24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Editorial 03 Μαΐου 2026, 08:00

24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί

Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Πριν από 24 ώρες το in έκανε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη. Ο σημερινός Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κων.Τζαβέλλας, όντας εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ είχε συναινέσει υπογράφοντας τη νομότυπη παρακολούθηση 11 προσώπων, που σχεδόν ταυτόχρονα, βρέθηκαν στο στόχαστρο και του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Μάλιστα, ο σημερινός ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός της χώρας, όταν κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, σε μια απόρρητη συνεδρίαση, όχι μόνο υπεραμύνθηκε της απόφασης να παρακολουθούνται για λόγους «εθνικής ασφαλείας» υπουργοί όπως οι Κ. Χατζηδάκης και Γ. Μυλωνάκης (και η σύζυγός του), ο τότε Οικονομικός Εισαγγελέας Χ. Μπαρδάκης, καθώς και ο δημοσιογράφος Θ. Κουκάκης, αλλά και υποστήριξε ότι είχε πλήρη ενημέρωση και ότι όντως η «εθνική ασφάλεια» επέβαλε αυτές τις παρακολουθήσεις.

Δηλαδή, ο σημερινός Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μιλώντας στη Βουλή επί της ουσίας είχε ρητά νομιμοποιήσει τη θεσμική παραβατικότητα του Μεγάρου Μαξίμου, που ουσιαστικά προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την ΕΥΠ για να «επιτηρεί» υπουργούς, και να παρακολουθεί δικαστικούς, στρατιωτικούς, πολιτικούς, και δημοσιογράφους.

Και πριν από λίγες ημέρες ο ίδιος εισαγγελικός λειτουργός αρχειοθέτησε την υπόθεση των υποκλοπών, αντιμετωπίζοντας τη γενική κατακραυγή για την προκλητική και αθεμελίωτη απόφαση, στην οποία κατέληξε παραβλέποντας τη στέρεη δικανική κρίση ενός Δικαστηρίου (του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου) και αρνούμενος να εξετάσει τα στοιχεία που δείχνουν τη διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, όπως η κατασκοπεία, και βεβαίως να διευρύνει τον κύκλο των κατηγορουμένων, παρά τα στοιχεία σε βάρος τους, πολύ περισσότερο την έρευνα σε σχέση με τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης και ιδίως του Μεγάρου Μαξίμου.

Είναι σαφές ότι το να διατηρεί τη θέση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού της χώρας ένας άνθρωπος που στην πραγματικότητα είναι μέρος του θεσμικού προβλήματος σε σχέση με τις υποκλοπές και με τη στάση του υπονόμευσε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κύρος των θεσμών του κράτους δικαίου στη χώρα, απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα.

Το γεγονός ότι ο κ. Τζαβέλας δεν είχε την ευθιξία να παραιτηθεί μετά τις αποκαλύψεις του in, που στην πραγματικότητα αποδεικνύουν ότι έχει σαφή μεροληψία σε αυτή την υπόθεση και αποτρέπει τη διερεύνηση των πραγματικών ευθυνών, απλώς εξηγεί γιατί αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή βαθιά θεσμική κρίση, γεγονός που αποτυπώνεται πλέον και στις έρευνες κοινής γνώμης.

Μια θεσμική κρίση, μια κρίση της δημοκρατίας, την οποία βεβαίως νομιμοποιούν και όλοι αυτοί οι διαμορφωτές κοινής γνώμης που στρουθοκαμηλίζουν συστηματικά απέναντι στην υπόθεση των υποκλοπών και τώρα επικαλούμενοι τη διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών. Οι ίδιοι που έχουν ξεχάσει τις «Μένουμε Ευρώπη» κραυγές τους και συστηματικά αμφισβητούν έναν σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό, αυτόν της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απλώς και μόνο γιατί αποκαλύπτει τη διαφθορά που είναι ενδημική στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ωστόσο, είναι γελασμένοι εάν νομίζουν ότι αυτή η καθεστωτική λογική, αυτή η συστηματική θεσμική παραβατικότητα, μπορεί να συνεχιστεί στο διηνεκές. Αντιθέτως, αργά ή γρήγορα θα βρεθεί στο προσκήνιο τροφοδοτώντας την ήδη έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια και λειτουργώντας καταλυτικά για τη δημοκρατική πολιτική ανατροπή που σήμερα είναι περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ.

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Editorial 10.04.26

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού - Από Δευτέρα ανοίγει για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ

Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο
Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας πάντως , ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα με τα πέτσινα πτυχία
Πώς λειτουργεί η φάμπρικα των πέτσινων πτυχίων

Αγορασμένα πτυχία, τιμοκατάλογοι για διπλωματικές, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, πλασματικές βαθμολογίες αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές... μενού της παραπαιδείας

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»
Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

Ενεργειακά αποθέματα: Πλησιάζουμε στο χείλος του γκρεμού, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί
Ενεργειακά αποθέματα: Πλησιάζουμε στο χείλος του γκρεμού, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί

Μόλις τέσσερις εβδομάδες καιρό μας δίνουν οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι traders, πριν τα ενεργειακά αποθέματα στερέψουν, αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα
Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα

Οι εκεχειρίες, όπως στη Μέση Ανατολή, έχουν ιστορικό παραβιάσεων. Ωστόσο, δεν είναι ανθρωπιστικές αποφάσεις. Είναι συχνά «μια μορφή στρατηγικής διαπραγμάτευσης» για την αναδιατύπωση όρων μιας σύγκρουσης.

«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!
«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!

Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην εργασία του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη - Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους δουλεύουν "Σ/Κ" – Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν τις αδυναμίες της αγοράς εργασίας

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας
Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας

Οι χρήστες του Διαδικτύου, έκπληκτοι από την απίστευτη φυσική ομοιότητα μεταξύ των αδελφών Μακρόν, κατέκλυσαν τα social media με σχόλια όπως: «κλώνος» και «αντιγραφή-επικόλληση».

Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου που επιβάλλεται να κοιτάξεις
Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου που επιβάλλεται να κοιτάξεις

Όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουν από μικροί πως είναι κακό να κατασκοπεύουν κάποιον από την κλειδαρότρυπα. Αυτή είναι μια οικουμενική αλήθεια εκτός από την περίπτωση που θα δείτε παρακάτω.

Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση
Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση

Συνολικά, το Ιράν έχει πρόσβαση σε 65 έως 75 εκατομμύρια βαρέλια χωρητικότητας πλωτής αποθήκευσης μεγάλο μέρος της οποίας είναι δεσμευμένο σε «σκιώδη» τάνκερ που λειτουργούν στον Κόλπο

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν
Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS παρέδωσε στην ελληνική πρεσβεία 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις αμερικανικές αρχές και τα οποία επαναπατρίστηκαν.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

