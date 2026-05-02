Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)

Απίστευτα πράγματα στις Σέρρες σε ένα παιχνίδι το οποίο στη μεγαλύτερη διάρκειά του κύλησε χωρίς πολλές φάσεις. Ενώ η ΑΕΛ ετοιμαζόταν να πανηγυρίσει μιας σπουδαίας σημασίας νίκη έχοντας προηγηθεί στο 76′ με τον Τούπτα, ήρθε ο Νίκος Καρέλης και της πήρε τη «μπουκιά από το στόμα» στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων. Πώς; Με εκτέλεση πέναλτι ο Έλληνας επιθετικός διαμόρφωσε το σκορ στο τελικό 1-1 – για την 6η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League– και χάρισε χρυσό βαθμό στον Πανσερραϊκό στη μάχη της παραμονής.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό η ΑΕΛ παρέμεινε στην τελευταία θέση με 25 βαθμούς πλέον, την ώρα που οι Σερραίοι έχουν 28.

Χωρίς καλό ρυθμό και με λίγες φάσεις ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να δείχνουν οτι… φοβούνται η μία την άλλη.

Η πρώτη καλή στιγμή σημειώθηκε στο 8′ και ήταν για τον Πανσερραϊκό, όταν ο Λύρατζης πέρασε ωραία στον Ριέρα στα αριστερά κι εκείνος σούταρε δυνατά, με τον Βενετικίδη να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια.

Στο 17′ και πάλι οι Σερραίοι ήταν εκείνοι που απείλησαν, όταν από σέντρα του Τσαούση, η κεφαλιά του Ίβαν έφυγε λίγο άουτ από την εστία.

Επίσης στο 38, ο Δοϊρανλής έπιασε σουτ όμως ο Ηλιάδης έβαλε το σώμα και η μπάλα κατέληξε κόρνερ.

Ουσιαστικά η ΑΕΛ δεν έκανε αξιόλογη τελικήσε όλο το πρώτο 45λεπτο, με την πρώτη της να έρχεται στο 47′ από μια ωραία ατομική ενέργεια και σουτ από τον Τούπτα. το οποίο μπλόκαρε ο Τιναλίνι.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός ήταν κάπως καλύτερος και οι δυο ομάδες πιο κινητικές, τουλάχιστον έως το πρώτο μισό. Στο 55′ ο Μπατουμπινσικά κατάφερε κι έδιωξε την τελευταία στιγμή πριν η μπάλα φτάσει τον Τεϊσέιρα, ενώ στο 57′ ο Βενετικίδης απομάκρυνε σωτήρια, όταν από σέντρα του Τσαούση, ο Τεϊσέιρα έπιασε μια κεφαλιά.

Στο 70′ η ΑΕΛ έγινε απειλητική μετά από ώρα, από ένα γύρισμα του Τούπτα με το εξωτερικό, το οποίο ο Κάλινιν απομάκρυνε με σωτήριο κόψιμο. Έξι λεπτά αργότερα ωστόσο οι Θεσσαλοί κατάφεραν να πετύχουν «χρυσό» γκολ. Ο Τούπτα έγινε αποδέκτης της μπάλας στην περιοχή, έκανε το κοντρόλ και πλάσαρε ιδανικά στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Τιναλίνι για το 0-1!

Τρία λεπτά λίγο έλειψε οι Σερραίοι να ισοφαρίσουν όταν στο 80′ ο Ντε Μάρκο ανενόχλητος έστειλε με κεφαλιά την μπάλα ελάχιστα άουτ!

Τελικά η ΑΕΛ δεν κατάφερε να κρατήσει το σπουδαίο «τρίποντο» Κι αυτό καθώς στα οκτώ λεπτά που έδειξε ο διαιτητής Φωτιάς ως καθυστερήσεις, στο 90+4′ καταλόγισε πέναλτι για τους γηπεδούχους για χέρι του Ηλιάδη. Παρά το γεγονός ότι ο Παπαδόπουλος από το VAR δεν συμφώνησε με την απόφαση μαζί του και τον κάλεσε για να τσεκάρει τη φάση, ο «άρχοντας του αγώνα» έπεμεινε στην απόφαση του κι έτσι ο Καρέλης που ανέλαβε την εσχάτη των ποινών σκόραρε για το τελικό 1-1.

Το τελικό σφύριγμα βρήκε τους Σερραίους να πανηγυρίζουν και τους Θεσσαλούς να είναι σοκαρισμένοι και να διαμαρτύρονται, λέγοντας πως κάποιος έσπρωξε τον Ηλιάδη στη φάση του πέναλτι.

Να αναφέρουμε πως ο Φωτιάς έδειξε απέβαλε στο 90+5′ με δεύτερη κίτρινη τον Μασόν με δεύτερη κίτρινη για διαμαρτυρίες.

Σκόρερ: 90+9’πεν. Καρέλης, 76′ Τούπτα

Κόκκινες: Μασόν (90+5′)

Οι συνθέσεις:

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Κάλινιν, Γκελασβίλι (52′ Ντε Μάρκο), Φέλτες, Τσαούσης (86′ Καρέλης), Ομεονγκά, Δοϊρανλής (74′ Μπεν Σαλάμ), Λύρατζης, Ριέρα, Ίβαν, Τεϊσέιρα (74′ Μασκανάκης).

ΑΕΛ Novibet (Φέστα): Βενετικίδης, Μασόν, Όλαφσον (64′ Παπαγεωργίου), Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης, Ναόρ, Σουρλής (46′ Σαγκάλ), Ατανάσοφ, Πέρες (84′ Παντελάκης), Τούπτα, Πασάς (74′ Σίστο).