Η ρουμανική ομοσπονδία αναστέλλει επ’ αόριστον την επιλογή νέου προπονητή της Εθνικής
Σε πένθος όλος ο ρουμάνικος αθλητισμός για τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου
Σε μια απόφαση με έντονο συμβολισμό και σεβασμό, η ρουμάνικη ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή, για αόριστο χρονικό διάστημα, της διαδικασίας επιλογής νέου προπονητή για την εθνική ομάδα, μετά τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου
Η είδηση της απώλειας του εμβληματικού τεχνικού, που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα, οδηγώντας την Ομοσπονδία σε άμεσες αποφάσεις. Όπως τονίζεται στην επίσημη ανακοίνωση, «σε αυτή τη στιγμή οδύνης για την οικογένεια του ρουμανικού ποδοσφαίρου», η διαδικασία για τον διάδοχό του «παγώνει» χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης.
Η απόφαση αυτή έρχεται ενώ ήταν ήδη προγραμματισμένες κρίσιμες εξελίξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα Τετάρτη επρόκειτο να συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, προκειμένου να εγκρίνει τα επόμενα βήματα για την επιλογή νέου ομοσπονδιακού τεχνικού, καθώς και το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.
Στο προσκήνιο βρισκόταν έντονα το όνομα του Χάτζι ως βασικού υποψηφίου για τον πάγκο της εθνικής, ωστόσο οι συζητήσεις δεν είχαν ακόμη περάσει σε επίσημο στάδιο. Πλέον, κάθε εξέλιξη μετατίθεται χρονικά, καθώς προτεραιότητα δίνεται στη διαχείριση του πένθους και στην απόδοση τιμής στον εκλιπόντα.
Παράλληλα, η RFF ανακοίνωσε ότι όλοι οι αγώνες της επόμενης αγωνιστικής σε όλες τις κατηγορίες – από τη SuperLiga μέχρι τα χαμηλότερα πρωταθλήματα και το γυναικείο ποδόσφαιρο – θα ξεκινήσουν με ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τη μνήμη του.
Το ρουμανικό ποδόσφαιρο μπαίνει σε περίοδο αναστοχασμού και σιωπής, με την επόμενη μέρα να περνά προσωρινά σε δεύτερη μοίρα, μπροστά στο μέγεθος της απώλειας ενός από τους σημαντικότερους ανθρώπους που υπηρέτησαν το άθλημα.
- Γκολ και highlights από όλα τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των «8» του Champions League (vid)
- Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
- Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0: Επίδειξη δύναμης από τους πρωταθλητές Ευρώπης (vids)
- Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)
- Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)
- Champions League: Στο 11′ άνοιξε το σκορ η Παρί κόντρα στη Λίβερπουλ (vid)
- Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ το ζευγάρι των τελικών στη Volley League Γυναικών (vid)
- Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»
