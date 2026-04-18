Σανς – Γουόριορς 111-96: Ο Γκριν «πέταξε» εκτός playoffs Κάρι και Γκόλντεν Στέιτ (vids)
Οι Φοίνιξ Σανς υπέταξαν τους Γουόριορς με 111-96 και πήραν το τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs της Δύσης – Τα αποτελέσματα της βραδιάς.
Οι Φοίνιξ Σανς λύγισαν τους Γουόριορς με 111-96 και εξασφάλισαν το τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs της Δύσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τους Θάντερ.
«Ρεσιτάλ» από τον Τζέιλεν Γκριν, που ολοκλήρωσε το ματς με 36 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπούκερ, αλλά αποβλήθηκε λίγο πριν το φινάλε, έχοντας 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
Για τους ηττημένους, ο Στεφ Κάρι έμεινε στους 17 πόντους, ενώ πρώτος σκόρερ για τους «πολεμιστές» ήταν ο Μπράντιν Ποντζιέμσκι με 23 πόντους.
Τα highlights στο Σανς – Γουόριορς
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Σανς «ξέσπασαν» στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όταν ξέφυγαν στο σκορ με διψήφια διαφορά. Οι Γουόριορς μείωσαν προσωρινά στη συνέχεια (94-84), όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των πολεμιστών, προηγήθηκαν με +15 (102-87) και κάπου εκεί τελείωσαν τα περιθώρια αντίδρασης για τους φιλοξενούμενους.
Στο άλλο ματς της βραδιάς, οι Ορλάντο Μάτζικ επικράτησαν των Χόρνετς με 121-90 κι έτσι, εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στα playoffs της Ανατολής, εκεί όπου θα αναμετρηθούν με τους Πίστονς στον πρώτο γύρο.
Σπουδαία εμφάνιση από τον Μπανκέρο, που ολοκλήρωσε το ματς με με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις