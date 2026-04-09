Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Ηράκλειο Κρήτης
Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το τρόπαιο σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες και ενώνοντας τους φιλάθλους μέσα από την αγάπη για το ποδόσφαιρο
Το Betsson Trophy Tour με την υποστήριξη της ΕΠΟ συνεχίζει δυναμικά το ταξίδι του και κάνει στάση στο Ηράκλειο Κρήτης, φέρνοντας μαζί του τον παλμό και το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Την Πέμπτη 16 Απριλίου (17:00 -21:00), Παρασκευή 17 Απρίλιου (11:00-21:00) και το Σάββατο 18 Απριλίου (11:00 -21:00), η Πλατεία Αγίου Τίτου θα μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό Fan Zone, γεμάτο ενέργεια, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες για όλο τον κόσμο. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το εμβληματικό τρόπαιο, να φωτογραφηθούν μαζί του και να συμμετάσχουν σε παιχνίδια με πλούσια δώρα, ενώ τα live DJ sets θα δημιουργήσουν ένα δυναμικό, γιορτινό σκηνικό καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.
Η παρουσία του τροπαίου στην Κρήτη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Betsson είναι μεγάλος χορηγός του ΟΦΗ, ο οποίος καταφέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να βρεθεί στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του αγωνιστική άνοδο και τη δυναμική του παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Η Κρήτη, με το έντονο ποδοσφαιρικό πάθος και τη μοναδική της φιλοξενία, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για έναν ακόμη σταθμό του Betsson Trophy Tour, φέρνοντας τους φιλάθλους πιο κοντά στη μαγεία του τελικού και ενισχύοντας την προσμονή για τη μεγάλη αναμέτρηση.
Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το τρόπαιο σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες και ενώνοντας τους φιλάθλους μέσα από την αγάπη για το ποδόσφαιρο.
