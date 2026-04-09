09.04.2026 | 13:18
Πασχαλινή έξοδος: Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Πειραιά
09.04.2026 | 08:37
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα
Η σύνδεση γίνεται δύναμη: Πώς η Νova ενδυναμώνει τα νοικοκυριά και επαναπροσδιορίζει το μέλλον της οικιακής σύνδεσης
Τα Νέα της Αγοράς 09 Απριλίου 2026

Η σύνδεση γίνεται δύναμη: Πώς η Νova ενδυναμώνει τα νοικοκυριά και επαναπροσδιορίζει το μέλλον της οικιακής σύνδεσης

Με το 5G Home Internet δημιουργεί αξία που αποτυπώνεται στις ζωές των ανθρώπων

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Τα τελευταία χρόνια, η ζωή μας γίνεται όλο και πιο ψηφιακή. Από το teleworking και τις διαδικτυακές συναντήσεις μέχρι το streaming, το online gaming και τα smart home οικοσυστήματα, η τεχνολογία απλοποιεί την καθημερινότητά μας. Η σύνδεση δεν είναι πια πολυτέλεια, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για μια πιο σύγχρονη εμπειρία εργασίας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, αλλά και για πιο ουσιαστική, άμεση αλληλεπίδραση με την κοινότητα.

Από την άλλη πλευρά, βγαίνοντας λίγο από το αστικό κέντρο διαπιστώνουμε πως η ελληνική πραγματικότητα εξακολουθεί να εμφανίζει ανισότητες. Σε αρκετές επαρχιακές περιοχές η πρόσβαση σε γρήγορο internet παραμένει περιορισμένη έως και ανύπαρκτη, κυρίως εξαιτίας της αργής ανάπτυξης οπτικών ινών και φυσικών υποδομών, κάτι που σχετίζεται και με το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας.

Ωστόσο, το ψηφιακό χάσμα δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα. Δεν καθορίζει μόνο πόσο γρήγορα «κατεβάζουμε» δεδομένα, αλλά επηρεάζει τον τρόπο που ζούμε, επικοινωνούμε και εργαζόμαστε, αλλά και το πώς συμμετέχουμε στην κοινωνία. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με πρωτόγνωρους ρυθμούς, η ανάγκη για σταθερή και απρόσκοπτη σύνδεση γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Το internet δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται από υποδομές που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες καταναλωτών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο τρόπος ζωής αλλάζει «ταχύτητα» μέσω της τεχνολογίας, η Nova πρωτοπορεί και φέρνει το 5G Home Internet, προσφέροντας αξιόπιστη σύνδεση χωρίς την ανάγκη οπτικής ίνας. Πρόκειται για μια καινοτομία οικιακής συνδεσιμότητας που επαναπροσδιορίζει την έννοια του internet, φέρνοντας ταχύτητα και ισότητα στην πρόσβαση, για κάθε σπίτι και επιχείρηση.

Ένα σημείο αναφοράς που αλλάζει εποχή στην οικιακή σύνδεση

Streaming σε 4K, διαχείριση cloud εφαρμογών και «έξυπνων» οικιακών συσκευών, η ψηφιακή καθημερινότητα απαιτεί σταθερότητα και υψηλές ταχύτητες που οι παραδοσιακές γραμμές δεν μπορούν να προσφέρουν παντού. Τα καλά νέα είναι πως η τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA) ανοίγει νέους δρόμους μέσω της Nova, αξιοποιώντας το δίκτυο 5G και προσφέροντας σταθερή σύνδεση, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες ή φυσικά καλώδια.

Πιο συγκεκριμένα, χάρη στο Nova 5G Home Internet, η ελληνική αγορά αποκτά πρόσβαση σε υπηρεσίες FWA, ενώ για πρώτη φορά διατίθενται σε υπερυψηλές ταχύτητες έως και 500 Mbps, ακόμη και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθεσιμότητα FTTH. Πρόκειται για μία υβριδική, ασύρματη σταθερή σύνδεση που αξιοποιεί προηγμένες υποδομές 5G, παρέχοντας ευρυζωνική πρόσβαση χωρίς την ανάγκη ύπαρξης οπτικής ίνας στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζονται εργασίες εκσκαφών, δεν απαιτείται φυσική διέλευση καλωδίου οπτικής ίνας και το βασικότερο, δεν εξαρτάται η σύνδεση που απολαμβάνουμε από τον ρυθμό ανάπτυξης των υποδομών.

Το 5G Home Internet δεν είναι απλώς μια νέα επιλογή σύνδεσης, αλλά σημείο αναφοράς για το wireless home internet. Έτσι, η Νοva εγκαινιάζει μια νέα εποχή συνδεσιμότητας για τα ελληνικά νοικοκυριά, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να ενσωματώνουν στην καθημερινότητά τους την πρόοδο και την καινοτομία χωρίς περιορισμούς ή προϋποθέσεις.

Όταν η συνδεσιμότητα γίνεται εργαλείο ισότητας και ανάπτυξης

Η γρήγορη και σταθερή σύνδεση δεν αποτελεί μόνο τεχνολογική ανάγκη, αλλά και σημαντικό κοινωνικό και αναπτυξιακό εργαλείο. Το ψηφιακό χάσμα, αθέατο αλλά υπαρκτό, δημιουργεί περιοχές που μένουν πίσω στην εκπαίδευση, την εργασία, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, στερώντας από κατοίκους και επαγγελματίες τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης σε πληροφορία και υπηρεσίες. Και η ενίσχυση της συνδεσιμότητας μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την άρση αυτών των ανισοτήτων.

Με λύσεις όπως το Nova 5G Home Internet, οι μαθητές της περιφέρειας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης, εργαζόμενοι μπορούν να δουλεύουν απομακρυσμένα από διαφορετικές περιοχές της χώρας, ενώ επιχειρήσεις σε μικρές πόλεις αποκτούν τη δυνατότητα να αξιοποιούν cloud εφαρμογές και να πραγματοποιούν συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο. Κάπως έτσι, η συνδεσιμότητα γίνεται μοχλός ισότητας, ενδυνάμωσης και ανάπτυξης, δημιουργώντας αξία που αποτυπώνεται ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Ανεξαρτήτως ταχυδρομικού κώδικα, κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ταχύτητες έως 500 Mbps, σταθερή σύνδεση και μια ολοκληρωμένη εμπειρία σύγχρονου broadband. Επιπλέον, η υπηρεσία προσφέρει απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά και κινητά, μηδενικό κόστος ενεργοποίησης και δωρεάν εγκατάσταση. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται από πιστοποιημένο τεχνικό, ενώ η εμπειρία έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλή και άμεση.

Σε μία εποχή που η τεχνολογία δεν μετριέται σε Mbps, αλλά στην αξία που αποτυπώνεται στις ζωές των ανθρώπων, το Nova 5G Home Internet μετασχηματίζει τις ταχύτητες πρόσβασης σε δύναμη: δύναμη για εργασία, μάθηση και επιχειρηματική πρόοδο. Εγκαινιάζει ένα νέο πεδίο ανάπτυξης, το οποίο επιτρέπει σε περισσότερους ανθρώπους να συμμετέχουν ισότιμα στην ψηφιακή κοινωνία, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής ή διαθέσιμων υποδομών. Γιατί, η πραγματική αξία της τεχνολογίας δεν βρίσκεται μόνο στις επιδόσεις, αλλά στις δυνατότητες, δηλαδή στη γνώση που γίνεται προσβάσιμη, τις ιδέες που βρίσκουν χώρο και τις κοινότητες που παραμένουν συνδεδεμένες.

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Οι IDF λένε ότι σκότωσαν το «δεξί χέρι» του ηγέτη της Χεζμπολάχ

NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Ηράκλειο Κρήτης
Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το τρόπαιο σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες και ενώνοντας τους φιλάθλους μέσα από την αγάπη για το ποδόσφαιρο

Betsson: Δύο διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο
Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλη τη χώρα

Betsson: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Bet Builder
Η δράση στη Euroleague κορυφώνεται με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις που επηρεάζουν άμεσα τη μάχη για την κορυφή και την πρώτη εξάδα, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν μπροστά τους απαιτητικές δοκιμασίες απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, σε μία αγωνιστική που μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια της διοργάνωσης

Ρίγος συγκίνησης για τη Μεγαλειώδη 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Εορτές για τα 200 Χρόνια από την Έξοδο στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, στέλνοντας μήνυμα πίστης, ελπίδας και αλληλεγγύης, τόσο στο πανελλήνιο, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Outfits για το Πάσχα: Ιδέες για όλη τη μέρα
Ιδέες για άνετα και στιλάτα outfits για το Πάσχα, με προτάσεις που ταιριάζουν από το πρωί μέχρι το πασχαλινό τραπέζι και τις καθιερωμένες βόλτες των ημερών.

Το Betsson Trophy Tour έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη!
Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Απριλίου, μετέτρεψαν την πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.

Όραμα και Δράση: Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος Σχηματίζει το Μέλλον του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος
Το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος διατηρεί ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Από την αναβάθμιση νοσοκομείων μέχρι τη στήριξη οικογενειών στις ακριτικές περιοχές και την προώθηση της παιδείας και του αθλητικού ιδεώδους, οι δράσεις συνδέονται οργανικά με το όραμα του Ιδρύματος

Πασχαλινό τραπέζι στα ΑΒ: Πώς η «οικοδέσποινα της διπλανής πόρτας» οργάνωσε το πιο εντυπωσιακό τραπέζι στην αυλή της!
Με οδηγό το πείσμα της και σύμμαχο την ΑΒ Βασιλόπουλος, η Άννα απέδειξε ότι το τέλειο πασχαλινό κάλεσμα δεν θέλει κόπο, αλλά τον σωστό προορισμό

Betsson: To Ολυμπιακός-ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Δύο μεγάλα ντέρμπι ανοίγουν την αυλαία των playoffs της Super League, με τα παιχνίδια Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός που γίνονται την Κυριακή 5 Απριλίου να συγκεντρώνουν τεράστιο ενδιαφέρον και αμέτρητες επιλογές για στοίχημα στην πλατφόρμα της Betsson

Η Tudor απογειώνεται με τους Flying Bulls
Τίποτα δεν είναι πιο τολμηρό από το να πιλοτάρει κανείς ένα ακροβατικό αεροσκάφος 80 ετών στα όρια των επιδόσεων του ή ακόμη και να πετάει ένα ελικόπτερο ανάποδα — όμως αυτή είναι απλώς μια συνηθισμένη μέρα στο πιλοτήριο για τους The Flying Bulls, και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που η TUDOR είναι πλέον επίσημος συνεργάτης τους

Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου
Δέκα μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ενώ έχει ανοίξει η βεντάλια νέων ερευνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης θα ξαναβρούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη

NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας
Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού – Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο
«Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση», λέει ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος
Υποδομές, το «Τέλος Ανθεκτικότητας» και το νέο σύστημα διαβατηριακού ελέγχου τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»
«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» – Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού
«Ήταν μια ταινία που προσπαθούσε να ασχοληθεί με την ουσία της πίστης»» δήλωσε ο σπουδαίος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε για την επική θρησκευτική δραματική ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε.

Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Ηράκλειο Κρήτης
Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το τρόπαιο σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες και ενώνοντας τους φιλάθλους μέσα από την αγάπη για το ποδόσφαιρο

Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ: Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος
Νέα επίθεση από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις δηλώσεις του περί ρουσφετιών. Τον καλεί «να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια, που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης»

Τσουκαλάς: Πανικόβλητη η κυβέρνηση, σεβασμός αλά καρτ στη Δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία
«Διάχυση ευθυνών, αποπροσανατολισμός , ενοχοποίηση των αντιπάλων και διαστρέβλωση της πραγματικότητας επιλέγει η κυβέρνηση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Μπέβερλι Χιλς: Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα πίσω τις κάμερες
Η Τζένι Γκαρθ, γνωστή σε όλους μας ως Κέλι από τη σειρά Μπέβερλι Χιλς, μίλησε για την κόντρα της με την αείμνηστη Σάνεν Ντόχερτι και πως τα μίντια τη «φούσκωσαν»

Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών
Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» στο Γουδή, στέλνοντας μήνυμα στήριξης

Δείξε μου πόση βιταμίνη D έχεις στη μέση ηλικία, να σου πω πώς θα είναι ο εγκέφαλός σου δεκαετίες αργότερα
Μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα σε βιταμίνη D στα 30 και 40 έτη τους παρουσιάζουν χαμηλότερη εναπόθεση στον εγκέφαλο της πρωτεϊνης ταυ, που συνδέεται με την άνοια, περί τις δύο δεκαετίες αργότερα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

