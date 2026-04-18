Γκάλης για Όσκαρ Σμιντ: «Μοναδικός στο είδος του»
Ο Νίκος Γκάλης αποχαιρέτησε τον Όσκαρ Σμιντ.
Ο θάνατος του Όσκαρ Σμιντ βύθισε στο πένθος τον κόσμο του μπάσκετ και ο Νίκος Γκάλης αποχαιρέτησε έναν από τους μεγαλύτερους σκόρερ όλων των εποχών.
Ο Βραζιλιάνος θρύλος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (17/4) σε ηλικία 68 ετών, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη στο παγκόσμιο μπάσκετ.
Ο Σμιντ δεν υπήρξε απλώς μια εμβληματική μορφή της Βραζιλίας, αλλά ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος, έχοντας συμμετάσχει σε πέντε διαδοχικούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα, παραμένει μέχρι σήμερα ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Ολυμπιακών τουρνουά, με 1.093 πόντους.
Η ανάρτηση που έκανε ο Γκάλης για τον Σμιντ
Ανάμεσα σε όσους θέλησαν να πουν το τελευταίο «αντίο» ήταν και ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος με μια λιτή αλλά γεμάτη νόημα ανάρτηση τίμησε τη μνήμη του σπουδαίου Βραζιλιάνου:
«RIP Oscar Schmidt… one of a kind».
