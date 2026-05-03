24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί

Πριν από 24 ώρες το in έκανε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη. Ο σημερινός Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κων.Τζαβέλλας, όντας εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ είχε συναινέσει υπογράφοντας τη νομότυπη παρακολούθηση 11 προσώπων, που σχεδόν ταυτόχρονα, βρέθηκαν στο στόχαστρο και του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Μάλιστα, ο σημερινός ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός της χώρας, όταν κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, σε μια απόρρητη συνεδρίαση, όχι μόνο υπεραμύνθηκε της απόφασης να παρακολουθούνται για λόγους «εθνικής ασφαλείας» υπουργοί όπως οι Κ. Χατζηδάκης και Γ. Μυλωνάκης (και η σύζυγός του), ο τότε Οικονομικός Εισαγγελέας Χ. Μπαρδάκης, καθώς και ο δημοσιογράφος Θ. Κουκάκης, αλλά και υποστήριξε ότι είχε πλήρη ενημέρωση και ότι όντως η «εθνική ασφάλεια» επέβαλε αυτές τις παρακολουθήσεις.

Δηλαδή, ο σημερινός Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μιλώντας στη Βουλή επί της ουσίας είχε ρητά νομιμοποιήσει τη θεσμική παραβατικότητα του Μεγάρου Μαξίμου, που ουσιαστικά προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την ΕΥΠ για να «επιτηρεί» υπουργούς, και να παρακολουθεί δικαστικούς, στρατιωτικούς, πολιτικούς, και δημοσιογράφους.

Και πριν από λίγες ημέρες ο ίδιος εισαγγελικός λειτουργός αρχειοθέτησε την υπόθεση των υποκλοπών, αντιμετωπίζοντας τη γενική κατακραυγή για την προκλητική και αθεμελίωτη απόφαση, στην οποία κατέληξε παραβλέποντας τη στέρεη δικανική κρίση ενός Δικαστηρίου (του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου) και αρνούμενος να εξετάσει τα στοιχεία που δείχνουν τη διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, όπως η κατασκοπεία, και βεβαίως να διευρύνει τον κύκλο των κατηγορουμένων, παρά τα στοιχεία σε βάρος τους, πολύ περισσότερο την έρευνα σε σχέση με τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης και ιδίως του Μεγάρου Μαξίμου.

Είναι σαφές ότι το να διατηρεί τη θέση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού της χώρας ένας άνθρωπος που στην πραγματικότητα είναι μέρος του θεσμικού προβλήματος σε σχέση με τις υποκλοπές και με τη στάση του υπονόμευσε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κύρος των θεσμών του κράτους δικαίου στη χώρα, απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα.

Το γεγονός ότι ο κ. Τζαβέλας δεν είχε την ευθιξία να παραιτηθεί μετά τις αποκαλύψεις του in, που στην πραγματικότητα αποδεικνύουν ότι έχει σαφή μεροληψία σε αυτή την υπόθεση και αποτρέπει τη διερεύνηση των πραγματικών ευθυνών, απλώς εξηγεί γιατί αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή βαθιά θεσμική κρίση, γεγονός που αποτυπώνεται πλέον και στις έρευνες κοινής γνώμης.

Μια θεσμική κρίση, μια κρίση της δημοκρατίας, την οποία βεβαίως νομιμοποιούν και όλοι αυτοί οι διαμορφωτές κοινής γνώμης που στρουθοκαμηλίζουν συστηματικά απέναντι στην υπόθεση των υποκλοπών και τώρα επικαλούμενοι τη διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών. Οι ίδιοι που έχουν ξεχάσει τις «Μένουμε Ευρώπη» κραυγές τους και συστηματικά αμφισβητούν έναν σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό, αυτόν της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απλώς και μόνο γιατί αποκαλύπτει τη διαφθορά που είναι ενδημική στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ωστόσο, είναι γελασμένοι εάν νομίζουν ότι αυτή η καθεστωτική λογική, αυτή η συστηματική θεσμική παραβατικότητα, μπορεί να συνεχιστεί στο διηνεκές. Αντιθέτως, αργά ή γρήγορα θα βρεθεί στο προσκήνιο τροφοδοτώντας την ήδη έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια και λειτουργώντας καταλυτικά για τη δημοκρατική πολιτική ανατροπή που σήμερα είναι περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ.