Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία
Διεθνής Οικονομία 15 Απριλίου 2026, 22:27

Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία

Δεν είναι η ιδέα σου ούτε φταίει μόνο ο καιρός: ο δυτικός κόσμος είναι πιο εξαντλημένος από ποτέ. Σκληρά οικονομικά και ιατρικά δεδομένα αποκαλύπτουν πώς η στέρηση ύπνου μετατράπηκε από ατομική αδυναμία σε μια παγκόσμια κρίση που μας κοστίζει χρόνια ζωής και δισεκατομμύρια ευρώ.

Η εξάντληση έχει γίνει το μόνιμο background noise της σύγχρονης ζωής. Όποιον κι αν ρωτήσεις σήμερα πώς είναι, η πιο πιθανή απάντηση είναι μια παραλλαγή του «είμαι πτώμα».

Ιστορικά, ο ύπνος αντιμετωπιζόταν από την κουλτούρα της εργασίας ως «χμένος χρόνος», μια αδυναμία που οι παραγωγικοί άνθρωποι έπρεπε να ξεπεράσουν.

Σήμερα, ωστόσο, η επιστήμη και οι οικονομολόγοι έρχονται να παρουσιάσουν τον λογαριασμό για αυτήν τη συλλογική μας ύβρη απέναντι στη βιολογία. Και ο λογαριασμός είναι δυσβάσταχτος.

Η «μαύρη τρύπα» των 411 δισεκατομμυρίων

Η αϋπνία δεν είναι απλώς ένα ιατρικό πρόβλημα, αλλά μια τεράστια οικονομική αιμορραγία. Η πιο ολοκληρωμένη και αποκαλυπτική μελέτη που έχει γίνει πάνω στο θέμα, η έκθεση της Rand Corporation, ποσοτικοποιεί με σοκαριστικό τρόπο το τίμημα της κούρασης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η έλλειψη ύπνου κοστίζει μόνο στην αμερικανική οικονομία έως και 411 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως (περίπου το 2,28% του ΑΕΠ της χώρας) λόγω της μειωμένης παραγωγικότητας και των λαθών εν ώρα εργασίας.

Το νούμερο μεταφράζεται σε 1,2 εκατομμύρια χαμένες εργάσιμες ημέρες κάθε χρόνο. Αντίστοιχα, η Ιαπωνία χάνει 138 δισεκατομμύρια και η Γερμανία 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι κοινωνίες μας κυριολεκτικά χρεοκοπούν επειδή αρνούνται να κλείσουν τα μάτια τους.

Η Ιατρική κρίση: Το 45% του πλανήτη υποφέρει

Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, το ανθρώπινο κόστος είναι συντριπτικό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της World Sleep Society, τα προβλήματα ύπνου αποτελούν πλέον μια παγκόσμια επιδημία που απειλεί την υγεία και την ποιότητα ζωής για το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Το να κοιμάσαι λιγότερο από 6 ώρες το 24ωρο αυξάνει τον κίνδυνο θνησιμότητας κατά 13%.

Οι μελέτες συνδέουν πλέον ευθέως τη χρόνια στέρηση ύπνου με την κατακόρυφη αύξηση της παχυσαρκίας, του διαβήτη τύπου 2, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και των σοβαρών ψυχικών διαταραχών, όπως η κατάθλιψη και το χρόνιο άγχος.

Το ανοσοποιητικό σύστημα καταρρέει, αφήνοντας τον οργανισμό εντελώς απροστάτευτο.

Αν γνωρίζουμε τις συνέπειες, γιατί συνεχίζουμε να ξενυχτάμε; Οι ψυχολόγοι εντοπίζουν τον ένοχο σε ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο που ονομάζεται «εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου».

Πώς η έλλειψη ύπνου «κλέβει» δισεκατομμύρια από την παγκόσμια οικονομία;

Πρόκειται για την υποσυνείδητη αντίδραση εργαζομένων που νιώθουν ότι δεν έχουν κανέναν έλεγχο κατά τη διάρκεια της ημέρας τους, λόγω εξαντλητικών ωραρίων και υποχρεώσεων.

Ως «αντίποινα», θυσιάζουν τον ύπνο τους τη νύχτα για να ανακτήσουν μια ψευδαίσθηση ελευθερίας, κάνοντας ατελείωτο, άσκοπο scrolling στα social media ή βλέποντας σειρές.

Κλέβουν ώρες από την ξεκούρασή τους για να νιώσουν, έστω και για λίγο, ότι η ζωή τούς ανήκει.

Το αποτέλεσμα; Ένας φαύλος κύκλος εξάντλησης. Όσο συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τον ύπνο ως πολυτέλεια που μπορούμε να περικόψουμε, τόσο περισσότερο μετατρεπόμαστε σε μια κοινωνία ανθρώπων που απλώς επιβιώνουν, αδυνατώντας να ζήσουν πραγματικά.

World
HSBC: Το πληθωριστικό κύμα δεν τέλειωσε, μάλλον…

HSBC: Το πληθωριστικό κύμα δεν τέλειωσε, μάλλον…

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανανέωση: Αλλαγές από μέσα προς τα έξω

Ανανέωση: Αλλαγές από μέσα προς τα έξω

Κόσμος
Axios: ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία

Axios: ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο
Μακροζωία 15.04.26

Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο

Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν αποτελεί πλέον καθαρά ιατρικό ζήτημα, αλλά μετατρέπει τον ίδιο τον χρόνο ζωής στο απόλυτο ταξικό σύνορο, με τους αριθμούς να αποκαλύπτουν μια αδυσώπητη αλήθεια.

Σύνταξη
Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Σύνταξη
Κίνα: Απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά
Αντιδράσεις 15.04.26

Η Κίνα απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά

Η Κίνα φαίνεται να κλιμακώνει τη διαμάχη σχετικά με τις παραχωρήσεις των λιμανιών του Παναμά - Οι δύο ευρωπαϊκοί όμιλοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των λιμανιών λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα
Κίνηση της Κομισιόν 15.04.26

Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα

Δραστική μείωση εισαγωγών και δασμοί 50% από το 2026, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία από την παγκόσμια υπερπαραγωγή

Γεώργιος Μαζιάς
ΕΕ: Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα – Πιθανό δελτίο
Καμπανάκι κινδύνου 15.04.26

Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα - Πιθανό δελτίο

Η Κομισιόν ζητεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και καθημερινή αποτύπωση των αποθεμάτων στα καύσιμα - Συζητείται σε κλειστές συσκέψεις η εφαρμογή δελτίου

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Η ενεργειακή κρίση οδηγεί την Ευρ. Επιτροπή να εξετάζει την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας – «Παράθυρο» για το μέτρο από την εκπρόσωπο της Κομισιόν

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Boomers: Οι πρώτοι της γενιάς τους γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία – Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Οι πρώτοι boomers γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία - Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα

Πώς οι boomers, η γενιά που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος του παρελθόντος μας, διαμορφώνει το μέλλον της γήρανσης τόσο για τους ίδιους, όσο και για όσους ακολουθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»
Πρόβλημα η αφθονία 15.04.26

«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»

Αγρότες στην Ευρώπη μοιράζουν δωρεάν τόνους πατάτας, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα ενός συστήματος που δεν μπορεί να απορροφήσει την ίδια του την παραγωγή

Γεώργιος Μαζιάς
Κομισιόν: Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων – Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη
Νέα μέτρα 14.04.26

«Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων - Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη», λέει η Κομισιόν

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας δήλωσε ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών

Σύνταξη
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
Εναλλακτικές 14.04.26

«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Νατάσα Σινιώρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Είναι απαίσιο! Θα το λατρέψεις» – Η Σάντρα Μπούλοκ «έριξε» το Instagram – Η Τζένιφερ Άνιστον, τα ρεκόρ, το τρολάρισμα
Go Fun 15.04.26

«Είναι απαίσιο! Θα το λατρέψεις» – Η Σάντρα Μπούλοκ «έριξε» το Instagram – Η Τζένιφερ Άνιστον, τα ρεκόρ, το τρολάρισμα

Η Σάντρα Μπούλοκ έσπασε τη μακροχρόνια αποχή της από τον ψηφιακό κόσμο, κάνοντας ντεμπούτο στο Instagram που προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές της και ενθουσίασε τις φίλες της

Σύνταξη
Είμαστε φτιαγμένοι από… πλαστικό; Η αόρατη απειλή που «κυλάει» στις αρτηρίες μας
Σοκαριστική έρευνα 15.04.26

Είμαστε φτιαγμένοι από… πλαστικό; Η αόρατη απειλή που «κυλάει» στις αρτηρίες μας

Ξεχάστε τις χελώνες και τη ρύπανση των ωκεανών. Μια ιστορική ιατρική μελέτη αποκαλύπτει τη νέα, τρομακτική πραγματικότητα: τα μικροπλαστικά δεν βρίσκονται πλέον απλώς στο περιβάλλον, αλλά έχουν εισβάλει στα κύτταρα και τις αρτηρίες μας, τετραπλασιάζοντας τον κίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά.

Σύνταξη
Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ – «Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης» γράφει
Ελλάδα 15.04.26

Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ – «Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης» γράφει

Το πρόβλημα με την υγεία της την ανάγκασε, όπως ανέφερε h Μαρίζα Κωχ, να αναβάλλει την παράσταση στην οποία θα συμμετείχε, παρουσιάζοντας τραγούδια βασισμένα στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη

Σύνταξη
Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο
Μακροζωία 15.04.26

Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο

Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν αποτελεί πλέον καθαρά ιατρικό ζήτημα, αλλά μετατρέπει τον ίδιο τον χρόνο ζωής στο απόλυτο ταξικό σύνορο, με τους αριθμούς να αποκαλύπτουν μια αδυσώπητη αλήθεια.

Σύνταξη
Οριστική διακοπή στο Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός: Δεν βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Πράσινες (vid)
Μπάσκετ 15.04.26

Οριστική διακοπή στο Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός: Δεν βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Πράσινες (vid)

Το δεύτερο μέρος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Αθηναϊκό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού οι πράσινοι αρνήθηκαν να βγουν επειδή οι γηπεδούχοι δεν επέτρεψαν τη είσοδος στους οπαδούς τους.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων
Ελλάδα 15.04.26

Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων

Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως βρίσκονται οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Σύνταξη
Το «The White Lotus» μετακομίζει στις Κάννες
Τι έρχεται; 15.04.26

Το «The White Lotus» μετακομίζει στις Κάννες

Δεν είναι σαφές αν η σειρά «The White Lotus» θα γυριστεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, κάτι καλό ετοιμάζεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Δεν ζητήθηκε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου – Η επικοινωνία Ανδρουλάκη με τον Κακλαμάνη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

ΠΑΣΟΚ: Δεν ζητήθηκε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου – Η επικοινωνία Ανδρουλάκη με τον Κακλαμάνη

Το ΠΑΣΟΚ δεν ζήτησε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου στην Βουλή, σύμφωνα με αρμόδιες κομματικές πηγές – Τι ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Νικήτα Κακλαμάνη

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νετανιάχου: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 15.04.26

Νετανιάχου: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα στον Λίβανο

Ο Νετανιάχου είπε ότι έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν την ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Και τόνισε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο στο Ιράν.

Σύνταξη
Οικογενειακές ιστορίες: Ο Λαζαρίδης με το πτυχίο κολλεγίου «παρέδωσε» τη θέση του στη σύζυγό του, «γαλάζιο παιδί» της Blue Skies
Αριστεία 15.04.26

Οικογενειακές ιστορίες: Ο Λαζαρίδης με το πτυχίο κολλεγίου «παρέδωσε» τη θέση του στη σύζυγό του, «γαλάζιο παιδί» της Blue Skies

Νέα αποκάλυψη για Λαζαρίδη αποδεικνύει ότι στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη βασιλεύει και η οικογενειοκρατία. Όταν παραιτήθηκε από τη Γ.Γ. Ισότητας Φύλων στην ίδια θέση προσελήφθη η σύζυγός του Αθανασία Κοτσαύτη που στο βιογραφικό της έχει και το «πέρασμα» της από την Blue Skies, στο μισθολόγιο της οποίας «φιλοξενούνταν» πολλοί που δούλευαν για λογαριασμό της ΝΔ ή του Μαξίμου.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 15.04.26

LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 15.04.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones απέκτησε τίτλο
Οι δράκοι επιστρέφουν 15.04.26

Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones απέκτησε τίτλο - Αλλά θα αργήσει να έρθει στις σκοτεινές αίθουσες

Επτά χρόνια μετά το τέλος της σειράς, η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά. Ωστόσο δεν το περιμένουμε πριν το 2027

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΑΕΚ – Μπανταλόνα 72-67: Ξανά στο Final-4 του BCL η «Ένωση», άφησε εκτός την οικοδέσποινα (vids)
Μπάσκετ 15.04.26

ΑΕΚ – Μπανταλόνα 72-67: Ξανά στο Final-4 του BCL η «Ένωση», άφησε εκτός την οικοδέσποινα (vids)

Για μία ακόμη φορά προκρίνεται στο Final-4 του BCL η ΑΕΚ, μετά την επικράτησή της με 72-67 επί της Μπανταλόνα την οποία άφησε εκτός με 2-1 νίκες. Με Μάλαγα στα ημιτελικά η Ένωση.

Σύνταξη
Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου
Νέα παράσταση 15.04.26

Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου

Οι Ομπάμα αναλαμβάνουν την παραγωγή του θεατρικού έργου «Proof» στη ΝΥ, ενώ πίσω τους βρίσκεται ένας ισχυρός μηχανισμός που έχει κερδίσει Όσκαρ και συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον (και χρήματα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Ψηφιακή κατάληψη 15.04.26

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Σύνταξη
Στον Ευαγγελισμό και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Τι λέει ο γιατρός του
Επικαιρότητα 15.04.26 Upd: 20:48

Στον Ευαγγελισμό και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Τι λέει ο γιατρός του

Ο πρωθυπουργός για δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα επισκέπτεται τον υπουργό Επικρατείας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από το πρωί μετά από εγκεφαλική αιμορραγία

Σύνταξη
Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
Χειραγώγηση 15.04.26

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Σύνταξη
Ο πρώτος διαιτητής που απέβαλε τον Μέσι θα σφυρίξει ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Ο πρώτος διαιτητής που απέβαλε τον Μέσι θα σφυρίξει ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Ο Ισπανός Ζιλ Μανθάνο είναι ο πρώτος ρέφερι που απέβαλε τον Μέσι, ενώ πιο πριν ο Αργεντινός σταρ είχε αρνηθεί να του δώσει το χέρι του, μετά το τέλος αγώνα! Στιγμές από την καριέρα του

Βάιος Μπαλάφας
Λαμία: Ιδιοκτήτης καφετέριας έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον βρήκε απαγχονισμένο η υπάλληλος του καταστήματος
Ελλάδα 15.04.26

Λαμία: Ιδιοκτήτης καφετέριας έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον βρήκε απαγχονισμένο η υπάλληλος του καταστήματος

Το νεαρή γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια και αμέσως έτρεξαν στην καφετέρια περίοικοι επαγγελματίες, οι οποίοι απομάκρυναν από το σημείο την σοκαρισμένη κοπέλα και κάλεσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Άρης Betsson 88-77: Πήρε το ντέρμπι με σούπερ Μπέβερλι ο «δικέφαλος» (vids)
Μπάσκετ 15.04.26

ΠΑΟΚ – Άρης Betsson 88-77: Πήρε το ντέρμπι με σούπερ Μπέβερλι ο «δικέφαλος» (vids)

Κυριαρχικός στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε στην Πυλαία, στο εξ’ αναβολής παιχνίδι για την 21η αγωνιστική της Greek Basketball League, επί του Άρη Betsson, με 88-77.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα
On Field 15.04.26

Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον πρόεδρο της χώρας…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών
Πόνος 15.04.26

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνιους, εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι απαντά ο ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία
Ελλάδα 15.04.26

Τι απαντά ο ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία - 20 δηλητηριάσεις παιδιών ετησίως

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

