Είναι πολύ μπροστά στην Ιαπωνία: Η ξιφασκία γίνεται ένα απίθανο οπτικό υπερθέαμα (vid)

Η τεχνολογία προχωρά και το ΑΙ μπαίνει και στα σπορ. Συγκεκριμένα, στην Ιαπωνία μετατρέπουν την ξιφασκία σε ένα μοναδικό οπτικό υπερθέαμα.

Ιάπωνες επιστήμονες δημιούργησαν ένα σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο για την ξιφασκία και το αποτέλεσμα είναι απίστευτα συναρπαστικό να το παρακολουθεί κάποιος.

Με τη βοήθεια πολλαπλών καμερών υψηλής ταχύτητας η κίνηση του ξίφους που κρατούν οι αθλητές καταγράφεται με ακρίβεια και απεικονίζεται με φωτεινές τροχιές. Ο λόγος; Να μπορεί το κοινό να παρακολουθήσει και να κατανοήσει καλύτερα το άθλημα.

Δείτε το εκπληκτικό βίντεο από την Ιαπωνία