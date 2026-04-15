Μιχάλης Μητρούσης: «Ξεπέρασα την κατάθλιψη όταν έπαιξα ποδόσφαιρο στον Άρη» (vid)

Μιχάλης Μητρούσης: «Ξεπέρασα την κατάθλιψη όταν έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη» (vid)
Ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης εξήγησε πώς ο αθλητισμός και συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο τον βοήθησε να ξεπεράσει μια δύσκολη ψυχολογικά κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει όταν ήταν μικρός.
- Δεν υποχωρούν οι κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη - Ένταση στο λιμάνι - Δεν επέτρεψαν αποβίβαση φορτηγών
- Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
- Ο Τραμπ ζήτησε από τον Σι να μη δίνει όπλα στο Ιράν – Η απάντηση του Κινέζου προέδρου
- Συνελήφθη γιατρός που διακινούσε ιατρικές συνταγές για προμήθεια ναρκωτικών δισκίων στην Ομόνοια
Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», την οποία παρουσιάζει Η Αθηναΐς Νέγκα ήταν το βράδυ της Τρίτης ο Μιχάλης Μητρούσης.
Ο αγαπημένος ηθοποιός, γνωστός οπαδός του Άρη, αναφέρθηκε σε μια περίοδο κατάθλιψης την οποία βίωσε όταν ήταν σε ηλικία 13 ετών, την οποία κατάφερε να ξεπεράσει η ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο των «κιτρινόμαυρων»:
«Στα 13-14, ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο κι εγώ ήμουν μόνος και αβοήθητος», είπε αρχικά ο Μιχάλης Μητρούσης και πρόσθεσε: «Η μάνα μου δούλευε, κι εγώ δούλευα, πουλούσα εφημερίδες, με είχε πιάσει μια μελαγχολία και μετά ανακάλυψα ότι ήταν κατάθλιψη. Το ξεπέρασα όταν πήγα κι έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη. Και αυτό με έσωσε!», είπε ο Μιχάλης Μητρούσης.
Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο
- LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson
- Η κορυφαία πεντάδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ο Μιλουτίνοφ
- Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»
- Μιχάλης Μητρούσης: «Ξεπέρασα την κατάθλιψη όταν έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη» (vid)
- Πέθανε ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Σανταμαρία
- Οι πιθανότητες για τους αντιπάλους του Ολυμπιακού στα play-offs: Από Μονακό μέχρι Παναθηναϊκό
- Θάνατος Μαραντόνα: Ξεκίνησε ξανά η δίκη – «Ανεπαρκής και πρόχειρη» η νοσηλεία του σύμφωνα με τον Εισαγγελέα
- Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα ήταν συνειδητός
