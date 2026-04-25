Συνταγή: Κέικ λεμόνι με blueberries

Με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να απουσιάζει, την ποδιά φόρεσε ο Χρήστος Βέργαδος και μας έδειξε για μια ακόμη φορά μια συνταγή για ένα απολαυστικό γλυκό.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για κέικ λεμόνι με blueberries.

Μια συνταγή πανεύκολη – καθώς έχει πολύ λίγα υλικά που όλοι έχουμε στο σπίτι μας, γρήγορη, ζουμερή και πεντανόστιμη.

Τα υλικά

– 5 αυγά

– 350 γρ. ζάχαρη

– 150 ml κρέμα γάλακτος

– 100 γρ. λιωμένο βούτυρο

– 300 γρ. αλεύρι

– Ξύσμα από 3 λεμόνια

– 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

– 50 ml ρούμι

– 150 γρ. blueberries

Η διαδικασία

Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε τα αυγά και τη ζάχαρη. Χτυπάμε καλά με το σύρμα (μέχρι να ασπρίσουν λίγο τα αυγά).

Στη συνέχεια προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, το ρούμι και το λιωμένο βούτυρο (αρκεί να μην είναι καυτό).

Χτυπάμε καλά με ένα σύρμα στο χέρι.

Ρίχνουμε στον κάδο το αλεύρι, το ξύσμα από τα λεμόνια, το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύουμε καλά.

Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, παίρνουμε τα blueberries, τα βρέχουμε λίγο με νερό και τα «πανάρουμε» με αλεύρι.

Και μετά βάζουμε τα blueberries στο μείγμα. Ανακατεύουμε καλά.

Ρίχνουμε το μείγμα σε μια κλασική φόρμα για κέικ.

Βάζουμε την φόρμα στον φούρνο και ψήνουμε στους 170 βαθμούς στον αέρα για περίπου 45 με 50 λεπτά. Η συνταγή είναι έτοιμη.