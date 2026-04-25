Άγριο κράξιμο στους παίκτες της Ρεάλ: «Ντροπή, δείξτε… καρύδια» (vid)

Το βράδυ της Παρασκευής η Ρεάλ Μαδρίτης «κόλλησε» στο 1-1 με τη Μπέτις στη Σεβίλλη και έμεινε 8 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η οποία έχει μάλιστα και ματς λιγότερο. Μετά το αποτέλεσμα αυτό και με 6 αγωνιστικές να απομένουν, οι «μπλαουγκράνα» αγκαλιάζουν τον φετινό τίτλο και οι «μερένχες» αντίστοιχα μένουν για δεύτερη σεζόν… άτιτλοι.

Φαινόμενο που μόνο συνηθισμένο δεν είναι φυσικά στην ιστορία της «Βασίλισσας» και που όποτε… παρουσιάζεται, κάνει έξαλλο τον μαθημένο στα τρόπαια και τις επιτυχίες κόσμο της. Μερίδα αυτού του κόσμου βρέθηκε την Παρασκευή άλλωστε στο «Καρτούχα» για να δει το παιχνίδι κόντρα στους «βερδιμπλάνκος». Η εμφάνιση και το τελικό αποτέλεσμα προφανώς όχι μόνο δεν… ενθουσίασε, αλλά αντιθέτως έκανε έξαλλους τους οπαδούς της «Βασίλισσας», οι οποίοι τα «έψαλλαν» σε παίκτες και τεχνικό τιμ μετά το τέλος του αγώνα.

Δείτε τι συνέβη μετά το ματς της Ρεάλ

🚨 « 𝗤𝗨𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗛𝗢𝗡𝗧𝗘 ! 𝗔𝗬𝗘𝗭 𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗔𝗚𝗘 𝗗𝗘 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘𝗥 ! » 🤬😤 Les joueurs du Real Madrid ont été pris à partie par leurs supporters. 🥶 🎥 @elchiringuitotv pic.twitter.com/3Ko5aB0BGS — Actu Foot (@ActuFoot_) April 25, 2026

Συγκεκριμένα, όταν οι παίκτες της Ρεάλ έβγαιναν από το πούλμαν της ομάδας, η μίνι… επιτροπή υποδοχής που είχε στηθεί, ξέσπασε σε αποδοκιμασίες, ζητώντας από όλους να «εμφανιστούν» και να δείξουν τα… καρύδια τους.