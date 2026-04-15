Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: Επική πρόκριση των Βαυαρών με γκολάρες στο 89′ και το 94′ (vid)

Η Μπάγερν πέτυχε τεράστια νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 4-3 στο Μόναχο (θυμίζουμε ότι το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη είχε λήξει με νικήτρια την Μπάγερν με 2-1), εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League όπου θ’ αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν.

Η «μάχη» μεταξύ των δύο ομάδων ήταν επικών διαστάσεων και τελικά η γερμανική ομάδα κατάφερε να πάρει το «εισιτήριο» για την τετράδα, πετυχαίνοντας γκολ στο 89′ με τον Λουίς Ντίας και με τον Ολίσε στο 94′.

Η Ρεάλ από την πλευρά της πάλεψε κι έφερε σε δύσκολη θέση τους Βαυαρούς, αλλά η αποβολή του Καμαβνινγκά στο 86′ στοίχισε ακριβά στους φιλοξενούμενους, με την Μπάγερν να εκμεταλλεύεται το αριθμητικό της πλεονέκτημα, στο φινάλε της αναμέτρησης.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι παρακολουθήσαμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στην ιστορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε το μεγάλο παιχνίδι με γκολ από τα… αποδυτήρια, καθώς οι μερένχες βρήκαν δίχτυα πριν ακόμα συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Αρντά Γκιουλέρ εκμεταλλεύτηκε το τεράστιο λάθος του Μάνουελ Νόιερ και με μακρινό σουτ άνοιξε το σκορ για την ισπανική ομάδα.

Οι Μαδριλένοι δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ιδανικότερο ξεκίνημα στο Μόναχο αλλά η πρωταθλήτρια Γερμανίας είχε άμεση «απάντηση» από στατική φάση.

Ο Κίμιχ εκτέλεσε κόρνερ στο έκτο λεπτό, ο γκολκίπερ της «βασίλισσας», Λούνιν είχε κακή αντίδραση και ο Πάβλοβιτς με κεφαλιά από την γραμμή σχεδόν της εστίας, έκανε το 1-1 για την Μπάγερν.

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ είχε θέματα με τις εκτελέσεις κόρνερ των Βαυαρών και ήταν εμφανές πως οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν την αδυναμία του Λούνιν.

Δεύτερο γκολ από τον Γκιουλέρ (1-2)

Η Ρεάλ όμως ήταν αυτή που κατάφερε να πάρει εκ νέου το προβάδισμα, με τον Αρντά Γκιουλέρ να δίνει φανταστική παράσταση στην Αλιάνζ Αρένα.

Ο Τούρκος μέσος εκτέλεσε με μαεστρικό τρόπο το φάουλ που κέρδισε ο Ντίας λίγο έξω από την περιοχή της Μπάγερν, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου ν’ αντιδράσει Νόιερ κάνοντας το 1-2 στο 29’.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν σε μεγάλη βραδιά τον Τούρκο μέσο, ο οποίος προκάλεσε πολλά προβλήματα στην αμυντική γραμμή των Βαυαρών, καθώς από τα πόδια του πέρασε το δημιουργικό παιχνίδι των μερένχες.

Βρήκε δίχτυα και ο Κέιν (2-2)

Η Μπάγερν όμως δεν το έβαλε κάτω, κέρδισε μέτρα στο γήπεδο πιέζοντας για την ισοφάριση και ο Χάρι Κέιν απέδειξε ξανά, ότι είναι ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς στον κόσμο.

Ο Άγγλος επιθετικός έκανε με φανταστικό πλασέ το 2-2 για τους πρωταθλητές Γερμανίας στο 38’, με τον διεθνή σέντερ φορ να γνωρίζει την αποθέωση από τους οπαδούς της Μπάγερν.

Η σειρά του Εμπαπέ (2-3)

Η «βασίλισσα» όμως δεν το έβαλε κάτω και μετά το δοκάρι του Βινίσιους στο 39’, ο Εμπαπέ κατάφερε να σκοράρει δίνοντας για τρίτη φορά το προβάδισμα στην ισπανική ομάδα (2-3). Ο Βινίσιους έκανε εξαιρετική πάσα στον Γάλλο επιθετικό και αυτός πλάσαρε τον Νόιερ στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν… εξωπραγματικό με τις δύο ομάδες να δίνουν τεράστια «μάχη» καθώς σημειώθηκαν πέντε γκολ.

Φανταστικός ρυθμός και στο δεύτερο ημίχρονο

Ο ρυθμός του αγώνα ήταν εντυπωσιακός και στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους για να πετύχουν κι άλλα γκολ.

Από την μία η Ρεάλ με Εμπαπέ, Βινίσιους και Μπέλιγκχαμ ενώ η Μπάγερν είχε μεγάλες φάσεις με Ντίας, Ολίσε και Ουπαμεκανό.

Οι Βαυαροί είχαν την κατοχή της μπάλας αλλά οι μερένχες «χτύπησαν» με αντεπιθέσεις για να απειλήσουν την εστία του Νόιερ, σε μια «μάχη» τεραστίων διαστάσεων. Στο 86′ η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε με δέκα παίκτες καθώς ο Καμαβινγκά αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Μυθικό γκολ από τον Ντίας στο 89′ και πρόκριση της Μπάγερν

Η αποβολή του Καμαβινγκά βοήθησε την Μπάγερν να φτάσει στην ισοφάριση (3-3) καθώς οι Βαυαροί εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα. Ο Ντίας ήταν αυτός που ισοφάρισε στο 89′ με «κεραυνό», διαμορφώνοντας το 3-3.

Έτσι με το γκολ του Κολομβιανού λίγο πριν το φινάλε του συγκλονιστικού αγώνα, οι πρωταθλητές Γερμανίας είχαν σκορ πρόκρισης και στο 94′ ο Ολίσε έκανε το 4-3 για τους γηπεδούχους, δίνοντας έτσι πανηγυρικό τόνο στην πρόκριση της γερμανικής ομάδας.

Το «κλειδί» του ματς:

Το γκολ του Ντίας στο 89′ με το οποίο οι Βαυαροί ισοφάρισαν σε 3-3, αποφεύγοντας την παράταση.

Άλλαξε το ματς:

Η αποβολή του Καμβινγκά στο 86′ στοίχισε ακριβά στην Ρεάλ, καθώς η Μπάγερν πέτυχε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Στάνισιτς κινήθηκε σε… ρηχά νερά και αντικαταστάθηκε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

Ο διαιτητής:

Ο Σλάβκο Βίντσιτς έχασε φάσεις και άφησε με παράπονα και τις δύο ομάδες. Σωστά απέβαλε τον Καμαβινγκά με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 86′.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

–

Σκόρερ: Πάβλοβιτς 6’, Κέιν 38’, Ντίας 89′, Ολίσε 94′ – Αρντά Γκιουλέρ 1’, 29’, Εμπαπέ 42′

Μπάγερν: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Κίμιχ, Γκνάμπρι (61′ Μουσιάλα), Κέιν, Ντίας, Ολίσε, Λάιμερ, Στάνισιτς (46′ Ντέιβις), Πάβλοβιτς.

Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ (90′ Πίταρχ), Μιλιτάο, Ρίντιγκερ, Μεντί, Μπραχίμ Ντίας (61′ Καμαβινγκά), Μπέλιγχαμ, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (90′ Μασταντουόνο), Εμπαπέ, Βινίσιους.