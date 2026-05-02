Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 4-2: Αρκάδες για παραμονή με «τεσσάρα»

Ο Αστέρας Τρίπολης δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Ατρόμητο και επικράτησε με 4-2 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την 6η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League, ενώ βρέθηκε να προηγείται ακόμα και με 4-0.

Ο Αστέρας, ο οποίος είχε μόνο δύο νίκες στην έδρα του σε όλη την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος έχει τώρα τρεις στα πλέι άουτ και είναι απόλυτα ζωντανός στη μάχη της παραμονής. Πλέον, οι γηπεδούχοι ισοβαθμούν στους 28 βαθμούς μαζί με τον Πανσερραϊκό.

Ο Κετού έκλεψε την μπάλα στο 10′ και άνοιξε το σκορ με ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή. Στο 34′, ο VAR έδειξε πέναλτι και ο Μπαρτόλο ευστόχησε με τον Γκουγκεσασβίλι να αποκρούει, αλλά να μην μπορεί να αποτρέψει το 2-0, καθώς η μπάλα του πήρε τα χέρια μέσα.

Στο 35ο λεπτό ο Άλχο πέτυχε το πρώτο του γκολ στη σεζόν από κοντά, καθώς μετά από του σουτ του Μακέντα, βρέθηκε προ κενής εστίας και έκανε το 3-0.

Πριν συμπληρωθούν δύο λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο μέρος, ο Αλμύρας πέτυχε το πιο όμορφο τέρμα της αναμέτρησης, κάνοντας το 4-0 στην αναμέτρηση. Ο Ατρόμητος μείωσε με κεφαλιά του Τζοβάρα στο 83′ και ο Τσούμπερ έκανε το τελικό 4-2 στο 86ο λεπτό της συνάντησης.

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (76′ Ιβάνοφ), Άλχο, Γκονζάλες (56′ Καλτσάς), Αλμύρας, Μπαρτόλο (69′ Μίτροβιτς), Κετού, Μακέντα (56′ Μούμο).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκελασβίλι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης (46′ Μήτογλου), Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί (61′ Μίρχολ), Τσιλούλης (61′ Ουκάκι), Τσούμπερ, Πνευμονίδης (69′ Τσαντίλας), Μπάκου (81′ Τζοβάρας).