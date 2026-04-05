Ολυμπιακός: Η 11άδα για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (pic)
Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ (21:00), για τα playoffs της Super League.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00), για την 1η αγωνιστική των playoffs της Super League, με στόχο το τρίποντο της νίκης που θα τον φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας.
Στο παιχνίδι με τους Κιτρινόμαυρους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Έσε θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Ζέλσον και Ποντένσε στα δύο άκρα και τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Κααμπί.
Ο Βάσκος τεχνικός ξεκινάει τον Ολυμπιακό έχοντας στην 11άδα τόσο τον Μέχντι Ταρέμι όσο και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τους Ζέλσον Μαρτίνς και Ντάνιελ Ποντένσε να βρίσκονται στα άκρα της «ερυθρόλευκης» μεσοεπιθετικής γραμμής.
Συνοπτικά η 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Εσε, Ζελσον, Ταρέμι, Ποντένσε και Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYAEK #slgr pic.twitter.com/usVxGU4Vqv
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 5, 2026
Στον πάγκο οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Κλέιτον, Κοστίνια, Βέζο, Τσικίνιο, Λιατσικούρας, Μουζακίτης και Γιαζίτζι.
Εκτός αποστολής έμειναν οι: Φρανσίκο Ορτέγκα και Αντρέ Λουίς.
Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.
Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Ζίνι.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις