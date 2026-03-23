Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)

Ο προπονητής της Κίτο του Εκουαδόρ, Τιάγκο Νούνες επέλεξε να αφήσει για λίγο στην άκρη το ποδόσφαιρο και παρέθεσε μία συγκλονιστική ομιλία σε συνέντευξη Τύπου, έχοντας στο πλάι του τον γιο του.

Ο Νούνες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Down (21η Μαρτίου) έστειλε μέσα από τις δηλώσεις του ένα συγκινητικό μήνυμα υπέρ της συμπερίληψης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στις οικογένειες που χρειάζονται στήριξη από την κοινωνία.

Το βίντεο με την ομιλία του Νούνες

En el día Mundial Del Síndrome de Down, Tiago Nunes, DT de Liga De Quito, apareció en rueda de prensa con su hijo, que tiene esa condición. Escuchen sus palabras . Hermoso🤍 pic.twitter.com/e9U62dhtKG — Juez Central (@Juezcentral) March 22, 2026

Το μήνυμα του Νούνες αγκαλιά με τον γιο του για το σύνδρομο Down

«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για πολύ κόσμο, για την οικογένειά μου. Είναι 21 Μαρτίου, η Διεθνής Ημέρα για το σύνδρομο Down. Είμαι πολύ τυχερός που έχω έναν υπέροχο γιο, έτσι δεν είναι Πέδρο; Θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να μιλήσω για τις χιλιάδες οικογένειες, που πολλές φορές δεν έχουν τις, τις καλύτερες συνθήκες, τις ευκαιρίες για να στηρίξουν τα παιδιά τους και ανακαλύπτουν έναν νέο κόσμο με αφορμή αυτή την κατάσταση που υπάρχει στη ζωή μας, που μας στέλνει ο Θεός. Υπάρχουν πολλές αφανείς οικογένειες, στις οποίες πολλοί δε δίνουν σημασία. Υπάρχουν γύρω μας και χρειάζονται βοήθεια και στήριξη.

Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη μέρα για να πω ότι όλοι πρέπει να έχουμε την ενσυναίσθηση πώς υπάρχουν διαφορές στον κόσμο, υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικά χαρακτηριστικά, πρέπει να τους σεβόμαστε, να τους συμπεριλαμβάνουμε.

Είμαστε σε έναν κόσμο γεμάτο πολέμους, προβλήματα και λίγη αγάπη κάποιες φορές κάνει τη διαφορά που δεν φαντάζεστε. Μιλώ εκ πείρας επειδή είμαι πατέρας, όχι ένας τυπικός πατέρας, αλλά έχω την ευλογία να απολαμβάνω αυτό το υπέροχο παιδί που άλλαξε τη ζωή μου, τη ζωή της οικογένειάς μου, τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα .

Είμαστε μια οικογένεια που εκτιμά τα μικρά και μεγάλα, τα καλά και τα άσχημα, τις λεπτομέρειες. Ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι είναι μόνο ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Υπάρχουν πολύ πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή που κάποιος μπορεί να μη φαντάζεται.

Ζητώ συγγνώμη για τον χρόνο που καταχράστηκα, αλλά θεώρησα ότι έπρεπε να πω ότι όλοι μοιάζουμε στα εύκολα και στα δύσκολα, στην καθημερινότητα. Κάθε οικογένεια ζει τα δικά της».