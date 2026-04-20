«Τι συμβόλαιο θα έχει ο Δώνης με τη Σαουδική Αραβία»

Ο Γιώργος Δώνης αποφάσισε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς συμφώνησε να καθίσει στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας και πλέον το μόνο που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς ομοσπονδίας.

Ο άλλοτε τεχνικός του Παναθηναϊκού θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο, ώστε να καθοδηγήσει την χώρα της Μέσης Ανατολής στην τελική φάση του Μουντιάλ που συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό. Η Σαουδική Αραβία έχει κληρωθεί στον όγδοο όμιλο, με αντιπάλους την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Τι έχει κάνει ο Δώνης με την Αλ Καλίτζ

Με 63 αγώνες στον πάγκο της Αλ Καλίτζ από το 2024, ο Δώνης εξαργυρώνει τη σταθερότητά του στη Saudi Pro League με την κορυφαία πρόκληση της καριέρας του, τη συμμετοχή σε Μουντιάλ.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Dawrina Ghair» της Σαουδικής Αραβίας, ο άλλοτε τεχνικός του Παναθηναϊκού αποχαιρέτησε τους παίκτες του στην Αλ Καλίτζ, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για τη συνεργασία τους όλο το προηγούμενο διάστημα σε όλες τις διοργανώσεις, κλείνοντας έτσι έναν σημαντικό κύκλο στην ομάδα.