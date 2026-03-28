Ιωάννινα: Τουλάχιστον 30 αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν στο Πάπιγκο λόγω ισχυρής χαλαζόπτωσης – Όχημα έπεσε στον γκρεμό

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε νωρίτερα στο Πάπιγκο στα Ιωάννινα.

Οι δρόμοι έγιναν αδιάβατοι από το χαλάζι με συνέπεια να ακινητοποιηθούν αρκετά οχήματα.

Λόγω της ολισθηρότητας ένα αυτοκίνητο με τέσσερα άτομα έπεσε στον γκρεμό χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Εκχιονιστικά μηχανήματα

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση περισσότερα από 30 οχήματα είναι εγκλωβισμένα και χρειάστηκε να επιστρατευθούν εκχιονιστικά μηχανήματα για να ανοίξουν τον δρόμο.