Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία

Η εξάντληση έχει γίνει το μόνιμο background noise της σύγχρονης ζωής. Όποιον κι αν ρωτήσεις σήμερα πώς είναι, η πιο πιθανή απάντηση είναι μια παραλλαγή του «είμαι πτώμα».

Ιστορικά, ο ύπνος αντιμετωπιζόταν από την κουλτούρα της εργασίας ως «χμένος χρόνος», μια αδυναμία που οι παραγωγικοί άνθρωποι έπρεπε να ξεπεράσουν.

Σήμερα, ωστόσο, η επιστήμη και οι οικονομολόγοι έρχονται να παρουσιάσουν τον λογαριασμό για αυτήν τη συλλογική μας ύβρη απέναντι στη βιολογία. Και ο λογαριασμός είναι δυσβάσταχτος.

Η «μαύρη τρύπα» των 411 δισεκατομμυρίων

Η αϋπνία δεν είναι απλώς ένα ιατρικό πρόβλημα, αλλά μια τεράστια οικονομική αιμορραγία. Η πιο ολοκληρωμένη και αποκαλυπτική μελέτη που έχει γίνει πάνω στο θέμα, η έκθεση της Rand Corporation, ποσοτικοποιεί με σοκαριστικό τρόπο το τίμημα της κούρασης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η έλλειψη ύπνου κοστίζει μόνο στην αμερικανική οικονομία έως και 411 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως (περίπου το 2,28% του ΑΕΠ της χώρας) λόγω της μειωμένης παραγωγικότητας και των λαθών εν ώρα εργασίας.

Το νούμερο μεταφράζεται σε 1,2 εκατομμύρια χαμένες εργάσιμες ημέρες κάθε χρόνο. Αντίστοιχα, η Ιαπωνία χάνει 138 δισεκατομμύρια και η Γερμανία 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι κοινωνίες μας κυριολεκτικά χρεοκοπούν επειδή αρνούνται να κλείσουν τα μάτια τους.

Η Ιατρική κρίση: Το 45% του πλανήτη υποφέρει

Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, το ανθρώπινο κόστος είναι συντριπτικό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της World Sleep Society, τα προβλήματα ύπνου αποτελούν πλέον μια παγκόσμια επιδημία που απειλεί την υγεία και την ποιότητα ζωής για το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Το να κοιμάσαι λιγότερο από 6 ώρες το 24ωρο αυξάνει τον κίνδυνο θνησιμότητας κατά 13%.

Οι μελέτες συνδέουν πλέον ευθέως τη χρόνια στέρηση ύπνου με την κατακόρυφη αύξηση της παχυσαρκίας, του διαβήτη τύπου 2, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και των σοβαρών ψυχικών διαταραχών, όπως η κατάθλιψη και το χρόνιο άγχος.

Το ανοσοποιητικό σύστημα καταρρέει, αφήνοντας τον οργανισμό εντελώς απροστάτευτο.

Αν γνωρίζουμε τις συνέπειες, γιατί συνεχίζουμε να ξενυχτάμε; Οι ψυχολόγοι εντοπίζουν τον ένοχο σε ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο που ονομάζεται «εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου».

Πρόκειται για την υποσυνείδητη αντίδραση εργαζομένων που νιώθουν ότι δεν έχουν κανέναν έλεγχο κατά τη διάρκεια της ημέρας τους, λόγω εξαντλητικών ωραρίων και υποχρεώσεων.

Ως «αντίποινα», θυσιάζουν τον ύπνο τους τη νύχτα για να ανακτήσουν μια ψευδαίσθηση ελευθερίας, κάνοντας ατελείωτο, άσκοπο scrolling στα social media ή βλέποντας σειρές.

Κλέβουν ώρες από την ξεκούρασή τους για να νιώσουν, έστω και για λίγο, ότι η ζωή τούς ανήκει.

Το αποτέλεσμα; Ένας φαύλος κύκλος εξάντλησης. Όσο συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τον ύπνο ως πολυτέλεια που μπορούμε να περικόψουμε, τόσο περισσότερο μετατρεπόμαστε σε μια κοινωνία ανθρώπων που απλώς επιβιώνουν, αδυνατώντας να ζήσουν πραγματικά.