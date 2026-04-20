20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
«Τι συμβόλαιο θα έχει ο Δώνης με τη Σαουδική Αραβία»
Ποδόσφαιρο 20 Απριλίου 2026, 11:11

«Τι συμβόλαιο θα έχει ο Δώνης με τη Σαουδική Αραβία»

Ο Γιώργος Δώνης μετράει αντίστροφα για να ηγηθεί της Σαουδικής Αραβίας στο προσεχές Μουντιάλ.

Ο Γιώργος Δώνης αποφάσισε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς συμφώνησε να καθίσει στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας και πλέον το μόνο που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς ομοσπονδίας.

Ο άλλοτε τεχνικός του Παναθηναϊκού θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο, ώστε να καθοδηγήσει την χώρα της Μέσης Ανατολής στην τελική φάση του Μουντιάλ που συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό. Η Σαουδική Αραβία έχει κληρωθεί στον όγδοο όμιλο, με αντιπάλους την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Τι έχει κάνει ο Δώνης με την Αλ Καλίτζ

Με 63 αγώνες στον πάγκο της Αλ Καλίτζ από το 2024, ο Δώνης εξαργυρώνει τη σταθερότητά του στη Saudi Pro League με την κορυφαία πρόκληση της καριέρας του, τη συμμετοχή σε Μουντιάλ.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Dawrina Ghair» της Σαουδικής Αραβίας, ο άλλοτε τεχνικός του Παναθηναϊκού αποχαιρέτησε τους παίκτες του στην Αλ Καλίτζ, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για τη συνεργασία τους όλο το προηγούμενο διάστημα σε όλες τις διοργανώσεις, κλείνοντας έτσι έναν σημαντικό κύκλο στην ομάδα.

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Η «μάχη» στην Premier League: Το πρόγραμμα Σίτι και Άρσεναλ μέχρι το τέλος του… δρόμου (pic)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Η Σίτι νίκησε την Άρσεναλ με 2-1 και μείωσε τη διαφορά στο -3, έχοντας ένα ματς λιγότερο, ενώ πλέον έχει πάρει και την ισοβαθμία. Το πρόγραμμα των δύο μέχρι το φινάλε της Premier League.

Stoiximan GBL: Τα σενάρια για την αποφυγή του υποβιβασμού – Τι χρειάζονται Πανιώνιος και Μαρούσι
Μπάσκετ 20.04.26

Πανιώνιος, Μαρούσι κατά πρώτο λόγο, αλλά και οι Προμηθέας και Κολοσσός εμπλέκονται στα «σενάρια» αποφυγής του υποβιβασμού, η αλλιώς σενάρια παραμονής στη Stoiximan GBL. Δείτε ποια είναι.

Φορεσιά πολέμου
On Field 20.04.26

Ο Ολυμπιακός θύμισε ότι είναι ο… λάθος αντίπαλος με τη πλάτη στον τοίχο. Κυρίως όμως θυμήθηκε τον τρόπο που πέρσι κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου
Ελλάδα 20.04.26

Το υπουργείο Τουρισμού σε ανακοίνωσή του εκφράζει τα συλλυπητήρια της πολιτικής ηγεσίας στην οικογένεια της υπαλλήλου και αναφέρει ότι η αστυνομία ερευνά τα αίτια του τραγικού περιστατικού

Τραμπ: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν – Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις
Τα 5 παραδείγματα 20.04.26

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα
Επιμένει η ΕΕ 20.04.26

Δουλειά από το σπίτι, φθηνότερες μετακινήσεις και «λουκέτο» σε δημόσια κτίρια: το νέο σχέδιο της Ευρώπης για την ενεργειακή κρίση

«Πόρτα» από το σύστημα υγείας βλέπουν οι ασθενείς με τους περιορισμούς στις καινοτόμες θεραπείες
Συνεντεύξεις 20.04.26

Μιλούν στο in.gr oι: Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη Πρόεδρος Pharma Innovation Forum, ο Καθ. Μ. Σαλούστρος, Πρόεδρος ΕΟΠΕ και η Βάσω Βακουφτσή, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Ρόδος: Ελεύθερος μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό ο 70χρονος γυναικολόγος που καταδικάστηκε για βιασμό ασθενών του
Ελλάδα 20.04.26

Ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από δευτεροβάθμιο δικαστήριο ο γυναικολόγος που είχε καταδικαστεί σε 73 χρόνια και 9 μήνες για ασέλγεια και βιασμό 21 ασθενών του.

Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν
Στον Ευαγγελισμό 20.04.26

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Έκτακτη εισφορά στα κέρδη και κατάργηση χρεώσεων – Παρεμβάσεις για τις τράπεζες προαναγγέλλει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική 20.04.26

Τρεις στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων  την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα τραπεζικά κέρδη για τα έτη 2025 και 2026,  την επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου και την κατάργηση των χρεώσεων για τη διατήρηση καταθετικών λογαριασμών φέρνει το ΠΑΣΟΚ όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

CIA, Γάζα και Ιράν – Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella
Oblivius 20.04.26

Τι κι αν δεν ήταν το μεγάλο όνομα στο φετινό Coachella; Οι Strokes κατάφεραν να στρέψουν τα φώτα πάνω τους, με το πολιτικό και αντιπολεμικό κλείσιμό τους στο φεστιβάλ

Λαζαρίδης: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης – «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Η αντιπολίτευση συνεχίζει να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση αφού ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από υφυπουργός - Η κυβέρνηση τον κάλυπτε

Βουλή: Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των στελεχών της ΝΔ - Τι λένε οι διαφωνούντες και η ανησυχία για την επόμενη μέρα

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί
Εκρυθμη κατάσταση 20.04.26

Σε πλήρες αδιέξοδο έχει οδηγήσει τη Λέσβο ο αφθώδης πυρετός- «Απόβαση» 22 κτηνιάτρων την Δευτέρα και την Τρίτη για να αντιμετωπιστεί ο ιός- Ενημέρωση για την πορεία του ιού σήμερα στο ΥπΑΑΤ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ειδικοί

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

