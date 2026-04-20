Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε 100 χρόνια από την ίδρυση του – Η ανάρτηση της ΠΑΕ (pic)
Η δημοσίευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε μία ανάρτηση αφιερωμένη στα 100 χρόνια που συμπληρώνει σήμερα (20/4) ο «Δικέφαλος του Βορρά».
Οι ασπρόμαυροι στη μακροσκελή δημοσίευσή τους μιλούν για τον ένα αιώνα ζωής της ομάδας, αναδεικνύουν την ιστορία του συλλόγου και κάνουν ειδική μνεία στους φιλάθλους.
Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ
«Ένας αιώνας ΠΑΟΚ.
Τέσσερα γράμματα.
Ένα έμβλημα.
Μία ιδέα.
Από το Πέρα της Κωνσταντινούπολης, στη Θεσσαλονίκη κι από εκεί
σε κάθε γωνιά της Γης.
Μία σπίθα έγινε φλόγα.
Και η φλόγα έγινε πυρκαγιά, που δεν σβήνει.
Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μια ομάδα.
Είναι τρόπος ζωής.
Είναι μνήμη.
Είναι πάθος.
Είναι οικογένεια.
Τι είσαι για μένα κανείς δεν ξέρει…
Ένας αιώνας ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ.
Ένας αιώνας ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.
Ένας αιώνας ΟΝΕΙΡΟΥ και ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ.
Μέσα από στάχτες, δάκρυα, μάχες, πόνο και θριάμβους,
δεν σταματήσαμε ποτέ.
Δεν λυγίσαμε.
Δεν ξεχάσαμε.
Δεν σιωπήσαμε.
Γίναμε πιο δυνατοί.
Πιο πολλοί.
Γίναμε ένα.
Και τώρα…
δεν κοιτάμε πίσω.
Με την συνείδηση καθαρή και με οδηγό την ιστορία μας, γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο.
Πανθεσσαλονίκειος, Αθλητικός, Όμιλος, Κωνσταντινοπουλιτών.
100 χρόνια ασπρόμαυρης μαγείας!
Κι είμαστε ακόμα στην αρχή…».
