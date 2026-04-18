sports betsson
Σάββατο 18 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
sports

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σανς – Γουόριορς 111-96: Ο Γκριν «πέταξε» εκτός playoffs Κάρι και Γκόλντεν Στέιτ (vids)
Μπάσκετ 18 Απριλίου 2026, 10:02

Σανς – Γουόριορς 111-96: Ο Γκριν «πέταξε» εκτός playoffs Κάρι και Γκόλντεν Στέιτ (vids)

Οι Φοίνιξ Σανς υπέταξαν τους Γουόριορς με 111-96 και πήραν το τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs της Δύσης – Τα αποτελέσματα της βραδιάς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άμυνα: 3 σημάδια που δείχνουν ότι έχεις υψώσει τείχη

Άμυνα: 3 σημάδια που δείχνουν ότι έχεις υψώσει τείχη

Spotlight

Οι Φοίνιξ Σανς λύγισαν τους Γουόριορς με 111-96 και εξασφάλισαν το τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs της Δύσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τους Θάντερ.

«Ρεσιτάλ» από τον Τζέιλεν Γκριν, που ολοκλήρωσε το ματς με  36 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπούκερ, αλλά αποβλήθηκε λίγο πριν το φινάλε, έχοντας 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Για τους ηττημένους, ο Στεφ Κάρι έμεινε στους 17 πόντους, ενώ πρώτος σκόρερ για τους «πολεμιστές» ήταν ο Μπράντιν Ποντζιέμσκι με 23 πόντους.

Τα highlights στο Σανς – Γουόριορς

YouTube thumbnail

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Σανς «ξέσπασαν» στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όταν ξέφυγαν στο σκορ με διψήφια διαφορά. Οι Γουόριορς μείωσαν προσωρινά στη συνέχεια (94-84), όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των πολεμιστών, προηγήθηκαν με +15 (102-87) και κάπου εκεί τελείωσαν τα περιθώρια αντίδρασης για τους φιλοξενούμενους.

Στο άλλο ματς της βραδιάς, οι Ορλάντο Μάτζικ επικράτησαν των Χόρνετς με 121-90 κι έτσι, εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στα playoffs της Ανατολής, εκεί όπου θα αναμετρηθούν με τους Πίστονς στον πρώτο γύρο.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Μπανκέρο, που ολοκλήρωσε το ματς με με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

YouTube thumbnail

Headlines:
Ναυτιλία
Μέση Ανατολή: Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ – Πλοία σε αναμονή

Μέση Ανατολή: Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ – Πλοία σε αναμονή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άμυνα: 3 σημάδια που δείχνουν ότι έχεις υψώσει τείχη

Άμυνα: 3 σημάδια που δείχνουν ότι έχεις υψώσει τείχη

Κόσμος
Ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη

Ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη

inWellness
inTown
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague
Euroleague 17.04.26

Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague

Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague ξεκαθάρισε την κατάσταση της εξάδας, με τις ομάδες που απομένουν για τα play in να έχουν μπροστά τους -πέρα από τα play off- και μια αρνητική παράδοση…

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» τους και πώς μπορούν να συναντηθούν στα πλέι οφ της Euroleague
Μπάσκετ 17.04.26

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» των «αιωνίων» και πώς μπορούν να συναντηθούν

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την 1η θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague και Παναθηναϊκός την 7η. Δείτε πως μπορούν να «πέσουν» μαζί οι δύο «αιώνιοι» στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Πρώτος σκόρερ της Euroleague ο Βεζένκοφ, πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ
Euroleague 17.04.26

Πρώτος σκόρερ της Euroleague ο Βεζένκοφ, πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην κανονική διάρκεια της Euroleague, την ώρα που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συγκατοίκησε με τον Σιλβέν Φρανσίσκο στην κορυφή της λίστας με τα εύστοχα «τρίποντα».

Σύνταξη
Η τελική βαθμολογία της Euroleague – Τα ζευγάρια των play off και των play in και όλες οι ημερομηνίες
Euroleague 17.04.26

Η τελική βαθμολογία της Euroleague – Τα ζευγάρια των play off και των play in και όλες οι ημερομηνίες

Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και αυτά είναι τα ζευγάρια των play in και των play off. Πότε παίζουν Παναθηναϊκός - Μονακό και πότε μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Όλο το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες.

Σύνταξη
Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ
Μπάσκετ 17.04.26

Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση γνωστοποιώντας ότι θα κάνει προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για την ποινή στον Ταϊρίκ Τζόουνς. – Τι αναφέρει για Super Cup και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι
Ποδόσφαιρο 17.04.26

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Κάλιαρι για την 33η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο
Οικονομία 18.04.26

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο

Η μετάβαση από το παραδοσιακό πορτοφόλι στην ψηφιακή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς όμως τα μετρητά παρά τα άλματα του «πλαστικού χρήματος» παραμένουν απαραίτητα ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στενά Ορμούζ: Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες
Κόσμος 18.04.26

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, λένε οι ειδικοί

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την εύθραυστη εκεχειρία και τους όρους που θέτει η ιρανική πλευρά, διατηρώντας υψηλό τον βαθμό αβεβαιότητας για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύνταξη
Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Ελεύθερο εμπόριο 18.04.26

Πώς εξηγεί η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z

Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παρά τα θετικά σημάδια για συνομιλίες ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη – «Αλλιώς μπορεί να ρίξουμε βόμβες»
Κόσμος 18.04.26 Upd: 10:09

Παρά τα θετικά σημάδια για συνομιλίες ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη – «Αλλιώς μπορεί να ρίξουμε βόμβες»

Εκατέρωθεν δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες αν και φαίνεται προθυμία και από τις δύο πλευρές για λήξη της σύγκρουσης - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο

Καλαμάτα – Ηράκλειο το τελευταίο δρομολόγιο της «Ιθάκης», πυκνώνει τις παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, παίρνει σάρκα και οστά το κόμμα με δυο «όργανα» και ομάδες εργασίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την υποβολή των αιτήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Βήμα βήμα πώς θα πάρετε την επιδότηση του Fuel Pass

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα και να χαθεί η πολυπόθητη επιδότηση του Fuel Pass

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ
Mr Cardamom 18.04.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι μπορεί να διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στην πολιτική της Νέας Υόρκης, όμως τα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζει να έχει έσοδα από το παρελθόν του ως ράπερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Cookies