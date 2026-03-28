Ιωάννινα: Τουλάχιστον 30 αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν στο Πάπιγκο λόγω ισχυρής χαλαζόπτωσης – Όχημα έπεσε στον γκρεμό
Λόγω της ισχυρής χαλαζόπτωσης ο δρόμος έγινε αδιάβατος με συνέπεια να ακινητοποιηθούν τα οχήματα στο Πάπιγκο
- Αντίθετος ο Πλακιάς στο ενδεχόμενο αλλαγής αίθουσας για τη δίκη - «Όποιος το κάνει θα με βρει απέναντι»
- Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών για τους σεισμούς στο Άγιον Όρος – Τι λένε οι ειδικοί
- Τραγικός επίλογος στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης - Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη
- Νεκρός 60χρονος αναρριχητής στην Κάλυμνο - Εντοπίστηκε σε απόκρημνη πλαγιά
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε νωρίτερα στο Πάπιγκο στα Ιωάννινα.
Οι δρόμοι έγιναν αδιάβατοι από το χαλάζι με συνέπεια να ακινητοποιηθούν αρκετά οχήματα.
Λόγω της ολισθηρότητας ένα αυτοκίνητο με τέσσερα άτομα έπεσε στον γκρεμό χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση περισσότερα από 30 οχήματα είναι εγκλωβισμένα και χρειάστηκε να επιστρατευθούν εκχιονιστικά μηχανήματα για να ανοίξουν τον δρόμο.
- Μαρινέλλα: Η τελευταία συγκλονιστική ερμηνεία της στο Ηρώδειο – Δεν πρόλαβε να την ολοκληρώσει
- Emails «καίνε» τη Φέιθ Κέιτς για τον Έπσταϊν
- Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε παρέλαση: Αποθεώθηκε στη Γαλλία η Σενεγάλη (vids)
- Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ
- LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- Στη Μέση Ανατολή το USS Tripoli με 3.500 Αμερικανούς πεζοναύτες
- Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
