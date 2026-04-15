Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: Επική πρόκριση των Βαυαρών με γκολάρες στο 89′ και το 94′ (vid)

Champions League 15 Απριλίου 2026, 23:58

Η πρωταθλήτρια Γερμανίας πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά από τεράστια «μάχη» με τους Μαδριλένους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Μπάγερν πέτυχε τεράστια νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 4-3 στο Μόναχο (θυμίζουμε ότι το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη είχε λήξει με νικήτρια την Μπάγερν με 2-1), εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League όπου θ’ αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν.

Η «μάχη» μεταξύ των δύο ομάδων ήταν επικών διαστάσεων και τελικά η γερμανική ομάδα κατάφερε να πάρει το «εισιτήριο» για την τετράδα, πετυχαίνοντας γκολ στο 89′ με τον Λουίς Ντίας και με τον Ολίσε στο 94′.

Η Ρεάλ από την πλευρά της πάλεψε κι έφερε σε δύσκολη θέση τους Βαυαρούς, αλλά η αποβολή του Καμαβνινγκά στο 86′ στοίχισε ακριβά στους φιλοξενούμενους, με την Μπάγερν να εκμεταλλεύεται το αριθμητικό της πλεονέκτημα, στο φινάλε της αναμέτρησης.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι παρακολουθήσαμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στην ιστορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε το μεγάλο παιχνίδι με γκολ από τα… αποδυτήρια, καθώς οι μερένχες βρήκαν δίχτυα πριν ακόμα συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Αρντά Γκιουλέρ εκμεταλλεύτηκε το τεράστιο λάθος του Μάνουελ Νόιερ και με μακρινό σουτ άνοιξε το σκορ για την ισπανική ομάδα.

Οι Μαδριλένοι δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ιδανικότερο ξεκίνημα στο Μόναχο αλλά η πρωταθλήτρια Γερμανίας είχε άμεση «απάντηση» από στατική φάση.

Ο Κίμιχ εκτέλεσε κόρνερ στο έκτο λεπτό, ο γκολκίπερ της «βασίλισσας», Λούνιν είχε κακή αντίδραση και ο Πάβλοβιτς με κεφαλιά από την γραμμή σχεδόν της εστίας, έκανε το 1-1 για την Μπάγερν.

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ είχε θέματα με τις εκτελέσεις κόρνερ των Βαυαρών και ήταν εμφανές πως οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν την αδυναμία του Λούνιν.

Δεύτερο γκολ από τον Γκιουλέρ (1-2)

Η Ρεάλ όμως ήταν αυτή που κατάφερε να πάρει εκ νέου το προβάδισμα, με τον Αρντά Γκιουλέρ να δίνει φανταστική παράσταση στην Αλιάνζ Αρένα.

Ο Τούρκος μέσος εκτέλεσε με μαεστρικό τρόπο το φάουλ που κέρδισε ο Ντίας λίγο έξω από την περιοχή της Μπάγερν, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου ν’ αντιδράσει Νόιερ κάνοντας το 1-2 στο 29’.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν σε μεγάλη βραδιά τον Τούρκο μέσο, ο οποίος προκάλεσε πολλά προβλήματα στην αμυντική γραμμή των Βαυαρών, καθώς από τα πόδια του πέρασε το δημιουργικό παιχνίδι των μερένχες.

Βρήκε δίχτυα και ο Κέιν (2-2)

Η Μπάγερν όμως δεν το έβαλε κάτω, κέρδισε μέτρα στο γήπεδο πιέζοντας για την ισοφάριση και ο Χάρι Κέιν απέδειξε ξανά, ότι είναι ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς στον κόσμο.

Ο Άγγλος επιθετικός έκανε με φανταστικό πλασέ το 2-2 για τους πρωταθλητές Γερμανίας στο 38’, με τον διεθνή σέντερ φορ να γνωρίζει την αποθέωση από τους οπαδούς της Μπάγερν.

Η σειρά του Εμπαπέ (2-3)

Η «βασίλισσα» όμως δεν το έβαλε κάτω και μετά το δοκάρι του Βινίσιους στο 39’, ο Εμπαπέ κατάφερε να σκοράρει δίνοντας για τρίτη φορά το προβάδισμα στην ισπανική ομάδα (2-3). Ο Βινίσιους έκανε εξαιρετική πάσα στον Γάλλο επιθετικό και αυτός πλάσαρε τον Νόιερ στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν… εξωπραγματικό με τις δύο ομάδες να δίνουν τεράστια «μάχη» καθώς σημειώθηκαν πέντε γκολ.

Φανταστικός ρυθμός και στο δεύτερο ημίχρονο

Ο ρυθμός του αγώνα ήταν εντυπωσιακός και στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους για να πετύχουν κι άλλα γκολ.

Από την μία η Ρεάλ με Εμπαπέ, Βινίσιους και Μπέλιγκχαμ ενώ η Μπάγερν είχε μεγάλες φάσεις με Ντίας, Ολίσε και Ουπαμεκανό.

Οι Βαυαροί είχαν την κατοχή της μπάλας αλλά οι μερένχες «χτύπησαν» με αντεπιθέσεις για να απειλήσουν την εστία του Νόιερ, σε μια «μάχη» τεραστίων διαστάσεων. Στο 86′ η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε με δέκα παίκτες καθώς ο Καμαβινγκά αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Μυθικό γκολ από τον Ντίας στο 89′ και πρόκριση της Μπάγερν 

Η αποβολή του Καμαβινγκά βοήθησε την Μπάγερν να φτάσει στην ισοφάριση (3-3) καθώς οι Βαυαροί εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα. Ο Ντίας ήταν αυτός που ισοφάρισε στο 89′ με «κεραυνό», διαμορφώνοντας το 3-3.

Έτσι με το γκολ του Κολομβιανού λίγο πριν το φινάλε του συγκλονιστικού αγώνα, οι πρωταθλητές Γερμανίας είχαν σκορ πρόκρισης και στο 94′ ο Ολίσε έκανε το 4-3 για τους γηπεδούχους, δίνοντας έτσι πανηγυρικό τόνο στην πρόκριση της γερμανικής ομάδας.

Το «κλειδί» του ματς:

Το γκολ του Ντίας στο 89′ με το οποίο οι Βαυαροί ισοφάρισαν σε 3-3, αποφεύγοντας την παράταση.

Άλλαξε το ματς:

Η αποβολή του Καμβινγκά στο 86′ στοίχισε ακριβά στην Ρεάλ, καθώς η Μπάγερν πέτυχε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Στάνισιτς κινήθηκε σε… ρηχά νερά και αντικαταστάθηκε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

Ο διαιτητής:

Ο Σλάβκο Βίντσιτς έχασε φάσεις και άφησε με παράπονα και τις δύο ομάδες. Σωστά απέβαλε τον Καμαβινγκά με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 86′.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Σκόρερ: Πάβλοβιτς 6’, Κέιν 38’, Ντίας 89′, Ολίσε 94′  – Αρντά Γκιουλέρ 1’, 29’, Εμπαπέ 42′

Μπάγερν: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Κίμιχ, Γκνάμπρι (61′ Μουσιάλα), Κέιν, Ντίας, Ολίσε, Λάιμερ, Στάνισιτς (46′ Ντέιβις), Πάβλοβιτς.

Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ (90′ Πίταρχ), Μιλιτάο, Ρίντιγκερ, Μεντί, Μπραχίμ Ντίας (61′ Καμαβινγκά), Μπέλιγχαμ, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (90′ Μασταντουόνο), Εμπαπέ, Βινίσιους.

Ποδόσφαιρο 16.04.26

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League

Δείτε πώς δια,μορφώθηκαν τα ζευγάρια στους «4» του Champions League, μετά τις προκρίσεις των Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των προημιτελικών.

Σύνταξη
Champions League 15.04.26

Champions League 15.04.26

Άρσεναλ-Σπόρτινγκ 0-0: Με κακή εικόνα οι «κανονιέρηδες» προκρίθηκαν στα ημιτελικά

Χειρότερα δεν γινόταν για την Άρσεναλ που κινδύνεψε από την Σπόρτινγκ, η οποία είχε και δοκάρι στο 43’, καθώς οι γηπεδούχοι κάθισαν στο 1-0 του πρώτου αγώνα. Δοκάρι είχε και η Άρσεναλ στο 84’.

Βάιος Μπαλάφας
Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
On Field 15.04.26

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μετά τον αποκλεισμό, σοκ και με τον Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Εννιά μήνες εκτός δράσης με ρήξη αχιλλείου
Champions League 15.04.26

Μετά τον αποκλεισμό, σοκ και με τον Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Εννιά μήνες εκτός δράσης με ρήξη αχιλλείου

Δυστυχώς οι φόβοι των ανθρώπων της Λίβερπουλ για τον Ουγκό Εκιτικέ επιβεβαιώθηκαν, αφού διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου εννέα μήνες.

Σύνταξη
Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)
Champions League 15.04.26

Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)

Η Λίβερπουλ έχασε και τον τελευταίο στόχο της σεζόν, παίζει σταθερά κακό ποδόσφαιρο, είναι κοινό μυστικό ότι ψάχνει προπονητή για του χρόνου, ωστόσο ο Άρνε Σλοτ δήλωσε... αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας!

Σύνταξη
Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)
Champions League 15.04.26

Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει μόλις προκριθεί στην ημιτελική φάση του Champions League παρά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα και ο Ντιέγκο Σιμεόνε ανοίγει... διάλογο με την καταλανική εξέδρα.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)
Champions League 15.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Βάιος Μπαλάφας
Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)
Champions League 14.04.26

Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να σκοράρει δύο φορές μέσα σε μόλις 20′, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο, όμως οι Μαδριλένοι πήραν εκ νέου προβάδισμα πρόκρισης.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Champions League 14.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 14.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Λίβανος: Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ
ΗΠΑ 16.04.26

Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

Ο Τραμπ θα επικροτούσε μια εκεχειρία στον Λίβανο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτή δεν «αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν», δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος

Σύνταξη
ΔΝΤ: Η προειδοποίηση για τις τιμές του πετρελαίου – «Να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς»
Οικονομικές Ειδήσεις 15.04.26

Η προειδοποίηση του ΔΝΤ για τις τιμές του πετρελαίου - «Να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς»

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς» εάν η σύγκρουση συνεχιστεί και η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή δηλώνει η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το «κοιμηθείτε καλά, Ευρωπαίοι εταίροι» του Μεντβέντεφ που ανεβάζει τον «πυρετό» του πολέμου στη Γηραιά Ήπειρο
Απειλές 15.04.26

Το «κοιμηθείτε καλά, Ευρωπαίοι εταίροι» του Μεντβέντεφ που ανεβάζει τον «πυρετό» του πολέμου στη Γηραιά Ήπειρο

Ευθείες απειλές λόγω προμήθειας drones στην Ουκρανία. Η λίστα με ευρωπαϊκά εργοστάσια και οι πιθανοί στόχοι των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Ολυμπιακός 13-22: Το 21Χ21 με Ζαλάνκι οι Πειραιώτες
Άλλα Αθλήματα 15.04.26

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 13-22: Το 21Χ21 με Ζαλάνκι οι Πειραιώτες

Με 4 γκολ του Ζαλάνκι και από 3 των Κάκαρη, Νικολαΐδη και Παπαναστασίου, ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα με με 22-13 τον Πανιώνιο εκτός έδρας και πέτυχε την 21η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Α1 πόλο.

Σύνταξη
«Είναι απαίσιο! Θα το λατρέψεις» – Η Σάντρα Μπούλοκ «έριξε» το Instagram – Η Τζένιφερ Άνιστον, τα ρεκόρ, το τρολάρισμα
Go Fun 15.04.26

«Είναι απαίσιο! Θα το λατρέψεις» – Η Σάντρα Μπούλοκ «έριξε» το Instagram – Η Τζένιφερ Άνιστον, τα ρεκόρ, το τρολάρισμα

Η Σάντρα Μπούλοκ έσπασε τη μακροχρόνια αποχή της από τον ψηφιακό κόσμο, κάνοντας ντεμπούτο στο Instagram που προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές της και ενθουσίασε τις φίλες της

Σύνταξη
Η «αποικία» του πλαστικού: Η αόρατη απειλή που «κυλάει» στις αρτηρίες μας
Σοκαριστική έρευνα 15.04.26

Η «αποικία» του πλαστικού: Η αόρατη απειλή που «κυλάει» στις αρτηρίες μας

Ξεχάστε τις χελώνες και τη ρύπανση των ωκεανών. Μια ιστορική ιατρική μελέτη αποκαλύπτει τη νέα, τρομακτική πραγματικότητα: τα μικροπλαστικά δεν βρίσκονται πλέον απλώς στο περιβάλλον, αλλά έχουν εισβάλει στα κύτταρα και τις αρτηρίες μας, τετραπλασιάζοντας τον κίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά.

Σύνταξη
Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία
Εξάντληση 15.04.26

Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία

Δεν είναι η ιδέα σου ούτε φταίει μόνο ο καιρός: ο δυτικός κόσμος είναι πιο εξαντλημένος από ποτέ. Σκληρά οικονομικά και ιατρικά δεδομένα αποκαλύπτουν πώς η στέρηση ύπνου μετατράπηκε από ατομική αδυναμία σε μια παγκόσμια κρίση που μας κοστίζει χρόνια ζωής και δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύνταξη
Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ – «Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης» γράφει
Ελλάδα 15.04.26

Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ – «Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης» γράφει

Το πρόβλημα με την υγεία της την ανάγκασε, όπως ανέφερε h Μαρίζα Κωχ, να αναβάλλει την παράσταση στην οποία θα συμμετείχε, παρουσιάζοντας τραγούδια βασισμένα στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη

Σύνταξη
Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο
Μακροζωία 15.04.26

Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο

Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν αποτελεί πλέον καθαρά ιατρικό ζήτημα, αλλά μετατρέπει τον ίδιο τον χρόνο ζωής στο απόλυτο ταξικό σύνορο, με τους αριθμούς να αποκαλύπτουν μια αδυσώπητη αλήθεια.

Σύνταξη
Οριστική διακοπή στο Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός: Δεν βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Πράσινες (vid)
Μπάσκετ 15.04.26

Οριστική διακοπή στο Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός: Δεν βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Πράσινες (vid)

Το δεύτερο μέρος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Αθηναϊκό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού οι πράσινοι αρνήθηκαν να βγουν επειδή οι γηπεδούχοι δεν επέτρεψαν τη είσοδος στους οπαδούς τους.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων
Ελλάδα 15.04.26

Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων

Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως βρίσκονται οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Σύνταξη
Το «The White Lotus» μετακομίζει στις Κάννες
Τι έρχεται; 15.04.26

Το «The White Lotus» μετακομίζει στις Κάννες

Δεν είναι σαφές αν η σειρά «The White Lotus» θα γυριστεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, κάτι καλό ετοιμάζεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Δεν ζητήθηκε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου – Η επικοινωνία Ανδρουλάκη με τον Κακλαμάνη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

ΠΑΣΟΚ: Δεν ζητήθηκε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου – Η επικοινωνία Ανδρουλάκη με τον Κακλαμάνη

Το ΠΑΣΟΚ δεν ζήτησε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου στην Βουλή, σύμφωνα με αρμόδιες κομματικές πηγές – Τι ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Νικήτα Κακλαμάνη

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νετανιάχου: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 15.04.26

Νετανιάχου: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα στον Λίβανο

Ο Νετανιάχου είπε ότι έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν την ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Και τόνισε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο στο Ιράν.

Σύνταξη
Οικογενειακές ιστορίες: Ο Λαζαρίδης με το πτυχίο κολλεγίου «παρέδωσε» τη θέση του στη σύζυγό του, «γαλάζιο παιδί» της Blue Skies
Αριστεία 15.04.26

Οικογενειακές ιστορίες: Ο Λαζαρίδης με το πτυχίο κολλεγίου «παρέδωσε» τη θέση του στη σύζυγό του, «γαλάζιο παιδί» της Blue Skies

Νέα αποκάλυψη για Λαζαρίδη αποδεικνύει ότι στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη βασιλεύει και η οικογενειοκρατία. Όταν παραιτήθηκε από τη Γ.Γ. Ισότητας Φύλων στην ίδια θέση προσελήφθη η σύζυγός του Αθανασία Κοτσαύτη που στο βιογραφικό της έχει και το «πέρασμα» της από την Blue Skies, στο μισθολόγιο της οποίας «φιλοξενούνταν» πολλοί που δούλευαν για λογαριασμό της ΝΔ ή του Μαξίμου.

Σύνταξη
Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones απέκτησε τίτλο
Οι δράκοι επιστρέφουν 15.04.26

Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones απέκτησε τίτλο - Αλλά θα αργήσει να έρθει στις σκοτεινές αίθουσες

Επτά χρόνια μετά το τέλος της σειράς, η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά. Ωστόσο δεν το περιμένουμε πριν το 2027

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

