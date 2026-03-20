20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Ευλογιά προβάτων: Το αίτημα της Θεσσαλίας για την διαχείριση της κρίσης στην κτηνοτροφία
Agro-in 20 Μαρτίου 2026, 12:39

Ευλογιά προβάτων: Το αίτημα της Θεσσαλίας για την διαχείριση της κρίσης στην κτηνοτροφία

Επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών για την ευλογιά προβάτων και την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Την ένταξη των Περιφερειών της χώρας στο άρθρο 5 του Ν. 5251/2025, το οποίο αφορά έκτακτες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για την ευλογιά προβάτων ζητά ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση και αποτελεσματική διαχείριση της επιζωοτίας και η απλούστευση των αναγκαίων διαδικασιών.

«Η κτηνοτροφία της χώρας ταλανίζεται τα τελευταία 2 έτη από τις επιζωοτίες της πανώλης αρχικά, της ευλογιάς στη συνέχεια και του αφθώδους πυρετού τώρα», επισημαίνεται την επιστολή, με την οποία η περιφέρεια αναφέρεται σε καίρια προβλήματα που προέκυψαν από την μέχρι τώρα αντιμετώπιση στο πεδίο, της επιζωοτίας της ευλογιάς, αλλά και «να προετοιμαστούμε για την απευκταία περίπτωση της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού και στην ηπειρωτική χώρα».
Απλούστευση όλων των οικονομικής φύσης διαδικασιών που άπτονται στην αντιμετώπιση των εξωτικών νοσημάτων των παραγωγικών ζώων

Όπως αναφέρεται, η όλη διαχείριση των θετικών εκτροφών, όπως προβλέπεται από τη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, απαιτεί την εξασφάλιση και ταυτόχρονη δράση σκαπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου, συνεργείων εκδοροσφαγέων και διενέργεια απολυμάνσεων. Ταυτόχρονα όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θανάτωσης και υγειονομικής ταφής ή μεταφοράς σε εγκαταστάσεις διαχείρισης των νεκρών ζώων, απαιτείται να φέρουν μέσα ατομικής προστασίας προκειμένου να αποτραπεί η μηχανική μετάδοση ή/και διασπορά της νόσου.

Χρονοβόρες διαδικασίες

Για να εξασφαλιστούν όλα τα παραπάνω, σημειώνεται, για την διαχείριση των θετικών εστιών και την πρόληψη μετάδοσης και εξάπλωσης των εξωτικών νοσημάτων, απαιτούνται πολύπλοκες, μακροχρόνιες και ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων οικονομικών υπηρεσιών λόγω σχετικής τους νομοθεσίας.

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι λοιπές περιφέρειες, όπως προκύπτει από την καθημερινή ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, δημιουργώντας έτσι καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση της νόσου.

Το άρθρο 5 του ως άνω σχετικού Ν. 5251/2025 αναφέρει τα κάτωθι: «Για την αποτελεσματική διαχείριση της έκτακτης κρίσης που προκαλεί η επιζωοτία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή που υπάγεται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του, δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με ιδιωτικούς φορείς, ανεξαρτήτως ποσού,σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης εθνικής διάταξης. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου αφορούν την προμήθεια ειδών καιτην παροχή υπηρεσιών που είναι απολύτως αναγκαίες για την πρόληψη, διαχείριση και καταπολέμηση της επιζωοτίας και συνάπτονται με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων ειδών και υπηρεσιών. Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, αναρτάται σχετική πρόσκληση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών, η οποία μπορεί να απευθύνεται σε οποιονδήποτε ιδιωτικό φορέα παρέχει τα αναγκαία είδη ή υπηρεσίες για την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της επιζωοτίας».

Τι ζητείται

Επειδή οι Περιφέρειες είναι φορείς οι οποίοι δεν ανήκουν ούτε στην αρμοδιότητα, ούτε στην εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λόγω του ότι η αντιμετώπιση της επιζωοτίας πρέπει να είναι άμεση και να προβλέπει με συνοπτικές διαδικασίες τις προμήθειες όλων των απαραίτητων υλικών, την παροχή έργου και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων, και ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με την εξασφάλιση:

i. των σκαπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου

ii. των συνεργείων εκδοροσφαγέων

iii. της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας

iv. της προμήθειας αναλώσιμων υλικών για τις δειγματοληψίες

v. των απολυμαντικών συνεργείων και της λειτουργίας απολυμαντικών σταθμών

vi. της προμήθειας αναλωσίμων για την λειτουργία του κτηνιατρικού εργαστηρίου Λάρισας (Περιφέρεια Θεσσαλίας),

η ένταξη κατ’ εξαίρεση των Περιφερειών στο άρθρο 5 του Ν. 5251/2025 αποτελεί μείζονος σημασίας απόφαση για τις άμεσες ενέργειες των Κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών στην αντιμετώπιση της επιζωοτίας.

«Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εξετάσετε το αίτημα, να ενταχθούν άμεσα και οι Περιφέρειες της χώρας με διαδικασία κατεπείγοντος στο ανωτέρω άρθρο 5 του Ν. 5251/2025 για την απλούστευση όλων των οικονομικής φύσης διαδικασιών που άπτονται στην αντιμετώπιση των εξωτικών νοσημάτων των παραγωγικών ζώων», καταλήγει η επιστολή.

Πηγή: ΟΤ

Καύσιμα: Ποιοι Ευρωπαίοι μειώνουν τους φόρους – Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση

Καύσιμα: Ποιοι Ευρωπαίοι μειώνουν τους φόρους – Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση

Vita.gr
Στοματική υγιεινή: Tips για υγιές στόμα

Στοματική υγιεινή: Tips για υγιές στόμα

Ιρανική επίθεση στη Ρεχοβότ στο κεντρικό Ισραήλ

Ιρανική επίθεση στη Ρεχοβότ στο κεντρικό Ισραήλ

ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026
ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό και αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών

Καμπανάκι από τους παραγωγούς για το ευρωπαϊκό ρύζι – Στα 1,7 εκατομμύρια τόνους οι εισαγωγές στην ΕΕ
Καμπανάκι από τους παραγωγούς για το ευρωπαϊκό ρύζι - Στα 1,7 εκατομμύρια τόνους οι εισαγωγές στην ΕΕ

Σημαντικό μέρος των εισαγωγών σε ρύζι μπαίνει στην ΕΕ με μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς στο πλαίσιο συμφωνιών - Άμεσες διορθωτικές ενέργειες ζητούν αγρότες και μεταποίηση της ΕΕ

Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα
Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη

Ευλογιά προβάτων: Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ζωονόσου
Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω της αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων

«Οι επιτήδειοι παραμονεύουν και υπόσχονται 'εμβόλια σωτηρίας' με το αζημίωτο» δήλωσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφερόμενος στην ευλογιά προβάτων

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»
Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»

Ενάμιση μήνα μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, οι αγρότες διαμηνύουν πως τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά διογκώνονται

Mercosur: Η Λάιεν εφαρμόζει τη συμφωνία παρά το ότι πάγωσε στο Ευρωκοινοβούλιο
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εφαρμόζει τη Mercosur παρά το ότι το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» τη συμφωνία

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur παρά το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της μέχρι να εξεταστεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Μακρόν: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου
Μακρόν: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου

«Ο πόλεμος που εμπλέκει το Ιράν δεν θα αποτρέψει την Γαλλία από την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, όπου ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζεται αμείωτος», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν

Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο
Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο

«Ποιος πλήρωσε για το Predator; Η οικογένεια Μητσοτάκη; Ποιος πλήρωσε για το Predator; Εμείς πληρώσαμε για να κατασκοπεύουν εμάς, Έλληνες πολίτες, και δεν κουνιέται φύλλο», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ στο Ιράν – Τι θέλει να πετύχει;
Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ στο Ιράν - Τι θέλει να πετύχει;

Ενώ το νησί Χαργκ είναι κρίσιμο για την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κατάληψή του θα πείσει την Τεχεράνη να κάνει ειρήνη με τους όρους του Τραμπ

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα 2026 – Πρωταθλήτρια στις ανισότητες παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις
ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα 2026 – Πρωταθλήτρια στις ανισότητες παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις

«Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα σκιαγραφεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, όπου η ευημερία των αριθμών που επικαλείται η κυβέρνηση αδυνατεί να συναντήσει την καθημερινότητα των πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Η AI στην πρώτη γραμμή»: Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα
«Η AI στην πρώτη γραμμή»: Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα

Ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί μία νέα εποχή, όπου η εξόντωση των εχθρών βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και η λογοδοσία χάνει το νόημα της

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Θα περάσει το Παρίσι στη δεξιά; – Δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών-τεστ ένα χρόνο πριν τις προεδρικές
Γαλλία: Θα περάσει το Παρίσι στη δεξιά; – Δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών-τεστ ένα χρόνο πριν τις προεδρικές

Οι σχηματισμοί της παραδοσιακής δεξιάς αντιμετωπίζουν διλήμματα σχετικά με ενδεχόμενες συμμαχίες της με την άκρα δεξιά. Στο δεύτερο γύρο, η συνεργασία δεξιά επισημοποιήθηκε μόνο σε τρεις κοινότητες στην Γαλλία

Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του για τους επαναπατρισμούς από τις εμπόλεμες ζώνες έδωσε τα εύσημα στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες.

Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά
Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με αφορμή τον ψηφιακό πολεοδομικό χάρτη της πόλης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να κάνουμε την πόλη πιο λειτουργική και φιλική προς τον πολίτη»

Σε εξέλιξη κρίσιμη συνάντηση Χαρίτση – Σακελλαρίδη για το μέλλον της Νέας Αριστεράς
Σε εξέλιξη κρίσιμη συνάντηση Χαρίτση – Σακελλαρίδη για το μέλλον της Νέας Αριστεράς

Η συνάντηση πραγματοποιείται στα γραφεία της Νέας Αριστεράς, επί της Πατησίων - Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι και οι σκέψεις παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»
Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»

Μέτρα για τους συνταξιούχους, την υγεία, την περίθαλψη, την πρόνοια, ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το ΚΚΕ στηρίζει όλα τα αιτήματά τους

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

