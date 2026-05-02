Η Νιούκαστλ επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά από τέσσερις σερί ήττες στην Premier League και επικράτησε 3-1 της Μπράιτον που ήταν αήττητη για καιρό και κάνει όνειρα για Ευρώπη.

Οσούλα και Μπερν στο 12ο και το 24ο λεπτό αντίστοιχα έβαλαν βάσεις για τη νίκη. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 61΄σε 2-1 με γκολ του Χίνσελχουντ, ενώ στο 80′ πέρασε αλλαγή στο ματς ο Μπάμπης Κωστούλας.

Μάλιστα, λίγα λεπτά αργότερα, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει με ψαλιδάκι. Στο 90+5′ ο Μπαρνς διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Η Μπρέντφορντ νίκησε με σκορ 3-0 τη Γουέστ Χαμ, κλειδώνει την Ευρώπη κι έβαλε σε μπελάδες τα «σφυριά», σπρώχνοντάς τα προς τη Championship. στο 15’ το σουτ του Σάμερβιλ βρήκε στο δοκάρι και στην επαναφορά, ο Μαυροπάνος έβαλε αυτογκόλ, στην προσπάθεια του να προλάβει τον Καγιόντε.

Στο 21’ ακυρώθηκε γκολ του Ντίνου Μαυροπάνου, ενώ στο 24’ ο Ντάμσγκααρντ έχασε το… άχαστο σε κενό τέρμα. Στο 52’ ο Ντιούφ έκανε πέναλτι στον Ουαταρά και ο Τιάγκο έγραψε το 2-0 από τα 11 μέτρα. Στο 83ο λεπτό ο Ντάμσγκααρντ πάτησε περιοχή και με συρτό δεξί σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Στο άλλο ματς που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Γουλβς και Σάντερλαντ ήρθαν ισόπαλες με 1-1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 01/05

Λιντς-Μπέρνλι 3-1

(8’ Σταχ, 52’ Όκαφορ, 56’ Κάλβερτ Λιούιν – 71’ Τσαούνα)

Σάββατο 02/05

Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1

(54′ Μπουένο – 17′ Μουκιέλε)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0

(15′ αυτ. Μαυροπάνος, 52′ Τιάγκο, 82′ Ντάμσγκααρντ)

Νιούκαστλ -Μπράιτον 3-1

(12′ Οσούλα, 24′ Μπερν, 90+6′ Μπαρνς – 61′ Χίνσελγουντ)

Άρσεναλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή 03/05

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)

Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)

Δευτέρα 04/05

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (36ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 09/05

Λίβερπουλ-Τσέλσι (14:30)

Μπράιτον-Γουλβς (17:00)

Φούλαμ-Μπόρνμουθ (17:00)

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ (19:30)

Κυριακή 10/05

Μπέρνλι-Άστον Βίλα (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 11/05

Τότεναμ-Λιντς (22:00)