Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ
Culture Live 14 Απριλίου 2026, 08:30

Ο Γιώργος Λάνθιμος, μαζί με κορυφαίους δημιουργούς του Χόλιγουντ, αντιδρά στη συγχώνευση Paramount–Warner, προειδοποιώντας για πλήγμα σε ανταγωνισμό και δημιουργία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η συζήτηση γύρω από τη μεγάλη συμφωνία που ετοιμάζεται στο Χόλιγουντ παίρνει πλέον διαστάσεις ανοιχτής σύγκρουσης, καθώς περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι του κινηματογράφου και της τηλεόρασης υψώνουν φωνή αντίδρασης, σύμφωνα με τον Guardian. Πολλοί από αυτούς δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να στηρίξουν τη «λαϊκή» εργατική βάση της βιομηχανίας. Μεταξύ αυτών, οι Χοακίν Φίνιξ, Μπεν Στίλερ, Μαρκ Ράφαλο, Γιώργος Λάνθιμος και Κρίστεν Στιούαρτ, οι οποίοι υπογράφουν ανοιχτή επιστολή κατά της σχεδιαζόμενης εξαγοράς της Warner Bros Discovery από την Paramount.

Το κείμενο, που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα μέσω της πλατφόρμας BlocktheMerger.com, αποτυπώνει τον φόβο ότι η συγκεκριμένη συγχώνευση δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική κίνηση, αλλά μια εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη δομή της βιομηχανίας, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό, τις δημιουργικές ευκαιρίες και τελικά τις επιλογές του κοινού.

Η Warner Bros Discovery είναι η μητρική εταιρεία των HBO, HBO Max, CNN, TBS και Food Network, καθώς και των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο της Warner Bros.

Η επιστολή: «Βαθιά ανησυχία» για τη συγχώνευση

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι από ενδείξεις στήριξης αυτής της συγχώνευσης, η οποία δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα μιας μικρής ομάδας ισχυρών μετόχων εις βάρος του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος», αναφέρεται στην επιστολή των αστέρων του Χόλιγουντ  που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στην ιστοσελίδα BlocktheMerger.com.

«Η ακεραιότητα, η ανεξαρτησία και η ποικιλομορφία της βιομηχανίας μας θα υποστούν σοβαρό πλήγμα. Ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για μια υγιή οικονομία και μια υγιή δημοκρατία. Το ίδιο και η ουσιαστική ρύθμιση και επιβολή κανόνων».

«Η συγκέντρωση ισχύος έχει ήδη αποδυναμώσει τη βιομηχανία»

Η επιστολή των καλλιτεχνών του Χόλιγουντ επισημαίνει ότι «η συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης έχει ήδη αποδυναμώσει έναν από τους πιο ζωτικούς παγκόσμιους κλάδους των ΗΠΑ — έναν κλάδο που διαμόρφωσε επί δεκαετίες την κουλτούρα και συνέδεσε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Και καταλήγει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ένα «ζωντανό μέλλον» για το «σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Χόλιγουντ: Ποιοι υπέγραψαν

Ανάμεσα στους υπογράφοντες του Χόλιγουντ βρίσκονται επίσης οι Τζέιν Φόντα, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Γκλεν Κλόουζ, Σάντρα Χίλερ, Ρόουζ Μπερν, Λιν-Μανουέλ Μιράντα, Μέρι Στίνμπεργκεν, Λίλι Γκλάντστοουν και η ντοκιμαντερίστρια Λόρα Πουατράς.

Μεταξύ των σκηνοθετών που υπέγραψαν είναι οι Ντενί Βιλνέβ, Μπουτς Ράιλι, Μίμι Λέντερ και Νικόλ Χολοφσένερ.

Από τη Βρετανία ξεχωρίζουν η Έμα Τόμσον και ο παραγωγός Τζέιμς Γουίλσον.

Αντιδράσεις και από την τηλεόραση

Την αντίθεσή τους εκφράζουν και σημαντικά ονόματα της τηλεόρασης, όπως οι Ντέιβιντ Τσέις, Νόα Γουάιλι, Ράμι Γιούσεφ, Ρομπ Ντιλέινι, Τζέισον Μπέιτμαν και Τεντ Ντάνσον.

Η παρέμβαση του Ντέιμον Λίντελοφ

Ο δημιουργός του Watchmen, Ντέιμον Λίντελοφ, που αυτή την περίοδο συνεργάζεται με τη Warner Bros. Discovery και το HBO, εξήγησε μέσω ανάρτησής του στο Instagram τη Δευτέρα γιατί αποφάσισε να υπογράψει την ανοιχτή επιστολή.

Όπως σημείωσε, «κατά κάποιον τρόπο γνωρίζει» τον (ενδεχομένως) νέο του «αφεντικό», Ντέιβιντ Έλισον, τον οποίο χαρακτήρισε «έξυπνο, φιλόδοξο και παθιασμένο» στέλεχος που «αγαπά τον κινηματογράφο και εμπιστεύεται τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται».

Παρά τη θετική αυτή εικόνα για τον επικεφαλής της Paramount, αλλά και τους φόβους που εκφράζουν ο ίδιος και οι συνάδελφοί του για πιθανές επιπτώσεις στον κλάδο, ο Λίντελοφ εξηγεί ότι υπέγραψε την επιστολή κυρίως για να στηρίξει τη «λαϊκή» εργατική βάση του Χόλιγουντ.

«Είναι χιλιάδες και χιλιάδες τεχνικοί: grips και gaffers. Οδηγοί και σκηνογράφοι. Κατασκευαστές και boom operators. Συνεργεία κάμερας και τροφοδοσίας», έγραψε.

«Και όλοι αυτοί είναι έτοιμοι να την πληρώσουν. Οι συγχωνεύσεις στο Χόλιγουντ σημαίνουν λιγότερες ταινίες και λιγότερες τηλεοπτικές σειρές – άρα και λιγότερες δουλειές. Όταν δύο ιστορικά στούντιο ανήκουν στην ίδια εταιρεία, το αποτέλεσμα είναι προφανές: το ένα μετατρέπεται σε πόλη-φάντασμα. Φοβάμαι. Αλλά δεν είμαι φάντασμα. Και μια μάχη είναι ήδη χαμένη αν δεν δοθεί ποτέ. Γι’ αυτό υπέγραψα. Με περηφάνια. Καταλαβαίνω γιατί πολλοί συνάδελφοί μου δεν το έκαναν — πιστέψτε με, είμαι περισσότερο από αυτούς που κάνουν πίσω παρά από αυτούς που ορμούν. Αλλά αυτά τα καράβια κατευθύνονται προς την ακτή είτε μας αρέσει είτε όχι…»

Οι σχέσεις με τα στούντιο

Η κριτική του Στίλερ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ταινίες Zoolander και η σειρά Madagascar διανεμήθηκαν από την Paramount. Αντίστοιχα, οι πρόσφατες ταινίες Book Club της Στίνμπεργκεν έγιναν από το ίδιο στούντιο, ενώ η καριέρα του Ντάνσον εκτοξεύτηκε με το Cheers.

Ο Ράφαλο και ο Φίνιξ διατηρούν μακροχρόνιες σχέσεις με τη Warner Bros Discovery.

Η επιστολή (ολόκληρη)

«Ως κινηματογραφιστές, δημιουργοί ντοκιμαντέρ και επαγγελματίες από όλο το φάσμα της βιομηχανίας του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στην προτεινόμενη συγχώνευση μεταξύ της Paramount και της Warner Bros Discovery.

Αυτή η συναλλαγή θα ενισχύσει περαιτέρω μια ήδη συγκεντρωμένη αγορά μέσων, μειώνοντας τον ανταγωνισμό σε μια στιγμή που οι κλάδοι μας —και το κοινό που εξυπηρετούμε— δεν μπορούν να το αντέξουν. Το αποτέλεσμα θα είναι λιγότερες ευκαιρίες για δημιουργούς, λιγότερες θέσεις εργασίας σε όλο το παραγωγικό οικοσύστημα, υψηλότερο κόστος και λιγότερες επιλογές για το κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς. Αντιθέτως, αυτή η συγχώνευση θα μειώσει τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο των ΗΠΑ σε μόλις τέσσερα.

Η βιομηχανία μας βρίσκεται ήδη υπό έντονη πίεση, σε μεγάλο βαθμό λόγω προηγούμενων κυμάτων συγκέντρωσης. Έχουμε δει σημαντική μείωση στον αριθμό των ταινιών που παράγονται και κυκλοφορούν, καθώς και περιορισμό στα είδη ιστοριών που χρηματοδοτούνται και διανέμονται. Όλο και περισσότερο, ένας μικρός αριθμός ισχυρών οντοτήτων καθορίζει τι θα παραχθεί —και με ποιους όρους— αφήνοντας δημιουργούς και ανεξάρτητες επιχειρήσεις με ελάχιστες βιώσιμες επιλογές.

Η συγκέντρωση των μέσων έχει επιταχύνει την εξαφάνιση της μεσαίου προϋπολογισμού ταινίας, τη διάβρωση της ανεξάρτητης διανομής, την κατάρρευση της διεθνούς αγοράς πωλήσεων, την εξάλειψη ουσιαστικής συμμετοχής στα κέρδη και την αποδυνάμωση της αξιοπιστίας των τίτλων τέλους.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες απειλούν τη βιωσιμότητα ολόκληρης της δημιουργικής κοινότητας. Αυτό περιλαμβάνει και τις επαγγελματικές ζωές δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν κυρίως μικρές επιχειρήσεις και ανεξάρτητες εταιρείες ενσωματωμένες σε τοπικές οικονομίες και κοινότητες.

Είμαστε βαθιά ανήσυχοι από ενδείξεις στήριξης αυτής της συγχώνευσης, η οποία θέτει τα συμφέροντα μιας μικρής ομάδας ισχυρών παραγόντων πάνω από το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Η ακεραιότητα, η ανεξαρτησία και η ποικιλομορφία της βιομηχανίας μας θα υποστούν σοβαρό πλήγμα.

Ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για μια υγιή οικονομία και μια υγιή δημοκρατία. Το ίδιο ισχύει και για τη σωστή ρύθμιση και εφαρμογή των κανόνων. Η συγκέντρωση των μέσων έχει ήδη αποδυναμώσει έναν από τους πιο σημαντικούς παγκόσμιους κλάδους των ΗΠΑ — έναν κλάδο που διαμόρφωσε την κουλτούρα και συνέδεσε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ευτυχώς, φαίνεται πως λαμβάνονται πρωτοβουλίες. Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, μαζί με συναδέλφους του σε άλλες πολιτείες, εξετάζει τη συμφωνία και ενδεχομένως νομικές ενέργειες για να την μπλοκάρει. Τους ευχαριστούμε για την ηγεσία τους και δηλώνουμε έτοιμοι να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια που θα διασφαλίσει τον ανταγωνισμό, θα προστατεύσει τις θέσεις εργασίας και θα εγγυηθεί ένα ζωντανό μέλλον για τη βιομηχανία μας, για τον αμερικανικό πολιτισμό και για το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν των ΗΠΑ.»

Στην ταινία «52 Blue» ένας Ινδός άνδρας ξεκινά ένα ταξίδι για να συναντήσει τον Λιονέλ Μέσι

