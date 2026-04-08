Η ρουμανική ομοσπονδία αναστέλλει επ’ αόριστον την επιλογή νέου προπονητή της Εθνικής

Σε μια απόφαση με έντονο συμβολισμό και σεβασμό, η ρουμάνικη ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή, για αόριστο χρονικό διάστημα, της διαδικασίας επιλογής νέου προπονητή για την εθνική ομάδα, μετά τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Η είδηση της απώλειας του εμβληματικού τεχνικού, που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα, οδηγώντας την Ομοσπονδία σε άμεσες αποφάσεις. Όπως τονίζεται στην επίσημη ανακοίνωση, «σε αυτή τη στιγμή οδύνης για την οικογένεια του ρουμανικού ποδοσφαίρου», η διαδικασία για τον διάδοχό του «παγώνει» χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης.

Η απόφαση αυτή έρχεται ενώ ήταν ήδη προγραμματισμένες κρίσιμες εξελίξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα Τετάρτη επρόκειτο να συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, προκειμένου να εγκρίνει τα επόμενα βήματα για την επιλογή νέου ομοσπονδιακού τεχνικού, καθώς και το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Στο προσκήνιο βρισκόταν έντονα το όνομα του Χάτζι ως βασικού υποψηφίου για τον πάγκο της εθνικής, ωστόσο οι συζητήσεις δεν είχαν ακόμη περάσει σε επίσημο στάδιο. Πλέον, κάθε εξέλιξη μετατίθεται χρονικά, καθώς προτεραιότητα δίνεται στη διαχείριση του πένθους και στην απόδοση τιμής στον εκλιπόντα.

Παράλληλα, η RFF ανακοίνωσε ότι όλοι οι αγώνες της επόμενης αγωνιστικής σε όλες τις κατηγορίες – από τη SuperLiga μέχρι τα χαμηλότερα πρωταθλήματα και το γυναικείο ποδόσφαιρο – θα ξεκινήσουν με ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τη μνήμη του.

Το ρουμανικό ποδόσφαιρο μπαίνει σε περίοδο αναστοχασμού και σιωπής, με την επόμενη μέρα να περνά προσωρινά σε δεύτερη μοίρα, μπροστά στο μέγεθος της απώλειας ενός από τους σημαντικότερους ανθρώπους που υπηρέτησαν το άθλημα.