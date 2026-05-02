Πρώτη ήττα για την Εθνική Γυναικών πόλο με 12-8 από την γηπεδούχο Ολλανδία, στο πλαίσιο της τη 2ης αγωνιστικής του β’ ομίλου της προκριματικής φάσης του World Cup (Division 1) που διεξάγεται στο Ρότερνταμ.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που νίκησε στην πρεμιέρα 15-11 την Ιταλία και αύριο Κυριακή (3/5, 21.30) ολοκληρώνει τους αγώνες της με αντίπαλο την Αυστραλία σε ένα κρίσιμο και καθοριστικό παιχνίδι για τη συνέχεια, στο οποίο διεκδικεί τη 2η θέση του ομίλου. Αν η ελληνική ομάδα νικήσει, θα εξασφαλίσει θέση στην τετράδα του τουρνουά και ταυτόχρονα την πρόκριση για τα τελικά του Σίδνεϊ (22 μέχρι τις 26 Ιουλίου), ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8, διεκδικώντας ένα από τα δύο τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση.

Tην πρόκριση θα πάρουν οι πέντε πρώτες ομάδες της κατάταξης. Αν η διοργανώτρια Αυστραλία είναι στην πεντάδα, αυτόματα εισιτήριο πρόκρισης δίνει και η 6η θέση.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, η Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση πήρε το προβάδισμα στο πρώτο οκτάλεπτο με 3-1 και την Ελευθερία Πλευρίτου να σημειώνει το «γαλανόλευκο» τέρμα (ισοφάρισε 1-1 στα 4.24 από τη λήξη του). Σήμανε…αντεπίθεση στη β’ περίοδο, η Χριστίνα Σιούτη μείωσε 3-2 στα 6.49 από τη λήξη της και η Στεφανία Σάντα ισοφάρισε 3-3 στα 6.03. Οι γηπεδούχες βρήκαν τον τρόπο όμως και ξέφυγαν εκ νέου με τρία μάλιστα τέρματα (7-4) και ενώ είχε μειώσει 5-4 η Αφροδίτη Μπιτσάκου στο 1.33.

Στην παραπάνω η Λίεκε Ρόγκε έκανε το νταμπλ σκορ (8-4) στα 6.08 από τη λήξη της τρίτης περιόδου πλέον, ενώ η διαφορά άνοιξε ακόμα περισσότερο με δυο τέρματα της Σέβενιχ και της Λ.Ρόγκε (11-5 μετά το τρίτο οκτάλεπτο). Στην τελευταία περίοδο τα κορίτσια της εθνικής ομάδας με επί μέρους σκορ 3-1 μείωσαν τη ψαλίδα της διαφοράς.

ΕΛΛΑΔΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ 8-12

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 3-4, 1-4, 3-1

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου 1/9, 11,1%), Ελευθερία Πλευρίτου 1, Κουρέτα, Σάντα 3, Γιαννοπούλου, Ξενάκη, Σιούτη 1, Πάτρα 1, Βασιλική Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη (1/5, 20%), Μπιτσάκου 1, Σαλταμανίκα.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ευάγγελος Δουδέσης): Άαρτς, Βαν Ντερ Βέιντεν, Βαν Ντεν Κράατς 1, Κέουνινγκ 1, Μπόσβελντ, Μπ.Ρόγκε, Σέβενιχ 1, Γιάουστρα 2, Λ.Ρόγκε 2, Μουλχάουζεν 3, Τεν Μπρόεκ 1, Βαν Ντεν Ντόμπελστιν (12/20. 60%), Ντε Βράις, Γκόρτερ 1.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

Παρασκευή 1 Μαΐου

ΗΠΑ – Ουγγαρία (Α’ Όμιλος) 12-8

Ιαπωνία – Ισπανία (Α’ Όμιλος) 10-26, η Μαρία Δασκαλοπούλου ήταν η α’ διαιτητής.

Ολλανδία – Αυστραλία (Β’ Όμιλος) 14-8

Ιταλία – Ελλάδα (Β’ Όμιλος) 11-15

Σάββατο 2 Μαΐου

Ουγγαρία – Ιαπωνία (Α’ Όμιλος) 16-12

ΗΠΑ – Ισπανία (Α’ Όμιλος) 17-15 (κ.δ.12-12, 5-3 στα πέναλτι)

Ελλάδα – Ολλανδία (Β’ Όμιλος) 8-12

21:15 Αυστραλία – Ιταλία (Β’ Όμιλος)

Κυριακή 3 Μαΐου

15:00 ΗΠΑ – Ιαπωνία (Α’ Όμιλος)

16:45 Ουγγαρία – Ισπανία (Α’ Όμιλος)

19:30 Ιταλία – Ολλανδία (Β’ Όμιλος)

21:15 Ελλάδα – Αυστραλία (Β’ Όμιλος)