Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…

Σε ένα από τα πρόσωπα που αναμένεται να απασχολήσουν έντονα την καλοκαιρινή αγορά της Euroleague εξελίσσεται ο Τρεντ Φόρεστ, με ισπανικό ρεπορτάζ να τον παρουσιάζει ήδη στο στόχαστρο έξι διαφορετικών ομάδων, ενώ ακούγεται όλο και πιο έντονα και ο Παναθηναϊκός

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν από το Rumores de Basket, ο γκαρντ της Μπασκόνια δείχνει να είναι από τώρα ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του καλοκαιριού, με την κινητικότητα γύρω από το όνομά του να έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο Φόρεστ άλλαξε εκπρόσωπο πριν από μερικές εβδομάδες, με την επισήμανση ότι μια τέτοια εξέλιξη συνήθως αποτελεί προάγγελο έντονων μεταγραφικών διεργασιών. Οι ομάδες που ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του είναι η Μπαρτσελόνα, η Βαλένθια, η Ζαλγκίρις, ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν και η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης της Μπασκόνια έχει ήδη μπει πολύ δυνατά στο προσκήνιο, με ενδιαφέρον από διαφορετικά αγωνιστικά και οικονομικά περιβάλλοντα, κάτι που προμηνύει έντονο ανταγωνισμό για την υπογραφή του.

Ο Παναθηναϊκός, ο Φόρεστ και ο Σορτς

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μπασκόνια βλέπει το όνομά του να ανεβαίνει σταθερά στην αγορά μετά από δύο χρόνια στη Βιτόρια, με την αίσθηση που μεταφέρεται να είναι ότι πλησιάζει η στιγμή για το επόμενο βήμα σε ένα ακόμη πιο φιλόδοξο περιβάλλον.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ομάδες που έχουν ήδη βάλει τον Φόρεστ στη λίστα τους, μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, την Μπαρτσελόνα, τη Βαλένθια και τη Φενέρμπαχτσε, η οποία μάλιστα παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ως φαβορί στην κούρσα.

Για τον Παναθηναϊκό, η περίπτωσή του έχει προφανές ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για γκαρντ που έχει όλα τα φόντα να προσφέρει λύσεις τη νέα σεζόν, μετά τις «χαμηλές πτήσεις» του Τι Τζέι Σορτς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φόρεστ τη φετινή χρονιά με την Μπασκόνια έχει 10,9 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ μοιράζει 4.5 ασίστ, μαζεύει 2,8 ριμπάουντ και έχει 0,8 κλεψίματα, με τους βαθμούς αξιολόγησης του στη Euroleague να αγγίζουν το 14,8 σε 23:53 λεπτά συμμετοχής.