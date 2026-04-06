06.04.2026 | 17:25
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό, καραμπόλα στη Δραπετσώνα - Στο «κόκκινο» αρκετοί δρόμοι στο λεκανοπέδιο
Στρατηγική επένδυση της Allwyn στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ»
Τα Νέα της Αγοράς 06 Απριλίου 2026, 18:06

Στρατηγική επένδυση της Allwyn στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ»

Πλήρης ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός των υποδομών με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Ένα νέο, ελπιδοφόρο κεφάλαιο για το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ», στον Πειραιά, σηματοδοτεί η πρωτοβουλία της Allwyn για την πλήρη ανακαίνισή του.

Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση, που δίνει νέα πνοή στο ιστορικό νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο συμπληρώνει 59 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στη μάχη κατά του καρκίνου, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για χιλιάδες ασθενείς και τις οικογένειές τους και τις επόμενες δεκαετίες.

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας από τους Σαράντο Ευσταθόπουλο, Διοικητή του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά», Jan Karas, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Allwyn στην Ελλάδα και Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ιδρυτή και Προέδρου της Allwyn, Karel Komarek και του Υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους

Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός, Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn στην Ελλάδα, και Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας

Το εμβληματικό έργο αναβάθμισης των υποδομών και της φροντίδας των ασθενών, που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Allwyn, συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στη δημόσια υγεία, δίνοντας παράλληλα ουσιαστικό περιεχόμενο στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, Karel Komarek, περιηγούνται στους χώρους του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ» και ενημερώνονται για τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν

Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, και Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn στην Ελλάδα

Αναβάθμιση υποδομών με βάση διεθνή πρότυπα

Η ανακαίνιση θα υλοποιηθεί σταδιακά, επιτρέποντας στο νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» να παραμείνει πλήρως λειτουργικό, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.  Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό νοσηλευτικών θαλάμων, χειρουργείων, ΜΕΘ και υποστηρικτικών χώρων του νοσοκομείου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων, που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, εκσυγχρονισμός του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υποστηρικτικών συστημάτων.

O Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

O Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, Karel Komarek

O Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn στην Ελλάδα, Jan Karas

Στόχος του έργου ανακαίνισης του Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ» είναι να παρατείνει τον κύκλο ζωής του νοσοκομείου κατά τουλάχιστον πέντε δεκαετίες, να βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την εμπειρία των ασθενών, να επιτρέψει την εφαρμογή σύγχρονων ογκολογικών ροών εργασιών και την περίθαλψη σε πολλαπλά επίπεδα και να ευθυγραμμίσει το νοσοκομείο με διεθνή πρότυπα ογκολογικών θεραπειών.

O Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, Karel Komarek, με τον Διοικητή του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά», Σαράντο Ευσταθόπουλο

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ», παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ιδρυτή και Προέδρου της Allwyn, Karel Komarek. Οι δύο πλευρές περιηγήθηκαν, επίσης, στους χώρους του νοσοκομείου και ενημερώθηκαν για τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν.

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

ΗΠΑ-Ιράν απορρίπτουν το σχέδιο του Πακιστάν για κατάπαυση πυρός

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Το Betsson Trophy Tour έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη!
Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Απριλίου, μετέτρεψαν την πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.

Όραμα και Δράση: Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος Σχηματίζει το Μέλλον του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος
Το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος διατηρεί ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Από την αναβάθμιση νοσοκομείων μέχρι τη στήριξη οικογενειών στις ακριτικές περιοχές και την προώθηση της παιδείας και του αθλητικού ιδεώδους, οι δράσεις συνδέονται οργανικά με το όραμα του Ιδρύματος

Πασχαλινό τραπέζι στα ΑΒ: Πώς η «οικοδέσποινα της διπλανής πόρτας» οργάνωσε το πιο εντυπωσιακό τραπέζι στην αυλή της!
Με οδηγό το πείσμα της και σύμμαχο την ΑΒ Βασιλόπουλος, η Άννα απέδειξε ότι το τέλειο πασχαλινό κάλεσμα δεν θέλει κόπο, αλλά τον σωστό προορισμό

Betsson: To Ολυμπιακός-ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Δύο μεγάλα ντέρμπι ανοίγουν την αυλαία των playoffs της Super League, με τα παιχνίδια Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός που γίνονται την Κυριακή 5 Απριλίου να συγκεντρώνουν τεράστιο ενδιαφέρον και αμέτρητες επιλογές για στοίχημα στην πλατφόρμα της Betsson

Η Tudor απογειώνεται με τους Flying Bulls
Τίποτα δεν είναι πιο τολμηρό από το να πιλοτάρει κανείς ένα ακροβατικό αεροσκάφος 80 ετών στα όρια των επιδόσεων του ή ακόμη και να πετάει ένα ελικόπτερο ανάποδα — όμως αυτή είναι απλώς μια συνηθισμένη μέρα στο πιλοτήριο για τους The Flying Bulls, και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που η TUDOR είναι πλέον επίσημος συνεργάτης τους

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα
Κάθε γουλιά του Ούζο Πλωμαρίου αποτελεί μια μικρή ιεροτελεστία, έναν τρόπο να μοιραζόμαστε στιγμές και να γιορτάζουμε τη ζωή με τους ανθρώπους μας

+100 Υποτροφίες από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027
Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Οι πασχαλινές αγορές στο pink τους
Φέτος το Πάσχα έως και τις 12 Απριλίου, χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας για συναλλαγές 30€ και άνω, κερδίζετε με το πρόγραμμα Go For More επιπλέον πόντους που γίνονται ευρώ για τις επόμενες αγορές σας

Lifestyle trends 2026: Μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα
Το 2026 δεν υπόσχεται θεαματικές αλλαγές ούτε μεγάλες ανατροπές. Αντίθετα, φέρνει στο προσκήνιο κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: μικρές, καθημερινές συνήθειες και αντικείμενα που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη και πιο απολαυστική χωρίς να το καταλαβαίνεις καν

Η JTI Hellas δίνει μπόνους έως 3 μισθούς και 20 εβδομάδες επιπλέον γονικής άδειας στους εργαζόμενους της
Η JTI Hellas συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στους ανθρώπους της, υλοποιώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική αποδοχών και παροχών που ξεχωρίζει στην ελληνική αγορά

Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα
Η εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σε φεστιβάλ του Λονδίνου έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα με τον Κιρ Στάρμερ να βρίσκει τη συμμετοχή του «βαθιά ανησυχητική»

Λουκάς Καρνής
Greek Economy Growth Forecast Cut to 1.9% for 2026
Central bank governor warns that geopolitical tensions and the war in the Middle East are set to slow Greece’s economic momentum in 2026, with weaker consumption and external pressures weighing on growth and inflation trends

Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα
Στη «σέντρα» βγάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας θυμίζοντας όσα έλεγε ο πρωθυπουργός πριν λίγους μήνες για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Παρίσταναν τους λογιστές ξεγελώντας δεκάδες θύματα – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία, εννιά συλλήψεις
Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας  27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται μια 23χρονη

Ο Τσαζ Παλμιντέρι ήθελε να γίνει ηθοποιός και όχι γκάνγκστερ
Ο Τσαζ Παλμιντέρι έγραψε το σενάριο της ταινίας «Ιστορίες του Μπρονξ» (1993) αντλώντας έμπνευση από τα παιδικά του χρόνια, τα οποία πέρασε στις φτωχογειτονιές που η παρανομία είναι μονόδρομος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μελίσα Γκίλμπερτ – Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο
«Δεν μπήκα στη σχέση μου με κλειστά μάτια. Δεν είμαι ούτε αφελής ούτε συνένοχη», δήλωσε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Good Morning America» η ηθοποιός του Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, Μελίσα Γκίλμπερτ.

Έφη Αλεβίζου
Να προσέλθουν οι κατηγορούμενοι στη δίκη για τα Τέμπη ζήτησαν συγγενείς – Το Δημόσιο θα υποστηρίξει την κατηγορία
Μετά από 21 ημέρες θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη. Ολοκληρώθηκε η τρίτη δικάσιμος, με δικηγόρο να καταγγέλλει ότι επιζώντες του δυστυχήματος δεν κλήθηκαν ποτέ ως μάρτυρες

Το Betsson Trophy Tour έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη!
Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Απριλίου, μετέτρεψαν την πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.

Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»
Ο Παναθηναϊκός ούτε την 3η θέση διεκδίκησε με ένταση στην Τούμπα, ούτε προετοιμάζει τις δύο πιο ακριβές μεταγραφές του για την επόμενη σεζόν. Μία αμφίσιμη διαχείριση από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

