικό και ψυχολογικό προφίλ της ομάδας.

Στην Μπενφίκα επικρατεί πλέον έντονη ανησυχία ότι ο Μουρίνιο δύσκολα θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και τη νέα σεζόν. Παρά τις προσπάθειες του προέδρου Ρουί Κόστα να επεκτείνει τη συνεργασία τους, οι διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά «παγώσει», με τη διοίκηση των «αετών» να αντιλαμβάνεται ότι το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης είναι κάτι περισσότερο από φημολογία.

Το ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης είναι πως η επαναπροσέγγιση φαίνεται να ξεκίνησε από την πλευρά του ίδιου του Μουρίνιο. Το περιβάλλον του Πορτογάλου τεχνικού φέρεται να άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στη Μαδρίτη, κάτι που αντιμετωπίστηκε αρχικά με επιφυλακτικότητα στο Βαλδεμπέμπας, αλλά σταδιακά άρχισε να κερδίζει υποστηρικτές μέσα στον σύλλογο.

Στη Ρεάλ θεωρούν ότι ο Μουρίνιο διαθέτει την προσωπικότητα και την εμπειρία για να επιβάλει πειθαρχία και να επαναφέρει τη νοοτροπία έντασης και απαιτήσεων στα αποδυτήρια. Οι τελευταίες εσωτερικές εντάσεις, αλλά και η αίσθηση ότι ο κύκλος ορισμένων παικτών έχει κλείσει, ενισχύουν τη λογική μιας πιο «σκληρής» προπονητικής προσωπικότητας στον πάγκο.

Παράλληλα, οι σχέσεις του Φλορεντίνο Πέρεθ με τον Μουρίνιο όχι μόνο αποκαταστάθηκαν πλήρως μετά το τέλος της πρώτης του θητείας στη Μαδρίτη, αλλά εξελίχθηκαν σε στενή προσωπική σχέση αμοιβαίας εκτίμησης. Αυτό θεωρείται καθοριστικό στοιχείο στις εξελίξεις, καθώς υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το συμβόλαιο του Μουρίνιο με την Μπενφίκα προβλέπει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που δεν θεωρείται απαγορευτικό για τη Ρεάλ. Στη Λισαβόνα ήδη προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο αποχώρησής του, κάτι που πριν από λίγες εβδομάδες έμοιαζε σχεδόν αδιανόητο.

Η πιθανή επιστροφή του Πορτογάλου τεχνικού στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» θα αποτελέσει αναμφίβολα μία από τις πιο ηχηρές ποδοσφαιρικές ιστορίες του καλοκαιριού, καθώς ο Μουρίνιο παραμένει μία από τις πιο ισχυρές και πολωτικές προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
Μπάσκετ 06.05.26

Περιστέρι Bettson – ΠΑΟΚ 72-77: Το 2Χ2 ο «δικέφαλος» με Μπεβερλι και πρόκριση στα ημιτελικά (vid)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Περιστέρι Betsson και στο «Ανδρέας Παπανδρέου (77-72)» , έκανε το 2-0 στη σειρά κι έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά των Playoffs της Stoiximan GBL.

Ποδόσφαιρο 06.05.26

Ιράν: «Στο Παγκόσμιο Κύπελλο οικοδέσποινά μας είναι η FIFA, όχι ο Τραμπ ή οι ΗΠΑ»

Η αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ παραμένει λόγω του πολέμου με τις ΗΠΑ, ενώ μία καθοριστική συνάντηση του Ιράν με τη FIFA πρόκειται να γίνει έως τις 20 Μαΐου στη Ζυρίχη,

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
LIVE: Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε
Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο
Η Ισπανίδα Τζούντιτ Ρομάνο Γκαρθία έχει καταφέρει να τα προλαβαίνει όλα, ακόμη και ως μητέρα δυο κοριτσιών: «Μητέρες μου έλεγαν συχνά να πλένω τα πιάτα»

Βάιος Μπαλάφας
Ιαπωνία – Ελλάδα 16-22: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Εθνική πόλο Γυναικών
Σε ένα ματς χωρίς βαθμολογική σημασία, Εθνική πόλο Γυναικών νίκησε 22-16 την Ιαπωνία στην τελευταία ημέρα της προκριματικής φάσης του World Cup (Division 1) στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Πώς οι Καρντάσιαν κατέκτησαν τον κόσμο – Η ανατομία του καρτέλ της δόξας, το sex tape και το τέλος του
Στο νέο της βιβλίο Dekonstructing the Kardashians [Αποδομώντας τις Καρντάσιαν], η Μέι Τζέι Κόρεϊ εξετάζει την ιλιγγιώδη άνοδο της οικογένειας, τις στρατηγικές και το αύριο μετά από αυτές

Κουτσούμπας: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους επίδοξους διαχειριστές
Σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση επιδιώκει να το κουκουλώσει, αξιοποιώντας την απαράδεκτη απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τη βάλει στο αρχείο»

Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία
Η επιλεκτική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων με έμφαση στα θετικά μόνο στοιχεία για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Ανδρέα Δρυμιώτη προκάλεσε την οργή του Θανάση Γλαβίνα του ΠΑΣΟΚ.

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν
Χαβιέ Μπαρδέμ: H γενοκτονία στην Παλαιστίνη, η ευλογία της Πενέλοπε Κρουζ και η κατάρα του FOMO
Σε μια εποχή που το Χόλιγουντ μένει σιωπηλό απέναντι στην αδικία, ο Χαβιέ Μπαρδέμ υψώνει το ανάστημά του -όταν δεν αποθεώνει τη «γ@@@@@να όμορφη» Πενέλοπε Κρουζ

Επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος
Με την παρουσία τους τίμησαν αυτή τη σημαντική στιγμή της αναγόρευσης ως επίτιμου διδάκτορα του ΕΚΠΑ του πρώην αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, Ευάγγελου Βενιζέλου, εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας

Θεσσαλονίκη: Βαρύ το κλίμα για την αποχώρηση της Ryanair – Αναζητούνται λύσεις από τους φορείς της πόλης
Οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στους φορείς της πόλης. Διευρυμένη σύσκεψη συγκάλεσε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Μακρόν: Τηλεφωνική επικοινωνία με Πεζεσκιάν – Άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ χωρίς όρους
Το «Σαρλ ντε Γκολ» συνοδεία πολεμικών σκαφών κινείται προς τον Κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από Γαλλία και Βρετανία για την προετοιμασία αποστολής που θα συμβάλλει στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά

«Σφάζει με το βαμβάκι» την κυβέρνηση ο Κ. Καραμανλής για την «αδιαφανή, σκανδαλώδη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων»
Ο Κώστας Καραμανλής, σε νέα του παρέμβαση, μίλησε ανοιχτά για «προβλήματα που κακοφορμίζουν» και «εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας».

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών στην 72χρονη που λειτουργούσε παράτυπο γηροκομείο σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους
Η 72χρονη στην απολογία της είπε ότι νοικιάζει το επίμαχο διαμέρισμα επί 1,5 χρόνο, αρνούμενη την καταγγελία ότι ζήτησε 2000 ευρώ για να δεχθεί ηλικιωμένη. Όπως είπε 500 με 600 ευρώ ζητούσε.

Ο Τεντ Τέρνερ ήθελε να σώσει τον κόσμο: Μεγιστάνας, μαχητής, διεθνιστής – Το ρίσκο του CNN, το λάθος της Τζέιν Φόντα και ο Πούτιν
Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα του ιδρυτή του CNN, ο Τεντ Τέρνερ υπήρξε ένας παθιασμένος μαχητής που δεν δίστασε να ρίξει το γάντι στον Ρούπερτ Μέρντοχ ή να οραματιστεί τον Λευκό Οίκο. Αυτή είναι η ζωή του

LIVE: Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε
Χρ. Σπίρτζης: Στον Άρειο Πάγο για Predator και κατασκοπεία – Ζητά εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Το πρωί της Πέμπτης (07/05) στην Εισαγγελία ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης με στοιχεία για την κατασκοπεία. Προσκομίζει έγγραφα που ακυρώνουν τη διάταξη Τζαβέλλα.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

