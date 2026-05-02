Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 4-2: Αρκάδες για παραμονή με «τεσσάρα»
Με μια «χορταστική» εμφάνιση, ο Αστέρας επικράτησε του Ατρόμητου στην Τρίπολη με το εμφατικό 4-2 κι έκανε σημαντικό βήμα για την παραμονή του.
- Το σχέδιο, τα όπλα και οι πυροβολισμοί – Ολη η απολογία του 89χρονου «πιστολέρο» για την επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
- Τα σπίτια που «εκτυπώνονται»: Η νέα εποχή στην κατοικία
- Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι
- Ιράν: Στο νοσοκομείο η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή
Ο Αστέρας Τρίπολης δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Ατρόμητο και επικράτησε με 4-2 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την 6η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League, ενώ βρέθηκε να προηγείται ακόμα και με 4-0.
Ο Κετού έκλεψε την μπάλα στο 10′ και άνοιξε το σκορ με ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή. Στο 34′, ο VAR έδειξε πέναλτι και ο Μπαρτόλο ευστόχησε με τον Γκουγκεσασβίλι να αποκρούει, αλλά να μην μπορεί να αποτρέψει το 2-0, καθώς η μπάλα του πήρε τα χέρια μέσα.
Στο 35ο λεπτό ο Άλχο πέτυχε το πρώτο του γκολ στη σεζόν από κοντά, καθώς μετά από του σουτ του Μακέντα, βρέθηκε προ κενής εστίας και έκανε το 3-0.
Πριν συμπληρωθούν δύο λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο μέρος, ο Αλμύρας πέτυχε το πιο όμορφο τέρμα της αναμέτρησης, κάνοντας το 4-0 στην αναμέτρηση. Ο Ατρόμητος μείωσε με κεφαλιά του Τζοβάρα στο 83′ και ο Τσούμπερ έκανε το τελικό 4-2 στο 86ο λεπτό της συνάντησης.
Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (76′ Ιβάνοφ), Άλχο, Γκονζάλες (56′ Καλτσάς), Αλμύρας, Μπαρτόλο (69′ Μίτροβιτς), Κετού, Μακέντα (56′ Μούμο).
Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκελασβίλι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης (46′ Μήτογλου), Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί (61′ Μίρχολ), Τσιλούλης (61′ Ουκάκι), Τσούμπερ, Πνευμονίδης (69′ Τσαντίλας), Μπάκου (81′ Τζοβάρας).
- Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 4-2: Αρκάδες για παραμονή με «τεσσάρα»
- Νέα βασίλισσα στη Μαδρίτη η Κόστιουκ – Πανηγύρισε με backflip (vids)
- Ελλάδα – Ολλανδία 8-12: Ήττα για την Εθνική Γυναικών πόλο και κρίσιμο παιχνίδι με την Αυστραλία
- Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»
- Premier League: Νίκη Ευρώπης η Μπρέντφορντ με αυτογκόλ Μαυροπάνου (3-0) – Φρένο η Νιούκαστλ σε Μπράιτον (3-1)
- Μεντιλίμπαρ: «Θα παλέψουμε για το πρωτάθλημα – Σπουδαίος προπονητής ο Μπαρτζώκας»
- Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)
- «Κίνηση του ΠΑΟΚ για τον Καλάθη – Η αντίδραση της Παρτιζάν»
